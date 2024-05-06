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Seria 2000 Nawilżacz powietrza

HU2718/10

Seria 2000 Nawilżacz powietrza

479,00 zł
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
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Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Zawsze zdrowsze powietrze

Nawilża suche powietrze i autom. dostosowuje poziom nawilżenia

Wypełnij swój dom przyjemnym, czystym powietrzem. Technologia NanoCloud nawilża bez wytwarzania białej pary czy pozostawiania mokrych plam oraz ogranicza rozprzestrzenianie się bakterii nawet w 99% (1). Zmyślne czujniki i równa dystrybucja powietrza zapewniają idealny poziom nawilżenia w całym pomieszczeniu.

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undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot.
ID HU2718/10

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Specyfikacja ogólna

Typ produktu
  • Nawilżacz powietrza
Technologia
  • Nawilżanie parowe
Kolor
  • Czarny/miedziany
Materiał podstawowy
  • Plastik
Pojemność zbiornika na wodę
  • 2 l

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Wydajność

Czas pracy
  • 15 godz.
Wydajność nawilżania
  • 200 ml/godz.
Maksymalna powierzchnia pomieszczenia
  • 32 m²

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Filtr nawilżający
Powiązane akcesoria 1
  • Filtr nawilżający (FY3446)

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie
  • Tak
Powiadomienie o pełnym zbiorniku wody
  • Tak

Energooszczędność

Pobór mocy w trybie gotowości
  • < 0,5 W
Napięcie
  • 220–240 V
Maksimum mocy
  • 17 W

Parametry użytkowe

Długość przewodu
  • 1,6 m
Tryby
  • Tryb automatyczny, tryb snu
Ustawienia prędkości
  • 3
Ustawienia wilgotności
  • 40%, 50%, 60%
Timer
  • 1–9 godzin
Informacje o jakości powietrza
  • Numeryczne
Interfejs
  • Dotykowy, numeryczny, LED

Konserwacja

Gwarancja
  • 2 lata
Okres przydatności filtra
  • Do 6 miesięcy

Waga i wymiary

Wysokość produktu
  • 350 mm
Waga produktu
  • 2,56 kg
Szerokość produktu
  • 220 mm
Długość produktu
  • 220 mm
Długość opakowania
  • 280 mm
Szerokość opakowania
  • 280 mm
Wysokość opakowania
  • 400 mm
Waga opakowania
  • 3,68 kg

Dane techniczne

Czujnik wilgotności
  • Tak
Min. poziom dźwięku
  • 33 dB(A)
Maks. poziom dźwięku
  • 47 dB(A)

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/HU2718