Philips Ovi Mini Airfryer seria 3000

Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności Zawsze chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone dania

Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku. Unikalna technologia RapidAir w Philips Ovi oszczędza czas i energię, bez uszczerbku dla smaku. Obserwuj przez okienko air fryera, jak Twoje ulubione składniki zamieniają się w pyszne posiłki. Frytkownica beztłuszczowa Philips to idealny wybór dla zdrowego i szybkiego gotowania.