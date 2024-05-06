Seria 5000 Ręczny steamer

Przyszłość mody: para łączy się ze stylem Udoskonalaj styl swojej garderoby dzięki produktom Philips

Twój ubiór już czeka, ale nie masz czasu go wyprasować. Bez obaw: mamy dla Ciebie rozwiązanie! Zapomnij o nieporęcznych żelazkach i skorzystaj z ręcznej parownicy Philips 5000, która jest gotowa do pracy w 35 sekund i przyjemna w użyciu. Gwarancja braku przypaleń i doskonałego stylu!