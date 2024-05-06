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Kolekcja Avance Wyciskarka do cytrusów
HR2752/90
Kolekcja Avance Wyciskarka do cytrusów
359,00 zł
Świeży sok, cicho wyciskany
Najcichsza wyciskarka do cytrusów
Rozpocznij dzień od świeżo wyciśniętego soku z cicho pracującej wyciskarki do cytrusów. Silnik o mocy 85 W z łatwością upora się z tym zadaniem.
ID HR2752/90
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Akumulator
Zabezpieczenie
|Automatyczne zatrzymanie ostrzy
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Typ produktu
|Stopy antypoślizgowe
|Długość przewodu
|Części, które można myć w zmywarce
|Materiał dzbanka
|Materiał ostrza
|Funkcja PULSE
|Ostrza odłączane
|Gwarancja
|Deklaracja zgodności UE
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie