Seria Philips Pet Fontanna

Fontanna zapewnia Twojemu kotu dostęp do bieżącej wody - tak jak w naturze. Rozpieszczaj swojego pupila.​ Zawsze.​

Fontanna serii 3000 zaprojektowana jest z myślą o komforcie Twojego kota, aby mógł być szczęśliwy i nawodniony. Dodatkowo, fontanna wyposażona jest w wielowarstwowy system filtracji a łatwe do czyszczenia części pomagają utrzymać odpowiedni poziom higieny i świeżości wody.