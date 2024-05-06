Kolekcja Viva SaladMaker

Świeże, domowe sałatki i nie tylko Dowolne kształty i rozmiary — doskonałe efekty w kilka sekund

Urządzenie do przygotowywania sałatek firmy Philips sieka, szatkuje i kroi w słupki warzywa, ser, salami oraz inne produkty bezpośrednio do miski, garnka lub woka. Korzystając z tarczy XL do krojenia w słupki, można także pokroić ziemniaki na frytki. Sałatki i inne dania przygotujesz w kilka sekund.