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Daily Collection Wyciskarka do cytrusów
HR2738/00
Daily Collection Wyciskarka do cytrusów
109,00 zł
Świeżo wyciśnięty sok
Możliwość mycia w zmywarce, niewielkie rozmiary
Za pomocą tej wyciskarki do cytrusów można w prosty sposób przygotować domowy sok. Jej niewielkie rozmiary ułatwiają przechowywanie, a wszystkie części można myć w zmywarce, co pozwala zaoszczędzić czas.
ID HR2738/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Trwałość
|Futerał
|Instrukcja obsługi
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 2
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Akumulator
Zabezpieczenie
|Certyfikat bezpieczeństwa
|Automatyczne wyłączanie
|Wskaźnik temperatury
|Automatyczne zatrzymanie ostrzy
|Blokada rodzicielska
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Materiał dodatkowy
|Ustawienia wstępnie zaprogramowane
|Funkcje
|Typ produktu
|Liczba porcji
|Stopy antypoślizgowe
|Interfejs
|Długość przewodu
|Schowek na przewód
|Funkcja trzymania ciepła
|Timer
|Technologia
|Wbudowany wyłącznik
|Regulowany termostat
|Wskaźnik zasilania
|Nienagrzewające się uchwyty
|Części, które można myć w zmywarce
|Wskaźnik poziomu pojemności
|Materiał dzbanka
|Materiał ostrza
|Bez bisfenolu A
|Funkcja PULSE
|Ostrza odłączane
|Poziom szumu (standardowy)
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie