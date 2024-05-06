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Polska Polski (Polska)

Seria 5000 Ręczny steamer

STH5030/80

Seria 5000 Ręczny steamer

Sugerowana cena detaliczna 339,00 zł
204,00 zł
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Przyszłość mody: para łączy się ze stylem

Udoskonalaj styl swojej garderoby dzięki produktom Philips

Twój ubiór już czeka, ale nie masz czasu go wyprasować. Bez obaw: mamy dla Ciebie rozwiązanie! Zapomnij o nieporęcznych żelazkach i skorzystaj z ręcznej parownicy Philips 5000, która jest gotowa do pracy w 35 sekund i przyjemna w użyciu. Gwarancja braku przypaleń i doskonałego stylu!

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID STH5030/80

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Zrównoważony rozwój

Opakowanie
  • Papier w 100% z recyklingu
Produkt
  • Wykonane w 50% z plastiku z recyklingu

Design

Kolor
  • Ciemnoszary

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w(e):
  • Chiny

Specyfikacja

Typ produktu
  • Ręczny steamer
Czas nagrzewania
  • 35 sekund
Składana
  • Odchylana głowica
Materiał stopy żelazka
  • Metal
Płyta parowa
  • Metal
Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia
  • Nie
Odłączany zbiornik wody
  • Tak
Pojemność zbiornika wody
  • 120 ml i 200 ml
Ustawienia pary
  • 2 ustawienia: Eco i Max
Pionowy strumień pary
  • Poziomy i pionowy strumień pary
Gwarancja braku przypaleń
  • Tak

Serwis

2 lata gwarancji
  • Tak

Udogodnienia

Długość przewodu
  • 2 m
Odłączany zbiornik wody
  • Tak
Składana
  • Odchylana głowica
Zbiornik wody
  • 120 ml i 200 ml
Wskaźnik świetlny pary
  • Tak
Wyłącznik
  • Tak

Waga i wymiary

Długość produktu
  • 31,7 cm
Szerokość produktu
  • 9,7 cm
Wysokość produktu
  • 8,6 cm
Waga produktu
  • 800 g
Długość opakowania
  • 35 cm
Szerokość opakowania
  • 15 cm
Wysokość opakowania
  • 11,3 cm
Waga opakowania
  • 1,17 kg

Akcesoria

StyleMat
  • Tak
Rękawica i pokrowiec 2 w 1
  • Tak

Dane techniczne

Moc
  • 1400 W
Ciągły strumień pary
  • 24 g/min
Napięcie
  • 220–240 V

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/STH5030

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