Seria 5000 Ręczny steamer
STH5030/80
Seria 5000 Ręczny steamer
Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
Udoskonalaj styl swojej garderoby dzięki produktom Philips
Twój ubiór już czeka, ale nie masz czasu go wyprasować. Bez obaw: mamy dla Ciebie rozwiązanie! Zapomnij o nieporęcznych żelazkach i skorzystaj z ręcznej parownicy Philips 5000, która jest gotowa do pracy w 35 sekund i przyjemna w użyciu. Gwarancja braku przypaleń i doskonałego stylu!
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Zrównoważony rozwój
|Opakowanie
|Produkt
Design
|Kolor
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w(e):
Specyfikacja
|Typ produktu
|Czas nagrzewania
|Składana
|Materiał stopy żelazka
|Płyta parowa
|Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia
|Odłączany zbiornik wody
|Pojemność zbiornika wody
|Ustawienia pary
|Pionowy strumień pary
|Gwarancja braku przypaleń
Serwis
|2 lata gwarancji
Udogodnienia
|Długość przewodu
|Odłączany zbiornik wody
|Składana
|Zbiornik wody
|Wskaźnik świetlny pary
|Wyłącznik
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Akcesoria
|StyleMat
|Rękawica i pokrowiec 2 w 1
Dane techniczne
|Moc
|Ciągły strumień pary
|Napięcie
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie
Seria 5000 Ręczny steamer
STH5020_40
- Do delikatnych ubrań i trudnych fałd
- Stylowy i opływowy – wygodny w użyciu
- Przenośny, wygodny, łatwo go przechować
Seria 5000 Ręczny steamer
STH5010_70
- Do delikatnych ubrań i trudnych fałd
- Stylowy i opływowy – wygodny w użyciu
- Przenośny, wygodny, łatwo go przechować
Seria 5000 Ręczny steamer
STH5020_20
- Do delikatnych ubrań i trudnych fałd
- Stylowy i opływowy – wygodny w użyciu
- Przenośny, wygodny, łatwo go przechować