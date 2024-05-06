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Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

XV1793/01

Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

Sugerowana cena detaliczna 189,00 zł
150,00 zł
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Wymienne szczotki

Oryginalna wymienna szczotka do bezprzewodowego odkurzacza Philips AquaTrio

Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry zgodny z bezprzewodowym odkurzaczem z funkcją aktywnego mycia Philips AquaTrio serii 9000. Zestaw zawiera dwie bardzo miękkie szczotki z mikrofibry. Zaleca się wymianę szczotek co 6 miesięcy.

undefinedDarmowa dostawa
undefined1-3 dni roboczych
Icon of EllipseKup teraz, zapłać za 30 dni z Klarna
undefined2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
ID XV1793/01

Funkcje

Dane techniczne

Specyfikacje

Zawiera

Zamienne szczotki
  • 2 szczotki

Informacje ogólne

Odpowiednie dla
  • XW9383/01

Wsparcie, instrukcja i informacje o bezpieczeństwie

Tutaj znajdziesz wsparcie produktowe, w tym instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów: https://www.home.id/XV1793