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Seria Aqua 7000 Robot sprzątający i mopujący

XU7100/01

Seria Aqua 7000 Robot sprzątający i mopujący

Sugerowana cena detaliczna 4 299,00 zł
2 580,00 zł
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Codzienne dokładne czyszczenie na mokro i na sucho, bez wysiłku

Ciesz się czystą podłogą każdego dnia, bez zbędnego wysiłku. Robot sprzątający Philips charakteryzuje się wyjątkowo dużą siłą ssania, a także potrafi odkurzać i mopować jednocześnie. Dzięki zaawansowanej technologii wykrywania na swojej drodze niewielkich przedmiotów, takich jak zabawki, potrafi je precyzyjnie omijać i dokładnie sprzątać obszar wokół nich, bez ryzyka najechania na nie i zatrzymania cyklu sprzątania.

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ID XU7100/01

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Waga i wymiary

Długość opakowania
  • 46,9 cm
Szerokość opakowania
  • 39,9 cm
Wysokość opakowania
  • 53,4 cm
Waga opakowania
  • 14,2 kg
Długość stacji
  • 40,3 cm
Szerokość stacji
  • 35,5 cm
Wysokość stacji
  • 47,1 cm
Waga stacji
  • 4,7 kg
Długość robota
  • 35 cm
Szerokość robota
  • 35 cm
Wysokość robota
  • 9,7 cm
Waga robota
  • 5 kg

Zabezpieczenie

Certyfikat bezpieczeństwa
  • Tak
Automatyczne wyłączanie
  • Tak
Blokada rodzicielska
  • Tak

Stacja

Funkcja automatycznego opróżniania
  • Tak
Funkcja czyszczenia na mokro
  • Nie
Funkcja suszenia mopa
  • Nie
Automatyczne uzupełnianie zbiornika na czystą wodę w robocie sprzątającym
  • Nie
Automatyczne zasysanie brudnej wody
  • Nie
Pojemność worka na kurz (w stacji)
  • 3,0 l
Typ worka na kurz
  • Antyalergiczny worek S-bag
Długość przewodu
  • 1,5 m
Stacja ładująca
  • Tak

Trwałość

Skrócona instrukcja obsługi
  • Tak, drukowana
Instrukcja obsługi
  • Cyfrowo

Zgodność

Powiązane akcesoria 1
  • XV1473/00
Powiązane akcesoria 2
  • XV1470/00
Powiązane akcesoria 3
  • XV1472/00
Akcesoria w zestawie 1
  • 2 mopy z możliwością prania
Akcesoria w zestawie 2
  • 1 zmywalny filtr
Akcesoria w zestawie 3
  • 1 szczotka przednia
Akcesoria w zestawie 4
  • 1 szczotka boczna
Akcesoria w zestawie 5
  • 1 przewód zasilający
Akcesoria w zestawie 6
  • 1 szczotka
Akcesoria w zestawie 7
  • 1 stacja zasysająca kurz
Akcesoria w zestawie 8
  • 3 worki na kurz

Aplikacja

Nazwa aplikacji
  • Philips Aqua
System operacyjny
  • Android 6 i nowszy; iOS 11 i nowszy
Filmy instruktażowe
  • Tak
Funkcja szybkiego mapowania
  • Tak
Mapowanie wielu pięter
  • Tak, zapis do 5 map
Wybór pomieszczenia do czyszczenia
  • Tak
Wybór trybu czyszczenia wg pomieszczenia
  • Tak
Wybór sekwencji czyszczenia pomieszczeń
  • Tak
Tryby czyszczenia
  • Na mokro i na sucho, tylko na sucho, jedno pociągnięcie, najpierw odkurz, potem umyj
Poziomy mocy ssania
  • 4
Poziomy wilgotności mopa
  • 4
Strefy zakazane
  • Wirtualna ściana, strefa zakazana, strefa bez mycia na mokro, strefa bez progów
Czyści, gdy Ciebie nie ma
  • Tak
Ostrzeżenia i powiadomienia w aplikacji
  • Tak
Raport i historia czyszczenia
  • Tak
Pulpit konserwacji
  • Tak
Zaplanowane czyszczenie
  • Tak
Skontaktuj się z obsługą klienta
  • Tak
Automatyczne aktualizacje
  • Tak
Dostępność aplikacji
  • Tylko w kraju zakupu robota i pod warunkiem, że w sklepie z aplikacjami ustawiony jest kraj zakupu

Specyfikacja ogólna

Materiał podstawowy
  • Tworzywo ABS
Kolor
  • Głęboka czerń i złoty
Funkcje
  • Jednoczesne odkurzanie i aktywne mycie
Typ produktu
  • Robot sprzątający
Funkcja czyszczenia na mokro
  • Tak
Poziom szumu (standardowy)
  • ≤ 66 dB
Tryb zwiększonej mocy ssania na dywanie
  • Tak
Rodzaj szczotki głównej
  • Gumowa szczotka z włosiem
Podnoszona szczotka główna
  • Nie
Typ filtra
  • Nadający się do mycia filtr EPA 11
Rozplątywanie włosów
  • Nie
Liczba szczotek bocznych
  • 1
Technologia mopowania
  • Mop wibracyjny
Podnoszona rolka aktywnie myjąca
  • Nie
Można używać z detergentami
  • Nie
Rodzaj nawigacji
  • LDS
Wykrywanie przeszkód
  • Tak, przeszkody o wymiarach 2 x 2 cm
Pokonywanie przeszkód
  • do 20 mm
Wykrywanie brudu
  • Nie
Automatyczne wykrywanie dywanu
  • Nie, tworzenie w aplikacji stref „bez mopa”
Łączność z Internetem
  • Łączność przez Wi-Fi, podwójny zakres
Zasięg sieci Wi-Fi
  • 2,4 GHz i 5 GHz
Zgodność z inteligentnym domem
  • Nie
Pojemność zbiornika na czystą wodę (w robocie)
  • 240 ml
Pojemność pojemnika na kurz (w robocie)
  • 260 ml
Zintegrowany włącznik/wyłącznik
  • Tak
Kontrolka zasilania
  • Tak
Funkcja automatycznego ładowania
  • Tak, gdy bateria jest pusta, zacznie się ładować, a po zakończeniu ładowania rozpocznie w miejscu, w którym sprzątanie zostało przerwane
Czas pracy akumulatora
  • do 180 minut
Czas ładowania
  • maks. 5 godzin
Pojemność baterii/akumulatora
  • 5200 mAh
Wyjmowany akumulator
  • Tak
Certyfikaty
  • CB
Moc ssania
  • 5000 Pa
Rodzaj baterii/akumulatora
  • Litowo-jonowy
Napięcie
  • 14,4 V
Częstotliwość
  • 50/60
Gwarancja
  • 2 lata
Deklaracja zgodności UE
  • Tak
Wyprodukowano w:
  • Chiny
Akumulator
  • Tak

Dane techniczne

Moc
  • 650 W
Zużycie energii w trybie czuwania
  • 112 mA
Liczba sztuk w opakowaniu
  • 1
Czujnik wykrywania dywanu
  • Nie
Czujniki wykrywające krawędzie, chroniące przed upadkiem
  • Tak
Wyszukiwanie stacji
  • Tak, odbiornik i nadajnik sygnału podczerwieni
Czujnik pustego zbiornika wody
  • Tak
Czujnik zapełnienia worka na kurz
  • Tak

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/XU7100