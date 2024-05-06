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Seria 3000 Czajnik Philips
HD9411/00
Seria 3000 Czajnik Philips
Sugerowana cena detaliczna 149,00 zł
119,00 zł
Ciesz się gorącą wodą. Codziennie w dobrym stylu.
Gorące napoje i dania zawsze przygotowywane tak, jak chcesz.
Przyrządzaj gorące napoje lub ulubione potrawy, korzystając ze stylowego czajnika Philips z serii 3000. Łatwe przygotowanie dzięki pojemności 1,7 l i podświetlanemu okienku. Wyrafinowana konstrukcja wnosi akcent nowoczesności do każdego domu.
ID HD9411/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Pojemność zbiornika wody
|Zgodność z inteligentnym domem
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie