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Seria Philips Pet Fontanna

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PAW3210/02

Seria Philips Pet Fontanna

Sugerowana cena detaliczna 229,00 zł
199,00 zł
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1

Fontanna zapewnia Twojemu kotu dostęp do bieżącej wody - tak jak w naturze.

Rozpieszczaj swojego pupila.​ Zawsze.​

Fontanna serii 3000 zaprojektowana jest z myślą o komforcie Twojego kota, aby mógł być szczęśliwy i nawodniony. Dodatkowo, fontanna wyposażona jest w wielowarstwowy system filtracji a łatwe do czyszczenia części pomagają utrzymać odpowiedni poziom higieny i świeżości wody.

undefinedWszystkie zakupy wysyłamy za darmo
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot.
ID PAW3210/02

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 191 mm
Szerokość produktu
  • 214 mm
Wysokość produktu
  • 183 mm
Waga produktu
  • 870 g
Długość opakowania
  • 200 mm
Szerokość opakowania
  • 190 mm
Wysokość opakowania
  • 200 mm
Waga opakowania
  • 263 g

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • Zasilacz (x1)
Akcesoria w zestawie 2
  • Przewód (x1)
Akcesoria w zestawie 3
  • Filtr (x1)
Powiązane akcesoria 1
  • QSG (x1)
Powiązane akcesoria 2
  • IIB (x1)

Trwałość

Odporność na warunki pogodowe
  • NIE
Stopień ochrony IP
  • NIE
Obudowa
  • Papier w 100 procentach z recyklingu
Instrukcja obsługi
  • Papier w 100 procentach z recyklingu

Dane techniczne

Moc
  • DC 5 V / 1 A
Napięcie
  • AC 100 V~240 V
Częstotliwość
  • 50 HZ/60 HZ
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Akumulator
  • NIE
Klasa efektywności energetycznej
  • NIE

Zabezpieczenie

Automatyczne wyłączanie
  • TAK
Blokada rodzicielska
  • NIE

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Plastik
Funkcje
  • Fontanna dla zwierzaka
Typ produktu
  • Inteligentna fontanna dla zwierząt
Certyfikaty
  • CE/ROHS/REACH/CB
Pojemność zbiornika wody
  • 2,2 l
Długość przewodu
  • 1,5 m
Technologia
  • Czujnik ruchu
Wbudowany wyłącznik
  • TAK
Wskaźnik zasilania
  • TAK
Części, które można myć w zmywarce
  • NIE
Wskaźnik poziomu pojemności
  • TAK
Bez bisfenolu A
  • NIE
Łączność z Internetem
  • NIE
Zgodność z inteligentnym domem
  • NIE
Zasięg sieci Wi-Fi
  • NIE
Gwarancja
  • 2 lata
Odpowiedni także do suchych składników
  • NIE
Zgodność z żywnością średnio wilgotną
  • NIE
Wyjmowany akumulator
  • NIE
Funkcja samoczyszczenia
  • NIE
Deklaracja zgodności UE
  • TAK

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/PAW3210