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Kolekcja Viva Kompaktowy robot kuchenny
HR7530/10
Kolekcja Viva Kompaktowy robot kuchenny
719,00 zł
Zdrowe, domowe jedzenie, nieograniczone możliwości
Doskonałe rezultaty nawet z najtwardszych składników
Jeśli uwielbiasz zdrowe, domowe posiłki, zachwycisz się kompaktowym robotem kuchennym Philips Viva. Stworzyliśmy go specjalnie z myślą o osobach prowadzących intensywny tryb życia. Z jego pomocą szybko przygotujesz doskonałe potrawy, nawet z najtwardszych składników.
ID HR7530/10
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Materiał dodatkowy
|Ustawienia wstępnie zaprogramowane
|Funkcje
|Typ produktu
|Certyfikaty
|Pojemność kosza
|Pojemność zbiornika wody
|Liczba porcji
|Stopy antypoślizgowe
|Interfejs
|Długość przewodu
|Schowek na przewód
|Funkcja trzymania ciepła
|Timer
|Technologia
|Wbudowany wyłącznik
|Regulowany termostat
|Wskaźnik zasilania
|Nienagrzewające się uchwyty
|Części, które można myć w zmywarce
|Minimalna temperatura
|Maksymalna temperatura
|Wskaźnik poziomu pojemności
|Zawór zwalniający ciśnienie
|Materiał dzbanka
|Materiał ostrza
|Liczba obrotów na minutę (RPM)
|Bez bisfenolu A
|Funkcja PULSE
|Ostrza odłączane
|Umożliwia kruszenie lodu
|Umożliwia miksowanie gorących składników
|Książka z przepisami
|Poziom szumu (standardowy)
|Poziom hałasu (moc)
|Poziom szumu (sen)
|Łączność z Internetem
|Zgodność z inteligentnym domem
|Zasięg sieci Wi-Fi
|Gwarancja
|Czas podgrzewania
|Zgodność z żywnością suchą
|Funkcja automatycznego czyszczenia
|Deklaracja zgodności UE
Trwałość
|Futerał
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 2
|Akcesoria w zestawie 3
|Powiązane akcesoria 1
|Powiązane akcesoria 2
|Powiązane akcesoria 3
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Akumulator
|Klasa efektywności energetycznej
Zabezpieczenie
|Certyfikat bezpieczeństwa
|Automatyczne wyłączanie
|Wskaźnik temperatury
|Automatyczne zatrzymanie ostrzy
|Blokada rodzicielska
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie