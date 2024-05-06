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Kolekcja Avance Wyciskarka do cytrusów

HR2752/90

Kolekcja Avance Wyciskarka do cytrusów

359,00 zł
Standard Product Photo Philips Avance Collection Citrus press
Standard Product Photo Philips Avance Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Citrus press
Product in Use Photo Philips Avance Collection Citrus press
Product in Use Photo Philips Avance Collection Citrus press
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Citrus press

Świeży sok, cicho wyciskany

Najcichsza wyciskarka do cytrusów

Rozpocznij dzień od świeżo wyciśniętego soku z cicho pracującej wyciskarki do cytrusów. Silnik o mocy 85 W z łatwością upora się z tym zadaniem.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HR2752/90

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Dane techniczne

Moc
  • 85 W
Napięcie
  • 220–240 V
Częstotliwość
  • 50–60 Hz
Akumulator
  • Nie

Zabezpieczenie

Automatyczne zatrzymanie ostrzy
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 10,4 cm
Szerokość produktu
  • 10,4 cm
Wysokość produktu
  • 11,2 cm

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Tworzywo PP
Typ produktu
  • Wyciskarka do cytrusów
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Długość przewodu
  • 1 m
Części, które można myć w zmywarce
  • Nie
Materiał dzbanka
  • nie dot.
Materiał ostrza
  • nie dot.
Funkcja PULSE
  • Nie
Ostrza odłączane
  • nie dot.
Gwarancja
  • Tak
Deklaracja zgodności UE
  • Tak

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HR2752