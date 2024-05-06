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Polska Polski (Polska)

Seria 5000 Blender kielichowy

HR2224/00

Seria 5000 Blender kielichowy

Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2224_00
Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2224_00
Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2224_00
Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2224_00
Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2224_00
Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2224_00

Doskonałe efekty dwukrotnie szybciej

Dzięki innowacyjnej technologii ProBlend Crush

Technologia ProBlend Crush dwukrotnie przyspiesza przetwarzanie najtwardszych składników w najlepsze koktajle. Nasze unikalne 4-ramienne ostrza w połączeniu z zaprojektowanym z myślą o wydajności silnikiem o mocy 800 W dokładnie kruszą lód i składniki w dużych kawałkach.

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undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HR2224/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 18,1
Szerokość produktu
  • 17,4
Wysokość produktu
  • 40,5
Waga produktu
  • 2,09
Długość opakowania
  • 19,6
Szerokość opakowania
  • 33,6
Wysokość opakowania
  • 27,5
Waga opakowania
  • 2,82

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Ustawienia wstępnie zaprogramowane
  • Nie
Funkcje
  • miksowanie
Typ produktu
  • Blender
Liczba porcji
  • 6
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Interfejs
  • Pokrętło
Długość przewodu
  • 0,85 m
Schowek na przewód
  • Tak
Technologia
  • Technologia ProBlend Crush
Zintegrowany włącznik/wyłącznik
  • Tak
Regulowany termostat
  • Nie
Kontrolka zasilania
  • Nie
Części, które można myć w zmywarce
  • Tak
Wskaźnik poziomu napełnienia
  • Tak
Materiał dzbanka
  • Tworzywo SAN
Materiał ostrza
  • Stal szlachetna
Liczba obrotów na minutę (RPM)
  • 17000
Bez bisfenolu A
  • Tak
Funkcja PULSE
  • Tak
Ostrza odłączane
  • Tak
Umożliwia kruszenie lodu
  • Tak
Umożliwia miksowanie gorących składników
  • Nie
Książka z przepisami
  • Nie
Poziom szumu (standardowy)
  • Lc = 85 dB(A)
Gwarancja
  • 2 lata
Funkcja samoczyszczenia
  • Tak

Trwałość

Obudowa
  • >90% materiału z odzysku

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Plastikowy dzbanek
Powiązane akcesoria 1
  • Instrukcja obsługi
Powiązane akcesoria 2
  • Karta gwarancyjna

Dane techniczne

Moc
  • 800
Napięcie
  • 230
Częstotliwość
  • 50
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie

Zabezpieczenie

Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Nie
Wskaźnik temperatury
  • Nie
Automatyczne zatrzymanie ostrzy
  • Nie
Blokada rodzicielska
  • Nie

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HR2224