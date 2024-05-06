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Seria 2000 Nawilżacz powietrza
HU2718/10
Seria 2000 Nawilżacz powietrza
479,00 zł
Zawsze zdrowsze powietrze
Nawilża suche powietrze i autom. dostosowuje poziom nawilżenia
Wypełnij swój dom przyjemnym, czystym powietrzem. Technologia NanoCloud nawilża bez wytwarzania białej pary czy pozostawiania mokrych plam oraz ogranicza rozprzestrzenianie się bakterii nawet w 99% (1). Zmyślne czujniki i równa dystrybucja powietrza zapewniają idealny poziom nawilżenia w całym pomieszczeniu.
ID HU2718/10
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Specyfikacja ogólna
|Typ produktu
|Technologia
|Kolor
|Materiał podstawowy
|Pojemność zbiornika na wodę
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Wydajność
|Czas pracy
|Wydajność nawilżania
|Maksymalna powierzchnia pomieszczenia
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Powiązane akcesoria 1
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie
|Powiadomienie o pełnym zbiorniku wody
Energooszczędność
|Pobór mocy w trybie gotowości
|Napięcie
|Maksimum mocy
Parametry użytkowe
|Długość przewodu
|Tryby
|Ustawienia prędkości
|Ustawienia wilgotności
|Timer
|Informacje o jakości powietrza
|Interfejs
Konserwacja
|Gwarancja
|Okres przydatności filtra
Waga i wymiary
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Szerokość produktu
|Długość produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Dane techniczne
|Czujnik wilgotności
|Min. poziom dźwięku
|Maks. poziom dźwięku
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie