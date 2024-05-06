Seria 3000 Urządzenie do czyszczenia plam

Ekspresy do kawy

Polska Polski (Polska)

909,00 zł
909,00 zł
Trudno Ci utrzymać porządek w domu, zwłaszcza gdy masz dzieci i zwierzęta? Dzięki profesjonalnej formule detergentu urządzenie do czyszczenia plam marki Philips z serii 3000 natychmiast usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

ID XW3193/11

Cechy produktu

Dane techniczne

Specs

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w:
  • Chiny

Dane techniczne

Moc
  • 400 W

Specyfikacja ogólna

Akumulator
  • Nie
Poziom szumu (standardowy)
  • 81 dB
Napięcie
  • 220–240 V
Gwarancja
  • 2 lata
Materiał podstawowy
  • Plastik
Częstotliwość
  • 50–60 Hz

Waga i wymiary

Wysokość opakowania
  • 35,7 cm
Szerokość produktu
  • 39,7 cm
Waga opakowania
  • 7,114 kg
Wysokość produktu
  • 32,3 cm
Szerokość opakowania
  • 45,7 cm
Długość opakowania
  • 29,3 cm
Długość produktu
  • 26,2 cm
Waga produktu
  • 6,628 kg

Zastrzeżenia

¹W porównaniu ze standardową nasadką 3w1.

Wysyłka i Dostawa

Wysyłka 1-2 dni robocze