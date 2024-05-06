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Seria Aqua 7000 Robot sprzątający i mopujący
XU7100/01
Seria Aqua 7000 Robot sprzątający i mopujący
Sugerowana cena detaliczna 4 299,00 zł
2 580,00 zł
Codzienne dokładne czyszczenie na mokro i na sucho, bez wysiłku
Ciesz się czystą podłogą każdego dnia, bez zbędnego wysiłku. Robot sprzątający Philips charakteryzuje się wyjątkowo dużą siłą ssania, a także potrafi odkurzać i mopować jednocześnie. Dzięki zaawansowanej technologii wykrywania na swojej drodze niewielkich przedmiotów, takich jak zabawki, potrafi je precyzyjnie omijać i dokładnie sprzątać obszar wokół nich, bez ryzyka najechania na nie i zatrzymania cyklu sprzątania.
ID XU7100/01
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Waga i wymiary
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
|Długość stacji
|Szerokość stacji
|Wysokość stacji
|Waga stacji
|Długość robota
|Szerokość robota
|Wysokość robota
|Waga robota
Zabezpieczenie
|Certyfikat bezpieczeństwa
|Automatyczne wyłączanie
|Blokada rodzicielska
Stacja
|Funkcja automatycznego opróżniania
|Funkcja czyszczenia na mokro
|Funkcja suszenia mopa
|Automatyczne uzupełnianie zbiornika na czystą wodę w robocie sprzątającym
|Automatyczne zasysanie brudnej wody
|Pojemność worka na kurz (w stacji)
|Typ worka na kurz
|Długość przewodu
|Stacja ładująca
Trwałość
|Skrócona instrukcja obsługi
|Instrukcja obsługi
Zgodność
|Powiązane akcesoria 1
|Powiązane akcesoria 2
|Powiązane akcesoria 3
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 2
|Akcesoria w zestawie 3
|Akcesoria w zestawie 4
|Akcesoria w zestawie 5
|Akcesoria w zestawie 6
|Akcesoria w zestawie 7
|Akcesoria w zestawie 8
Aplikacja
|Nazwa aplikacji
|System operacyjny
|Filmy instruktażowe
|Funkcja szybkiego mapowania
|Mapowanie wielu pięter
|Wybór pomieszczenia do czyszczenia
|Wybór trybu czyszczenia wg pomieszczenia
|Wybór sekwencji czyszczenia pomieszczeń
|Tryby czyszczenia
|Poziomy mocy ssania
|Poziomy wilgotności mopa
|Strefy zakazane
|Czyści, gdy Ciebie nie ma
|Ostrzeżenia i powiadomienia w aplikacji
|Raport i historia czyszczenia
|Pulpit konserwacji
|Zaplanowane czyszczenie
|Skontaktuj się z obsługą klienta
|Automatyczne aktualizacje
|Dostępność aplikacji
Specyfikacja ogólna
|Materiał podstawowy
|Kolor
|Funkcje
|Typ produktu
|Funkcja czyszczenia na mokro
|Poziom szumu (standardowy)
|Tryb zwiększonej mocy ssania na dywanie
|Rodzaj szczotki głównej
|Podnoszona szczotka główna
|Typ filtra
|Rozplątywanie włosów
|Liczba szczotek bocznych
|Technologia mopowania
|Podnoszona rolka aktywnie myjąca
|Można używać z detergentami
|Rodzaj nawigacji
|Wykrywanie przeszkód
|Pokonywanie przeszkód
|Wykrywanie brudu
|Automatyczne wykrywanie dywanu
|Łączność z Internetem
|Zasięg sieci Wi-Fi
|Zgodność z inteligentnym domem
|Pojemność zbiornika na czystą wodę (w robocie)
|Pojemność pojemnika na kurz (w robocie)
|Zintegrowany włącznik/wyłącznik
|Kontrolka zasilania
|Funkcja automatycznego ładowania
|Czas pracy akumulatora
|Czas ładowania
|Pojemność baterii/akumulatora
|Wyjmowany akumulator
|Certyfikaty
|Moc ssania
|Rodzaj baterii/akumulatora
|Napięcie
|Częstotliwość
|Gwarancja
|Deklaracja zgodności UE
|Wyprodukowano w:
|Akumulator
Dane techniczne
|Moc
|Zużycie energii w trybie czuwania
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Czujnik wykrywania dywanu
|Czujniki wykrywające krawędzie, chroniące przed upadkiem
|Wyszukiwanie stacji
|Czujnik pustego zbiornika wody
|Czujnik zapełnienia worka na kurz
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie