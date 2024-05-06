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Polska Polski (Polska)

Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l Zestaw 2w1 do gotowania na parze i podsmażania

HD9960/00

Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l Zestaw 2w1 do gotowania na parze i podsmażania

Sugerowana cena detaliczna 229,00 zł
219,00 zł
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

Akcesorium do frytownicy do gotowania na parze i podsmażania

Dwa nowe sposoby wykorzystania frytownicy

Gotuj na parze warzywa i kluseczki oraz podsmażaj zdrowe posiłki dla całej rodziny. Nasz wyjątkowy zestaw do gotowania na parze i smażenia 2w1 ma konstrukcję w kształcie woka, w którym możesz gotować ulubione dania kuchni azjatyckiej. Odkryj nowe sposoby gotowania dzięki naszej aplikacji HomeID.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HD9960/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 217
Szerokość produktu
  • 216
Wysokość produktu
  • 91
Waga produktu
  • 0,924 kg
Długość opakowania
  • 224
Szerokość opakowania
  • 224
Wysokość opakowania
  • 95
Waga opakowania
  • 1,25 kg

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Gotowanie na parze i podsmażanie

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Stal szlachetna

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Trwałość

Obudowa
  • >60% materiału z recyklingu

Dane techniczne

Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Klasa efektywności energetycznej
  • nie dot.
Akumulator
  • Nie

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HD9960