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Kolekcja Viva Kompaktowy robot kuchenny

HR7530/10

Kolekcja Viva Kompaktowy robot kuchenny

719,00 zł
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor

Zdrowe, domowe jedzenie, nieograniczone możliwości

Doskonałe rezultaty nawet z najtwardszych składników

Jeśli uwielbiasz zdrowe, domowe posiłki, zachwycisz się kompaktowym robotem kuchennym Philips Viva. Stworzyliśmy go specjalnie z myślą o osobach prowadzących intensywny tryb życia. Z jego pomocą szybko przygotujesz doskonałe potrawy, nawet z najtwardszych składników.

undefinedDarmowa dostawa
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Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID HR7530/10

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 21,3
Szerokość produktu
  • 20,6
Wysokość produktu
  • 39,8
Waga produktu
  • 2,203
Długość opakowania
  • 58
Szerokość opakowania
  • 27
Wysokość opakowania
  • 29,5
Waga opakowania
  • 4,712

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Ustawienia wstępnie zaprogramowane
  • Nie
Funkcje
  • Miksowanie, siekanie, krojenie/rozdrabnianie, wyrabianie ciasta, wyciskanie cytrusów, mielenie
Typ produktu
  • Robot kuchenny
Certyfikaty
  • nie dot.
Pojemność kosza
  • nie dot.
Pojemność zbiornika wody
  • nie dot.
Liczba porcji
  • 6
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Interfejs
  • Pokrętło
Długość przewodu
  • 1
Schowek na przewód
  • Tak
Funkcja trzymania ciepła
  • nie dot.
Timer
  • nie dot.
Technologia
  • Technologia PowerChop
Wbudowany wyłącznik
  • Tak
Regulowany termostat
  • nie dot.
Wskaźnik zasilania
  • nie dot.
Nienagrzewające się uchwyty
  • nie dot.
Części, które można myć w zmywarce
  • Tak
Minimalna temperatura
  • nie dot.
Maksymalna temperatura
  • nie dot.
Wskaźnik poziomu pojemności
  • Tak
Zawór zwalniający ciśnienie
  • nie dot.
Materiał dzbanka
  • Tworzywo SAN
Materiał ostrza
  • Stal szlachetna
Liczba obrotów na minutę (RPM)
  • 19000
Bez bisfenolu A
  • Tak
Funkcja PULSE
  • Tak
Ostrza odłączane
  • Tak
Umożliwia kruszenie lodu
  • Tak
Umożliwia miksowanie gorących składników
  • Nie
Książka z przepisami
  • Nie
Poziom szumu (standardowy)
  • Lc = 87 dB(A)
Poziom hałasu (moc)
  • nie dot.
Poziom szumu (sen)
  • nie dot.
Łączność z Internetem
  • nie dot.
Zgodność z inteligentnym domem
  • nie dot.
Zasięg sieci Wi-Fi
  • nie dot.
Gwarancja
  • 2
Czas podgrzewania
  • nie dot.
Zgodność z żywnością suchą
  • nie dot.
Funkcja automatycznego czyszczenia
  • nie dot.
Deklaracja zgodności UE
  • Tak

Trwałość

Futerał
  • Materiał w ponad75% z recyklingu

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Podwójny dysk boczny, narzędzie do emulsyfikacji, dzbanek
Akcesoria w zestawie 2
  • Część tnąca w kształcie litery S, narzędzie do wyrabiania ciasta, krajalnica do frytek
Akcesoria w zestawie 3
  • Wyciskarka do cytrusów, młynek, pudełko do przechowywania
Powiązane akcesoria 1
  • DFU, IIB
Powiązane akcesoria 2
  • QSG, karta gwarancyjna
Powiązane akcesoria 3
  • ulotka

Dane techniczne

Moc
  • 850 W
Napięcie
  • 230 V
Częstotliwość
  • 50 Hz
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie
Klasa efektywności energetycznej
  • nie dot.

Zabezpieczenie

Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Nie
Wskaźnik temperatury
  • Nie
Automatyczne zatrzymanie ostrzy
  • Tak
Blokada rodzicielska
  • Nie

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HR7530