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Daily Collection Wyciskarka do cytrusów

HR2738/00

Daily Collection Wyciskarka do cytrusów

109,00 zł
Standard Product Photo Philips Daily Collection Citrus press
Standard Product Photo Philips Daily Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press

Świeżo wyciśnięty sok

Możliwość mycia w zmywarce, niewielkie rozmiary

Za pomocą tej wyciskarki do cytrusów można w prosty sposób przygotować domowy sok. Jej niewielkie rozmiary ułatwiają przechowywanie, a wszystkie części można myć w zmywarce, co pozwala zaoszczędzić czas.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HR2738/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Bośnia i Hercegowina

Trwałość

Futerał
  • Materiał w ponad75% z recyklingu
Instrukcja obsługi
  • Papier w 90 procentach z recyklingu

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Instrukcja obsługi
Akcesoria w zestawie 2
  • Karta gwarancyjna

Dane techniczne

Moc
  • 25
Napięcie
  • 230
Częstotliwość
  • 50
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie

Zabezpieczenie

Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Tak
Wskaźnik temperatury
  • Nie
Automatyczne zatrzymanie ostrzy
  • Nie
Blokada rodzicielska
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 14,5
Szerokość produktu
  • 19,7
Wysokość produktu
  • 16,4
Waga produktu
  • 0,535
Długość opakowania
  • 18
Szerokość opakowania
  • 18
Wysokość opakowania
  • 17,5
Waga opakowania
  • 0,72

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Metal
Materiał dodatkowy
  • Plastik
Ustawienia wstępnie zaprogramowane
  • Nie
Funkcje
  • Wyciskarka do cytrusów
Typ produktu
  • Wyciskarka do cytrusów
Liczba porcji
  • 2
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Interfejs
  • Ręczne wyciskanie soku
Długość przewodu
  • 0,8
Schowek na przewód
  • Tak
Funkcja trzymania ciepła
  • Nie
Timer
  • Nie
Technologia
  • Automatyczna zmiana kierunku
Wbudowany wyłącznik
  • Tak
Regulowany termostat
  • Nie
Wskaźnik zasilania
  • Nie
Nienagrzewające się uchwyty
  • Nie
Części, które można myć w zmywarce
  • Tak
Wskaźnik poziomu pojemności
  • Tak
Materiał dzbanka
  • Plastik (tworzywo PP)
Materiał ostrza
  • Plastik (tworzywo PP)
Bez bisfenolu A
  • Tak
Funkcja PULSE
  • Nie
Ostrza odłączane
  • Nie
Poziom szumu (standardowy)
  • Lc = 72 dB(A)
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HR2738