Ekspresy do kawy

Urządzenia kuchenne

Urządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrań

Odkurzacze i mopy

Climate Care

Pielęgnacja ogrodu

Pet Care

Części i akcesoria

Promocje

Kontakt i wsparcie

O nas

O nasKontakt i wsparcieZłóż wniosek o zwrotZarejestruj swój produktKontakt i wsparciePromocjeZarejestruj się i oszczędzajOferty na Black FridayBestselleryCzęści i akcesoriaPet CarePielęgnacja ogroduClimate CareGrzejnikiWentylatoryOsuszacze powietrzaNawilżacze powietrzaOczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrzaAir Performer 3w1Oczyszczacze powietrzaOdkurzacze i mopyUrządzenia do czyszczenia plamRoboty sprzątające i mopująceOdkurzacze workowe i bezworkoweOdkurzacze bezprzewodowePowerUpOdkurzacze bezprzewodowe z funkcją aktywnego myciaPhilips AquaTrioMopy elektryczne OneUpOneUpUrządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrańAkcesoria do pielęgnacji ubrańSystemy do prasowania All-in-OneGeneratory paryPhilips PerfectCareŻelazka paroweParownice do ubrańSeria 5000Żelazko i parownica OneTurnUrządzenia kuchenneCzajnikiMulticookeryTostery i opiekaczeGrilleUrządzenia do robienia makaronuUrządzenia kuchenne do przygotowywania potrawBlendery i sokowirówkiFlip & Juice™AirfryeryDual BasketSingle BasketEkspresy do kawyEkspresy przelewoweEkspres do kawy BaristinaAutomatyczne ekspresy do kawy SaecoXelsisLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Polska Polski (Polska)
Oferty na Black Friday. Największa wyprzedaż roku. Kup teraz

Philips Aqua 3000 Zestaw wymienny do serii 2000 i 3000

XV1433/00

Philips Aqua 3000 Zestaw wymienny do serii 2000 i 3000

129,00 zł
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
RFT XV1433_00_EU9
PUP_XU2000_15_Pet_Friendly_1x1_SRGB

Zestaw części zamiennych do robotów HomeRun serii 2000 i 3000

Do robotów sprzątających i mopujących Philips Aqua 3000

Wszystko, czego potrzebujesz do konserwacji robotów sprzątających HomeRun z serii 2000 i 3000. Zestaw oryginalnych części zamiennych zawiera 2 filtry EPA11, 1 szczotkę główną i 1 szczotkę boczną. Jest zgodny z modelami XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 i XU3110.

undefinedWszystkie zakupy wysyłamy za darmo
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 60 dni na zwrot.
ID XV1433/00

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Waga i wymiary

Długość produktu
  • Filtr: 10 cm, Szczotka główna: 18 cm, Szczotka boczna: 16 cm
Szerokość produktu
  • Filtr: 4 cm, Szczotka główna: 4 cm, Szczotka boczna: 16 cm
Wysokość produktu
  • Filtr: 1 cm, Szczotka główna: 4 cm, Szczotka boczna: 3 cm
Waga produktu
  • Filtr: 0,004 kg, Szczotka główna: 0,06 kg, Szczotka boczna: 0,0056 kg
Długość opakowania
  • 18,4 cm
Szerokość opakowania
  • 7,8 cm
Wysokość opakowania
  • 20,4 cm
Waga opakowania
  • 0,27 kg

Dane techniczne

Liczba sztuk w opakowaniu
  • 4
Akumulator
  • Nie

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Zgodność

Akcesoria w zestawie 1
  • 2 zmywalne filtry EPA
Akcesoria w zestawie 2
  • 1 szczotka główna
Akcesoria w zestawie 3
  • 1 szczotka boczna
Powiązane akcesoria 1
  • XV1430/00
Powiązane akcesoria 2
  • FC8022/04
Zgodny z
  • XU2000, XU2100, XU3000, XU3100

Specyfikacja ogólna

Typ produktu
  • Oryginalny zestaw konserwacyjny do robota HomeRun serii 2000 i 3000
Materiał podstawowy
  • Tworzywo ABS

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/XV1433