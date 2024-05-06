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Seria 3000 Czajnik Philips

HD9411/70

Seria 3000 Czajnik Philips

Sugerowana cena detaliczna 149,00 zł
119,00 zł
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KA_2024_HD9411_70_RFT_Fullframe.tif
KA_2024_HD9411_70_PDP_1x1.tif
KA_2024_HD9411_70_P1.tif
KA_2024_HD9411_70_F5_Full breakfast set available_1x1.tif
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Ciesz się gorącą wodą. Codziennie w dobrym stylu.

Gorące napoje i dania zawsze przygotowywane tak, jak chcesz.

Przyrządzaj gorące napoje lub ulubione potrawy, korzystając ze stylowego czajnika Philips z serii 3000. Łatwe przygotowanie dzięki pojemności 1,7 l i podświetlanemu okienku. Wyrafinowana konstrukcja wnosi akcent nowoczesności do każdego domu.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD9411/70

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Dane techniczne

Moc
  • 1850–2200 W
Napięcie
  • 220–240 V
Częstotliwość
  • 50–60 Hz
Akumulator
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 15,6 cm
Szerokość produktu
  • 25,22 cm
Wysokość produktu
  • 24,8 cm
Waga produktu
  • 1010 g
Długość opakowania
  • 18,5 cm
Szerokość opakowania
  • 24 cm
Wysokość opakowania
  • 26 cm
Waga opakowania
  • 370,7 g

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie
  • Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Pojemność zbiornika wody
  • 1,7 l
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD9411