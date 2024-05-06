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Seria Philips Pet Fontanna
PAW3210/02
Seria Philips Pet Fontanna
Sugerowana cena detaliczna 229,00 zł
199,00 zł
Fontanna zapewnia Twojemu kotu dostęp do bieżącej wody - tak jak w naturze.
Rozpieszczaj swojego pupila. Zawsze.
Fontanna serii 3000 zaprojektowana jest z myślą o komforcie Twojego kota, aby mógł być szczęśliwy i nawodniony. Dodatkowo, fontanna wyposażona jest w wielowarstwowy system filtracji a łatwe do czyszczenia części pomagają utrzymać odpowiedni poziom higieny i świeżości wody.
ID PAW3210/02
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 2
|Akcesoria w zestawie 3
|Powiązane akcesoria 1
|Powiązane akcesoria 2
Trwałość
|Odporność na warunki pogodowe
|Stopień ochrony IP
|Obudowa
|Instrukcja obsługi
Dane techniczne
|Moc
|Napięcie
|Częstotliwość
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Akumulator
|Klasa efektywności energetycznej
Zabezpieczenie
|Automatyczne wyłączanie
|Blokada rodzicielska
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Funkcje
|Typ produktu
|Certyfikaty
|Pojemność zbiornika wody
|Długość przewodu
|Technologia
|Wbudowany wyłącznik
|Wskaźnik zasilania
|Części, które można myć w zmywarce
|Wskaźnik poziomu pojemności
|Bez bisfenolu A
|Łączność z Internetem
|Zgodność z inteligentnym domem
|Zasięg sieci Wi-Fi
|Gwarancja
|Odpowiedni także do suchych składników
|Zgodność z żywnością średnio wilgotną
|Wyjmowany akumulator
|Funkcja samoczyszczenia
|Deklaracja zgodności UE
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie