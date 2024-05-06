PerfectCare serii 7000 Generator pary
PSG7140/70
PerfectCare serii 7000 Generator pary
Szybkie prasowanie dzięki funkcji automatycznego wytwarzania pary
Prasowanie bez wysiłku. Doskonałe rezultaty.
Żelazko PerfectCare 7000 stworzono z myślą o wygodnym użytkowaniu. Dzięki nowej technologii wykorzystującej czujniki ruchu po rozpoczęciu prasowania następuje automatyczny, silny wyrzut pary. Technologia OptimalTemp ochroni każdą tkaninę przed przypaleniem.
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Szybkie usuwanie zagnieceń
|Ciągły strumień pary
|Ciśnienie
|Moc
|Silne uderzenie pary
|Napięcie
Wydajność energetyczna
|Energooszczędność*
Kontrola kamienia
|Usuwanie kamienia i czyszczenie
|Przypomnienie o usuwaniu kamienia
Technologia
|Technologia OptimalTemp
|Technologia inteligentnego automatycznego wytwarzania pary
Informacje ogólne
|Długość węża
|Schowek na wąż
|Długość przewodu zasilającego
|Schowek na przewód sieciowy
|Gwarancja
Wygodne użytkowanie
|Czas nagrzewania
|Pojemność zbiornika wody
|Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania
|Stopa żelazka
|Odłączany zbiornik wody
|Alarm niskiego poziomu wody
|Napełnianie w dowolnym momencie podczas użytkowania
|Możliwość używania wody z kranu
Rozmiar i waga
|Waga żelazka
|Wymiary opakowania (S x W x D)
|Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.)
|Łączna waga z opakowaniem
|Waga żelazka i podstawy
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
Seria 7000 Generator pary Philips PerfectCare
PSG7200_30
- Prasowanie w pionie
- OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń
- Ciągły strumień pary do 160 g/min i silne uderzenie pary do 600 g
Seria 7000 Generator pary Philips PerfectCare
PSG7200_20
- Prasowanie w pionie
- OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń
- Ciągły strumień pary do 160 g/min, silne uderzenie pary 600 g
Generator pary PerfectCare serii 7000
PSG7300_70
- Automatyczny wyrzut pary dzięki czujnikowi ruchu
- Prasowanie w pionie
- OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń
Generator pary PerfectCare serii 7000
PSG7300_20
- Automatyczny wyrzut pary dzięki czujnikowi ruchu
- Prasowanie w pionie
- OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń