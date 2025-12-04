Ekspresy do kawy

Zimowa wyprzedaż Philips! Kup teraz

Urządzenia do wentylacji i poprawy jakości powietrza | Philips Home

Czyste powietrze oraz optymalna wilgotność i temperatura w Twoim domu

Zadbaj o powietrze w domu z urządzeniami Philips

Popraw jakość powietrza w swoim domu dzięki urządzeniom Philips. Oczyść przestrzeń ze smogu, bakterii, wirusów, pleśni i alergenów, jednocześnie utrzymując idealną wilgotność i temperaturę. Zapewnij swojej rodzinie najwyższy komfort już dziś. common.readLess

Rodzina czyta książkę w salonie z oczyszczaczem powietrza Philips Climate Care Series 3000i. Pies odpoczywa obok, podkreślając korzyści czystego powietrza.
Ponad 80 lat doświadczenia ​w tworzeniu urządzeń dbających o jakość powietrza

Ponad 80 lat doświadczenia ​w tworzeniu urządzeń dbających o jakość powietrza

Ponad 80 lat badań i innowacji, by zapewnić najlepszą jakość powietrza w pomieszczeniach.

2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu

2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu

Rozszerzona gwarancja i 30-dniowy okres zwrotu

Poznaj urządzenia Philips dbające o jakość powietrza

Oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze powietrza

Nawilżacze powietrza

Nawilżacze powietrza

Oczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1​

Oczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1​

Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrza

Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrza

Wentylatory

Wentylatory

Grzejniki

Grzejniki

Osuszacze powietrza

Osuszacze powietrza

Troska o jakość powietrza przez cały rok z urządzeniami Philips. Komfort i czyste powietrze przez cały rok.

Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu Philips zapewnia najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniach. Nasze oczyszczacze, nawilżacze, osuszacze, grzejniki i wentylatory przechodzą rygorystyczne testy w warunkach domowych i zaawansowane technologie, takie jak NanoProtect HEPA i NanoCloud, zapewniają czyste, zdrowe powietrze. common.readLess

Odkryj potencjał swojego domu z aplikacją Philips Air+

Wykorzystaj pełen potencjał swojego urządzenia do poprawy jakości powietrza dzięki aplikacji Philips Air+

Monitoruj i kontroluj powietrze w domu i poza nim. Aplikacja Philips Air+ zapewnia inteligentne rozwiązania, dzięki którym masz pełną kontrolę nad oczyszczaczem i powietrzem, którym oddychasz.

Co mówią inni - opinie o naszych urządzeniach do poprawy jakości powietrza

Nagrody

Wybierz akcesoria do urządzeń dbających o jakość powietrza

Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr 3 w 1

Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr 3 w 1

FYM860_30

  • Czas użytkowania 12 miesięcy
  • Odfiltrowuje 99,97% zanieczyszczeń wielkości 0,003 μm
  • Filtr wstępny, HEPA, węglowy
289,00 zł
Philips PureProtect Water serii 3400 Filtr nawilżający

Philips PureProtect Water serii 3400 Filtr nawilżający

FY3401_00

  • Zgodny z modelami Philips PureProtect Water serii 3400: AC3420, AC3421
  • Żywotność do 6 miesięcy
  • Technologia nawilżania NanoCloud
99,00 zł
Philips PureProtect serii 4200 Filtr NanoProtect HEPA

Philips PureProtect serii 4200 Filtr NanoProtect HEPA

FY4200_30

  • Zgodny z modelami z serii 4200: AC4210, AC4220, AC4221
  • Żywotność do 1 roku
  • Zawartość opakowania: 2 filtry
389,00 zł
PHILIPS Bezzapachowe wkłady aromaterapeutyczne

PHILIPS Bezzapachowe wkłady aromaterapeutyczne

FY5100_00

  • Do urządzeń Philips HU1509, HU1510, HU5710, CX5535
  • Żywotność do 24 miesięcy
  • W opakowaniu: 24 wkłady
39,00 zł
Philips PureProtect Mini Serii 900 Filtr NanoProtect HEPA

Philips PureProtect Mini Serii 900 Filtr NanoProtect HEPA

FY0910_30

  • Zgodny z modelami z serii 900 & 800: AC0950, AC0951 oraz AC0850
  • Żywotność do 1 roku
  • Zawartość opakowania: 1 filtr
199,00 zł
Philips PureProtect Mini Serii 900 Filtr NanoProtect HEPA

Philips PureProtect Mini Serii 900 Filtr NanoProtect HEPA

FY0900_30

  • Zgodny z modelami z serii 900 & 800: AC0920, AC0921 oraz AC0817, AC0819, AC0820
  • Żywotność do 1 roku
  • Zawartość opakowania: 1 filtr
149,00 zł
Zintegrowany filtr 3 w 1 NanoProtect HEPA

Zintegrowany filtr 3 w 1 NanoProtect HEPA

FY2180_30

  • Filtr NanoProtect HEPA, węglowy, wstępny
  • Usuwa 99,97% zanieczyszczeń wielkości 0,003 μm
  • Okres trwałości: 3 lata
409,00 zł
Zintegrowany filtr Filtr 3 w 1 Nano Protect HEPA

