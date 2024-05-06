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Philips Aqua 3000 Zestaw wymienny do serii 2000 i 3000
XV1433/00
Philips Aqua 3000 Zestaw wymienny do serii 2000 i 3000
129,00 zł
Zestaw części zamiennych do robotów HomeRun serii 2000 i 3000
Do robotów sprzątających i mopujących Philips Aqua 3000
Wszystko, czego potrzebujesz do konserwacji robotów sprzątających HomeRun z serii 2000 i 3000. Zestaw oryginalnych części zamiennych zawiera 2 filtry EPA11, 1 szczotkę główną i 1 szczotkę boczną. Jest zgodny z modelami XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 i XU3110.
ID XV1433/00
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Waga i wymiary
|Długość produktu
|Szerokość produktu
|Wysokość produktu
|Waga produktu
|Długość opakowania
|Szerokość opakowania
|Wysokość opakowania
|Waga opakowania
Dane techniczne
|Liczba sztuk w opakowaniu
|Akumulator
Kraj pochodzenia
|Wyprodukowano w:
Zgodność
|Akcesoria w zestawie 1
|Akcesoria w zestawie 2
|Akcesoria w zestawie 3
|Powiązane akcesoria 1
|Powiązane akcesoria 2
|Zgodny z
Specyfikacja ogólna
|Typ produktu
|Materiał podstawowy
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie