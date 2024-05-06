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Polska Polski (Polska)

Philips Ovi Mini Airfryer seria 3000

NA322/00

Philips Ovi Mini Airfryer seria 3000

Sugerowana cena detaliczna 719,00 zł
499,00 zł
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Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności

Zawsze chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone dania

Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku. Unikalna technologia RapidAir w Philips Ovi oszczędza czas i energię, bez uszczerbku dla smaku. Obserwuj przez okienko air fryera, jak Twoje ulubione składniki zamieniają się w pyszne posiłki. Frytkownica beztłuszczowa Philips to idealny wybór dla zdrowego i szybkiego gotowania.

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undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID NA322/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Dane techniczne

Moc
  • 1400
Napięcie
  • 220–240
Częstotliwość
  • 50
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • Nie

Trwałość

Futerał
  • Zrównoważone opakowanie
Instrukcja
  • W 100% nadające się do recyklingu

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Metal
Materiał dodatkowy
  • Plastik
Pojemność
  • 4,2 l
Odporność na wysoką temperaturę
  • Tak
Stopy antypoślizgowe
  • Tak
Przezroczysta pokrywka
  • Tak
Interfejs
  • Cyfrowo
Długość przewodu
  • 1 m
Schowek na przewód
  • Tak
Funkcja trzymania ciepła
  • Tak
Programy
  • 12
Liczba koszyków
  • 1
Wyjmowany koszyk
  • Tak
Timer
  • Tak
Możliwość zdalnego sterowania
  • Nie
Technologia
  • RapidAir Plus
Wbudowany wyłącznik
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Tak
Regulowany termostat
  • Tak
Wskaźnik zasilania
  • Tak
Nienagrzewające się uchwyty
  • Tak
Możliwość mycia w zmywarce
  • Tak
Wskaźnik temperatury
  • Tak
Obudowa CoolWall
  • Tak
Maksymalna temperatura (°C)
  • 200°C
Akcesoria w zestawie 1
  • nie dot.
Powiązane akcesoria 1
  • Zestaw do grillowania
Powiązane akcesoria 2
  • Zestaw do pieczenia
Powiązane akcesoria 3
  • Kompaktowy zestaw imprezowych zwierzątek
Powłoka zapobiegająca przywieraniu
  • Tak
Gwarancja
  • 2 lata
Pojedynczy lub podwójny koszyk
  • Pojedynczy koszyk
Łączność WiFi
  • Nie

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 397
Szerokość produktu
  • 286
Wysokość produktu
  • 294
Waga produktu
  • 4,6 kg
Wymiary produktu
  • 397 x 286 x 294 mm
Długość opakowania
  • 357
Szerokość opakowania
  • 355
Wysokość opakowania
  • 356
Waga opakowania
  • 6,1 kg
Wymiary opakowania
  • 357 x 355 x 356 mm

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/NA322