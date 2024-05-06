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Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000 Airfryer seria 1000

NA130/00

Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000 Airfryer seria 1000

429,00 zł
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Doskonałe rezultaty za każdym razem

Chrupiące dania dzięki technologii RapidAir

Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku. Unikalna technologia RapidAir w Philips Ovi oszczędza czas i energię, bez uszczerbku dla smaku. Obserwuj przez okienko air fryera, jak Twoje ulubione składniki zamieniają się w pyszne posiłki w mniej niż 15 minut. Frytkownica beztłuszczowa Philips to idealny wybór dla zdrowego i szybkiego gotowania.

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undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID NA130/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Dane techniczne

Moc
  • 1700 W
Napięcie
  • 220–240 V
Częstotliwość
  • 50–60 Hz
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie

Trwałość

Futerał
  • > 90% materiału z odzysku
Instrukcja
  • Papier w 100 procentach z recyklingu

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Materiał dodatkowy
  • Metal
Pojemność
  • 6,2 l
Odporność na wysoką temperaturę
  • Tak
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Przezroczysta pokrywka
  • Nie
Interfejs
  • Analogowy
Długość przewodu
  • 0,8 m
Schowek na przewód
  • Tak
Funkcja trzymania ciepła
  • Nie
Programy
  • 12
Liczba koszyków
  • 1
Wyjmowany koszyk
  • Tak
Timer
  • Tak
Możliwość zdalnego sterowania
  • Nie
Łączność z Internetem
  • Nie
Technologia
  • Technologia Rapid Air
Wbudowany wyłącznik
  • Nie
Automatyczne wyłączanie
  • Tak
Regulowany termostat
  • Nie
Wskaźnik zasilania
  • Nie
Nienagrzewające się uchwyty
  • Tak
Możliwość mycia w zmywarce
  • Tak
Wskaźnik temperatury
  • Nie
Obudowa CoolWall
  • Tak
Maksymalna temperatura (°C)
  • 200°C
Powiązane akcesoria 1
  • 2-warstwowy zestaw do gotowania
Powiązane akcesoria 2
  • Zestaw do grillowania
Powiązane akcesoria 3
  • Zestaw śniadaniowy
Powłoka zapobiegająca przywieraniu
  • Tak
Gwarancja
  • 2
Pojedynczy lub podwójny koszyk
  • Pojedynczy koszyk
Łączność WiFi
  • Niepodłączone

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 309 mm
Szerokość produktu
  • 403 mm
Wysokość produktu
  • 308 mm
Waga produktu
  • 4,05 kg
Wymiary produktu
  • 309 × 403 × 308 mm
Długość opakowania
  • 370 mm
Szerokość opakowania
  • 370 mm
Wysokość opakowania
  • 335 mm
Waga opakowania
  • 5,35 kg
Wymiary opakowania
  • 370 x 370 x 335 mm

Specyfikacja ogólna

Części, które można myć w zmywarce
  • Tak

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/NA130