Seria Aqua 7000 Robot sprzątający i mopujący

Codzienne dokładne czyszczenie na mokro i na sucho, bez wysiłku

Ciesz się czystą podłogą każdego dnia, bez zbędnego wysiłku. Robot sprzątający Philips charakteryzuje się wyjątkowo dużą siłą ssania, a także potrafi odkurzać i mopować jednocześnie. Dzięki zaawansowanej technologii wykrywania na swojej drodze niewielkich przedmiotów, takich jak zabawki, potrafi je precyzyjnie omijać i dokładnie sprzątać obszar wokół nich, bez ryzyka najechania na nie i zatrzymania cyklu sprzątania.