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Polska Polski (Polska)

Kolekcja Viva SaladMaker

HR1388/80

Kolekcja Viva SaladMaker

Sugerowana cena detaliczna 409,00 zł
319,00 zł
Standard Product Photo Philips Viva Collection SaladMaker HR1388_80
Standard Product Photo Philips Viva Collection SaladMaker HR1388_80
Product in Use Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Product Detail Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Product in Use Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Product in Use Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Product Detail Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SaladMaker
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Product in Use Photo Philips Viva Collection SaladMaker
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SaladMaker

Świeże, domowe sałatki i nie tylko

Dowolne kształty i rozmiary — doskonałe efekty w kilka sekund

Urządzenie do przygotowywania sałatek firmy Philips sieka, szatkuje i kroi w słupki warzywa, ser, salami oraz inne produkty bezpośrednio do miski, garnka lub woka. Korzystając z tarczy XL do krojenia w słupki, można także pokroić ziemniaki na frytki. Sałatki i inne dania przygotujesz w kilka sekund.

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undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HR1388/80

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Turcja

Trwałość

Futerał
  • >90% materiału z recyklingu

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Tarcza do szatkowania na drobno/grubo
Akcesoria w zestawie 2
  • Tarcza do krojenia na drobno/grubo
Akcesoria w zestawie 3
  • Tarcza do krojenia w słupki/frytek
Powiązane akcesoria 1
  • Instrukcja obsługi
Powiązane akcesoria 2
  • karta gwarancyjna

Dane techniczne

Moc
  • 200
Napięcie
  • 230
Częstotliwość
  • 50
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie

Zabezpieczenie

Certyfikat bezpieczeństwa
  • tak
Automatyczne wyłączanie
  • Nie
Wskaźnik temperatury
  • Nie
Automatyczne zatrzymanie ostrzy
  • Nie
Blokada rodzicielska
  • nie dot.

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 19,2
Szerokość produktu
  • 22,3
Wysokość produktu
  • 31,3
Waga produktu
  • 1,48
Długość opakowania
  • 22,5
Szerokość opakowania
  • 22,5
Wysokość opakowania
  • 31,5
Waga opakowania
  • 2,31

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Wstępnie zaprogramowane ustawienia
  • Nie
Funkcje
  • Krojenie w plastry i słupki, szatkowanie
Typ produktu
  • Urządzenie do sałatek
Liczba porcji
  • Nie
Stopy antypoślizgowe
  • tak
Interfejs
  • Pokrętło wł./wył
Długość przewodu
  • 1,2 m
Schowek na przewód
  • tak
Technologia
  • nie dot.
Wbudowany wyłącznik
  • tak
Części, które można myć w zmywarce
  • tak
Materiał dzbanka
  • Plastik (tworzywo PP)
Materiał ostrza
  • Stal szlachetna
Liczba obrotów na minutę (RPM)
  • 600
Bez bisfenolu A
  • tak
Funkcja PULSE
  • Nie
Ostrza odłączane
  • tak
Umożliwia kruszenie lodu
  • Nie
Umożliwia miksowanie gorących składników
  • Nie
Książka z przepisami
  • Nie
Poziom szumu (standardowy)
  • 85 dBA
Gwarancja
  • 2 lata
Zgodność z żywnością suchą
  • Nie

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HR1388