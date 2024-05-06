Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l Zestaw 2w1 do gotowania na parze i podsmażania
HD9960/00
Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l Zestaw 2w1 do gotowania na parze i podsmażania
Sugerowana cena detaliczna 229,00 zł
219,00 zł
Akcesorium do frytownicy do gotowania na parze i podsmażania
Dwa nowe sposoby wykorzystania frytownicy
Gotuj na parze warzywa i kluseczki oraz podsmażaj zdrowe posiłki dla całej rodziny. Nasz wyjątkowy zestaw do gotowania na parze i smażenia 2w1 ma konstrukcję w kształcie woka, w którym możesz gotować ulubione dania kuchni azjatyckiej. Odkryj nowe sposoby gotowania dzięki naszej aplikacji HomeID.
ID HD9960/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Trwałość
|Obudowa
Dane techniczne
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Klasa efektywności energetycznej
|Akumulator
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie