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Polska Polski (Polska)

PerfectCare serii 7000 Generator pary

PSG7140/70

PerfectCare serii 7000 Generator pary

Sugerowana cena detaliczna 1 439,00 zł
999,00 zł
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Szybkie prasowanie dzięki funkcji automatycznego wytwarzania pary

Prasowanie bez wysiłku. Doskonałe rezultaty.

Żelazko PerfectCare 7000 stworzono z myślą o wygodnym użytkowaniu. Dzięki nowej technologii wykorzystującej czujniki ruchu po rozpoczęciu prasowania następuje automatyczny, silny wyrzut pary. Technologia OptimalTemp ochroni każdą tkaninę przed przypaleniem.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID PSG7140/70

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary
  • Do 120 g/min
Ciśnienie
  • Maks. 8,0 bar
Moc
  • Maks. 2100 W
Silne uderzenie pary
  • Do 600 g
Napięcie
  • 220–240 V

Wydajność energetyczna

Energooszczędność*
  • 30 %

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie
  • Funkcja Easy De-Calc Plus
Przypomnienie o usuwaniu kamienia
  • Jasny

Technologia

Technologia OptimalTemp
  • Tak
Technologia inteligentnego automatycznego wytwarzania pary
  • 1. generacja

Informacje ogólne

Długość węża
  • 1,7 m
Schowek na wąż
  • Schowek
Długość przewodu zasilającego
  • 1,65 m
Schowek na przewód sieciowy
  • Pasek na rzep
Gwarancja
  • 2 lata gwarancji

Wygodne użytkowanie

Czas nagrzewania
  • 2 minute(s)
Pojemność zbiornika wody
  • 1800 nm
Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin przeznaczonych do prasowania
  • Tak
Stopa żelazka
  • SteamGlide Elite
Odłączany zbiornik wody
  • Tak
Alarm niskiego poziomu wody
  • Tak
Napełnianie w dowolnym momencie podczas użytkowania
  • Tak
Możliwość używania wody z kranu
  • Tak

Rozmiar i waga

Waga żelazka
  • 0,8 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)
  • 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.)
  • 24 x 27,5 x 42 cm
Łączna waga z opakowaniem
  • 5.3 kg
Waga żelazka i podstawy
  • 3,85 kg

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/PSG7140

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