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Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio Wymienny filtr powietrza
XV1791/01
Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio Wymienny filtr powietrza
Sugerowana cena detaliczna 89,00 zł
80,00 zł
Wymienny filtr powietrza
Oryginalny wymienny filtr powietrza do bezprzewodowego AquaTrio.
Oryginalny wymienny filtr powietrza zgodny z bezprzewodowym odkurzaczem z funkcją aktywnego mycia Philips AquaTrio serii 9000. Zestaw zawiera obudowę filtra (w tym górną i dolną pokrywę) oraz przeznaczony do mycia filtr piankowy. Zaleca się wymianę filtra co 6 miesięcy.
ID XV1791/01
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Zawiera
|Obudowy filtrów
|Filtr piankowy z możliwością mycia
Informacje ogólne
|Odpowiednie dla
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie