Kolekcja Viva Wyciskarka do cytrusów
HR2744/40
Kolekcja Viva Wyciskarka do cytrusów
Sugerowana cena detaliczna 129,00 zł
100,00 zł
Delektuj się świeżym sokiem już po kilku sekundach
Wyciskarka do cytrusów umożliwia uzyskanie klarownego lub gęstego soku
Kolorowa wyciskarka do cytrusów Philips HR2744/40 z regulatorem ilości miąższu umożliwiającym uzyskanie soku o odpowiedniej konsystencji.
ID HR2744/40
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Trwałość
|Futerał
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 2
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Akumulator
Zabezpieczenie
|Certyfikat bezpieczeństwa
|Automatyczne wyłączanie
|Wskaźnik temperatury
|Automatyczne zatrzymanie ostrzy
|Blokada rodzicielska
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Materiał dodatkowy
|Wstępnie zaprogramowane ustawienia
|Funkcje
|Typ produktu
|Liczba porcji
|Stopy antypoślizgowe
|Interfejs
|Długość przewodu
|Schowek na przewód
|Funkcja trzymania ciepła
|Timer
|Technologia
|Wbudowany wyłącznik
|Regulowany termostat
|Wskaźnik zasilania
|Nienagrzewające się uchwyty
|Części, które można myć w zmywarce
|Wskaźnik poziomu pojemności
|Materiał dzbanka
|Materiał ostrza
|Bez bisfenolu A
|Funkcja PULSE
|Ostrza odłączane
|Umożliwia kruszenie lodu
|Umożliwia miksowanie gorących składników
|Książka z przepisami
|Poziom szumu (standardowy)
|Gwarancja
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie