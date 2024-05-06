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Polska Polski (Polska)

Kolekcja Viva Wyciskarka do cytrusów

HR2744/40

Kolekcja Viva Wyciskarka do cytrusów

Sugerowana cena detaliczna 129,00 zł
100,00 zł
Standard Product Photo Philips Viva Collection Citrus press HR2744_40
Standard Product Photo Philips Viva Collection Citrus press HR2744_40
Product in Use Photo Philips Viva Collection Citrus press HR2744_40
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Citrus press HR2744_40
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Citrus press HR2744_40

Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach

Wyciskarka do cytrusów umożliwia uzyskanie klarownego lub gęstego soku

Kolorowa wyciskarka do cytrusów Philips HR2744/40 z regulatorem ilości miąższu umożliwiającym uzyskanie soku o odpowiedniej konsystencji.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HR2744/40

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Bośnia i Hercegowina

Trwałość

Futerał
  • Materiał w ponad75% z recyklingu

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Instrukcja obsługi
Akcesoria w zestawie 2
  • Karta gwarancyjna

Dane techniczne

Moc
  • 25
Napięcie
  • 230
Częstotliwość
  • 50
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie

Zabezpieczenie

Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Tak
Wskaźnik temperatury
  • Nie
Automatyczne zatrzymanie ostrzy
  • Nie
Blokada rodzicielska
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 14,5
Szerokość produktu
  • 19,7
Wysokość produktu
  • 16,4
Waga produktu
  • 0,535
Długość opakowania
  • 22,2
Szerokość opakowania
  • 22,2
Wysokość opakowania
  • 25
Waga opakowania
  • 1,11

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Wstępnie zaprogramowane ustawienia
  • Nie
Funkcje
  • Wyciskarka do cytrusów
Typ produktu
  • Wyciskarka do cytrusów
Liczba porcji
  • 2
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Interfejs
  • Ręczne wyciskanie soku
Długość przewodu
  • 0,7 m
Schowek na przewód
  • Tak
Funkcja trzymania ciepła
  • Nie
Timer
  • Nie
Technologia
  • Automatyczna zmiana kierunku
Wbudowany wyłącznik
  • Tak
Regulowany termostat
  • Nie
Wskaźnik zasilania
  • Nie
Nienagrzewające się uchwyty
  • Nie
Części, które można myć w zmywarce
  • Tak
Wskaźnik poziomu pojemności
  • Tak
Materiał dzbanka
  • Plastik SAN
Materiał ostrza
  • Plastik (tworzywo PP)
Bez bisfenolu A
  • Tak
Funkcja PULSE
  • Nie
Ostrza odłączane
  • Nie
Umożliwia kruszenie lodu
  • nie dot.
Umożliwia miksowanie gorących składników
  • nie dot.
Książka z przepisami
  • nie dot.
Poziom szumu (standardowy)
  • Lc = 72 dB(A)
Gwarancja
  • 2 lata

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HR2744