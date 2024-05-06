Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000 Airfryer seria 1000

Doskonałe rezultaty za każdym razem Chrupiące dania dzięki technologii RapidAir

Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku. Unikalna technologia RapidAir w Philips Ovi oszczędza czas i energię, bez uszczerbku dla smaku. Obserwuj przez okienko air fryera, jak Twoje ulubione składniki zamieniają się w pyszne posiłki w mniej niż 15 minut. Frytkownica beztłuszczowa Philips to idealny wybór dla zdrowego i szybkiego gotowania.