Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000 Airfryer seria 1000
NA130/00
Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 1000 Airfryer seria 1000
429,00 zł
Doskonałe rezultaty za każdym razem
Chrupiące dania dzięki technologii RapidAir
Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku. Unikalna technologia RapidAir w Philips Ovi oszczędza czas i energię, bez uszczerbku dla smaku. Obserwuj przez okienko air fryera, jak Twoje ulubione składniki zamieniają się w pyszne posiłki w mniej niż 15 minut. Frytkownica beztłuszczowa Philips to idealny wybór dla zdrowego i szybkiego gotowania.
ID NA130/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Akumulator
Trwałość
|Futerał
|Instrukcja
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Materiał dodatkowy
|Pojemność
|Odporność na wysoką temperaturę
|Stopy antypoślizgowe
|Przezroczysta pokrywka
|Interfejs
|Długość przewodu
|Schowek na przewód
|Funkcja trzymania ciepła
|Programy
|Liczba koszyków
|Wyjmowany koszyk
|Timer
|Możliwość zdalnego sterowania
|Łączność z Internetem
|Technologia
|Wbudowany wyłącznik
|Automatyczne wyłączanie
|Regulowany termostat
|Wskaźnik zasilania
|Nienagrzewające się uchwyty
|Możliwość mycia w zmywarce
|Wskaźnik temperatury
|Obudowa CoolWall
|Maksymalna temperatura (°C)
|Powiązane akcesoria 1
|Powiązane akcesoria 2
|Powiązane akcesoria 3
|Powłoka zapobiegająca przywieraniu
|Gwarancja
|Pojedynczy lub podwójny koszyk
|Łączność WiFi
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Wymiary produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
|Wymiary opakowania
Specyfikacja ogólna
|Części, które można myć w zmywarce
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie