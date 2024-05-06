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Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
XV1793/01
Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Sugerowana cena detaliczna 189,00 zł
150,00 zł
Wymienne szczotki
Oryginalna wymienna szczotka do bezprzewodowego odkurzacza Philips AquaTrio
Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry zgodny z bezprzewodowym odkurzaczem z funkcją aktywnego mycia Philips AquaTrio serii 9000. Zestaw zawiera dwie bardzo miękkie szczotki z mikrofibry. Zaleca się wymianę szczotek co 6 miesięcy.
ID XV1793/01
Funkcje
Dane techniczne
Specyfikacje
Zawiera
|Zamienne szczotki
Informacje ogólne
|Odpowiednie dla
Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie