Daily Collection Wyciskarka do cytrusów

Świeżo wyciśnięty sok Możliwość mycia w zmywarce, niewielkie rozmiary

Za pomocą tej wyciskarki do cytrusów można w prosty sposób przygotować domowy sok. Jej niewielkie rozmiary ułatwiają przechowywanie, a wszystkie części można myć w zmywarce, co pozwala zaoszczędzić czas.