Zintegrowany filtr Filtr 3 w 1 Nano Protect HEPA

FY3430_30

  • Filtry: Nano Protect HEPA +węglowy+wstępny
  • Zawartość opakowania: 1 filtr
  • Okres trwałości: 3 lata
459,00 zł
Philips Filtr nawilżający

Philips Filtr nawilżający

FY5030_00

  • Kompatybilny z nawilżaczami Philips HU5710
  • Żywotność do 6 miesięcy
  • W opakowaniu: 1 filtr
99,00 zł
Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr nawilżający

Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr nawilżający

FY2401_30

  • Zgodność z modelami z serii 2000
  • Zawartość opakowania: 1 filtr
  • Żywotność do 6 miesięcy
99,00 zł
Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr nawilżający

Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr nawilżający

FY2425_30

  • Zgodność z modelami z serii 2000i
  • Zawartość opakowania: 1 filtr
  • Żywotność do 6 miesięcy
99,00 zł
Oryginalny wymienny filtr Filtr HEPA NanoProtect

Oryginalny wymienny filtr Filtr HEPA NanoProtect

FY0611_30

  • Zgodność z modelami z serii 600
  • Zawartość opakowania: 1 filtr
  • Okres trwałości: 1 rok
149,00 zł
Philips PureProtect Serii 3200 Filtr NanoProtect HEPA

Philips PureProtect Serii 3200 Filtr NanoProtect HEPA

FY3200_30

  • Zgodny z modeli oczyszczacz powietrza Philips PureProtect serii 3200: AC3210, AC3220, AC3221
  • Żywotność do 1 roku
  • Zawartość opakowania: 2 filtry
339,00 zł
Filtr nawilżający Filtr nawilżający

Filtr nawilżający Filtr nawilżający

FY3446_30

  • Zgodność z modelami z serii 2000 i 3000
  • Zawartość opakowania: 1 filtr
  • Żywotność do 6 miesięcy
109,00 zł
Filtr nawilżający Filtr nawilżający NanoCloud

Filtr nawilżający Filtr nawilżający NanoCloud

FY3455_00

  • Zgodność z modelami z serii 3000
  • Zawartość opakowania: 1 filtr
  • Żywotność do 6 miesięcy
119,00 zł

Zobacz nasze inne produkty


¹ Cząsteczki o wielkości 0,003 mikrona; z powietrza przechodzącego przez filtr, testowane aerozolem NaCl przez iUTA zgodnie z DIN71460-1.
² W porównaniu ze standardowymi nawilżaczami ultradźwiękowymi bez dodatkowej technologii redukującej rozprzestrzenianie się bakterii, testowane przez niezależne laboratorium.
³ Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowane aerozolem NaCl przez laboratorium zewnętrzne.
⁴ Przy najniższej prędkości. Moc akustyczna testowana zgodnie z IEC60704.
⁵ Poziom dźwięku przy prędkości 1, na podstawie IEC 60704-2-2.
⁶ To urządzenie z trybem Auto Plus wspomaganym AI może zaoszczędzić do 50% kWh w porównaniu z tym samym urządzeniem ze sterowaniem ręcznym i do 25% kWh w porównaniu z urządzeniem tylko z kontrolą temperatury. Oszczędności będą się różnić w zależności od pogody, lokalizacji geograficznej, układu pomieszczenia i wzorców użytkowania.
⁷ Testowane przez certyfikowane laboratorium zewnętrzne zgodnie z GB/T19411-2003 w temp. 35°C i 90% RH.
⁸ Obliczono: 20m3, od 60% RH w 27°, testowane przez certyfikowane laboratorium zewnętrzne zgodnie z ANSI/AHAM DH-1:2008. Wyniki mogą się różnić ze względu na naturalną wentylację, wilgotność.​​​​​​​
⁹ Dotyczy wybranych modeli.​​​​​​​
¹⁰ Test redukcji mikrobiologicznej przez Airmid Healthgroup Ltd. z wirusem grypy (H1N1) w komorze testowej 28,5m3, w trybie turbo przez 30-40min.
¹¹ Testowane zgodnie z GB21551.3-2010 z S. Albus, komora 30m3, 1h, tryb Turbo, laboratorium zewnętrzne.​​​​​​​
¹² Test redukcji mikrobiologicznej przez Antimikrop z SARS-CoV-2 w komorze testowej 30m3, w trybie turbo przez 1h.
¹³ Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowane z roztoczami kurzu domowego, pyłkiem brzozy i alergenami kota zgodnie z SOP 350.003 instytutu OFI w Austrii.​​​​​​​
¹⁴ J. Bousquet et al., "Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)", "Allergy: 63" 2008, s. 8 -160
¹⁵ Philips gwarantuje wydajność oczyszczacza tylko z oryginalnymi częściami zamiennymi.

Dbamy o Twój dom od ponad 130 lat

Projektujemy sprzęt AGD dla Twojego domu, dbając przy tym o naszą planetę