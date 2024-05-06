Kolekcja Viva SaladMaker
HR1388/80
Kolekcja Viva SaladMaker
Sugerowana cena detaliczna 409,00 zł
319,00 zł
Świeże, domowe sałatki i nie tylko
Dowolne kształty i rozmiary — doskonałe efekty w kilka sekund
Urządzenie do przygotowywania sałatek firmy Philips sieka, szatkuje i kroi w słupki warzywa, ser, salami oraz inne produkty bezpośrednio do miski, garnka lub woka. Korzystając z tarczy XL do krojenia w słupki, można także pokroić ziemniaki na frytki. Sałatki i inne dania przygotujesz w kilka sekund.
ID HR1388/80
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Trwałość
|Futerał
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 2
|Akcesoria w zestawie 3
|Powiązane akcesoria 1
|Powiązane akcesoria 2
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Akumulator
Zabezpieczenie
|Certyfikat bezpieczeństwa
|Automatyczne wyłączanie
|Wskaźnik temperatury
|Automatyczne zatrzymanie ostrzy
|Blokada rodzicielska
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Materiał dodatkowy
|Wstępnie zaprogramowane ustawienia
|Funkcje
|Typ produktu
|Liczba porcji
|Stopy antypoślizgowe
|Interfejs
|Długość przewodu
|Schowek na przewód
|Technologia
|Wbudowany wyłącznik
|Części, które można myć w zmywarce
|Materiał dzbanka
|Materiał ostrza
|Liczba obrotów na minutę (RPM)
|Bez bisfenolu A
|Funkcja PULSE
|Ostrza odłączane
|Umożliwia kruszenie lodu
|Umożliwia miksowanie gorących składników
|Książka z przepisami
|Poziom szumu (standardowy)
|Gwarancja
|Zgodność z żywnością suchą
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie