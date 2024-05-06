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Polska Polski (Polska)

Seria 5000 Blender kielichowy z bidonem

HR3573/90

Seria 5000 Blender kielichowy z bidonem

Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core
Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core
Front Product Photo Philips Series 5000 Blender
Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core
Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender
Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender
Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender
Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender
Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core
Product in Use Photo Philips Series 5000 Blender
Product with Accessory Photograph Philips Series 5000 Blender

Doskonałe efekty blendowania 2x szybciej

Dzięki technologii ProBlend Crush

Technologia ProBlend Crush dwukrotnie przyspiesza blendowanie najtwardszych składników. Innowacyjne 6-ramienne ostrza w połączeniu z zaprojektowanym z myślą o wydajności silnikiem o mocy 1000 W dokładnie kruszą lód i twarde składniki.

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undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HR3573/90

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 18,1
Szerokość produktu
  • 16,8
Wysokość produktu
  • 41,3
Waga produktu
  • 3,78
Długość opakowania
  • 19,2
Szerokość opakowania
  • 27,6
Wysokość opakowania
  • 42,4
Waga opakowania
  • 4,77

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Wstępnie zaprogramowane ustawienia
  • Tak
Funkcje
  • miksowanie
Typ produktu
  • Blender
Liczba porcji
  • 6
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Interfejs
  • Pokrętło
Długość przewodu
  • 0,85 m
Schowek na przewód
  • Tak
Technologia
  • Technologia ProBlend Crush
Wbudowany wyłącznik
  • Tak
Regulowany termostat
  • Nie
Wskaźnik zasilania
  • Nie
Części, które można myć w zmywarce
  • Tak
Wskaźnik poziomu pojemności
  • Tak
Materiał dzbanka
  • Szklany
Materiał ostrza
  • Stal szlachetna
Liczba obrotów na minutę (RPM)
  • 21 000
Bez bisfenolu A
  • Tak
Funkcja PULSE
  • Tak
Ostrza odłączane
  • Tak
Umożliwia kruszenie lodu
  • Tak
Umożliwia miksowanie gorących składników
  • Tak
Książka z przepisami
  • Nie
Poziom szumu (standardowy)
  • Lc = 86 dB(A)
Gwarancja
  • 2 lata
Funkcja automatycznego czyszczenia
  • Tak

Trwałość

Futerał
  • >75% materiału z odzysku

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Przenośny kubek
Powiązane akcesoria 1
  • Instrukcja obsługi
Powiązane akcesoria 2
  • Karta gwarancyjna

Dane techniczne

Moc
  • 1000
Napięcie
  • 230
Częstotliwość
  • 50
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie

Zabezpieczenie

Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Tak
Wskaźnik temperatury
  • Nie
Automatyczne zatrzymanie ostrzy
  • Tak
Blokada rodzicielska
  • Nie

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HR3573