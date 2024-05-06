Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l Zestaw 2w1 do gotowania na parze i podsmażania

Akcesorium do frytownicy do gotowania na parze i podsmażania Dwa nowe sposoby wykorzystania frytownicy

Gotuj na parze warzywa i kluseczki oraz podsmażaj zdrowe posiłki dla całej rodziny. Nasz wyjątkowy zestaw do gotowania na parze i smażenia 2w1 ma konstrukcję w kształcie woka, w którym możesz gotować ulubione dania kuchni azjatyckiej. Odkryj nowe sposoby gotowania dzięki naszej aplikacji HomeID.