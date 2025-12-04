Urządzenia do wentylacji i poprawy jakości powietrza | Philips Home
Poznaj urządzenia Philips dbające o jakość powietrza
Oczyszczacze powietrza
Nawilżacze powietrza
Oczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1
Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrza
Wentylatory
Grzejniki
Osuszacze powietrza
Wybierz akcesoria do urządzeń dbających o jakość powietrza
Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr 3 w 1
FYM860_30
- Czas użytkowania 12 miesięcy
- Odfiltrowuje 99,97% zanieczyszczeń wielkości 0,003 μm
- Filtr wstępny, HEPA, węglowy
Philips PureProtect Water serii 3400 Filtr nawilżający
FY3401_00
- Zgodny z modelami Philips PureProtect Water serii 3400: AC3420, AC3421
- Żywotność do 6 miesięcy
- Technologia nawilżania NanoCloud
Philips PureProtect serii 4200 Filtr NanoProtect HEPA
FY4200_30
- Zgodny z modelami z serii 4200: AC4210, AC4220, AC4221
- Żywotność do 1 roku
- Zawartość opakowania: 2 filtry
PHILIPS Bezzapachowe wkłady aromaterapeutyczne
FY5100_00
- Do urządzeń Philips HU1509, HU1510, HU5710, CX5535
- Żywotność do 24 miesięcy
- W opakowaniu: 24 wkłady
Philips PureProtect Mini Serii 900 Filtr NanoProtect HEPA
FY0910_30
- Zgodny z modelami z serii 900 & 800: AC0950, AC0951 oraz AC0850
- Żywotność do 1 roku
- Zawartość opakowania: 1 filtr
Philips PureProtect Mini Serii 900 Filtr NanoProtect HEPA
FY0900_30
- Zgodny z modelami z serii 900 & 800: AC0920, AC0921 oraz AC0817, AC0819, AC0820
- Żywotność do 1 roku
- Zawartość opakowania: 1 filtr
Zintegrowany filtr 3 w 1 NanoProtect HEPA
FY2180_30
- Filtr NanoProtect HEPA, węglowy, wstępny
- Usuwa 99,97% zanieczyszczeń wielkości 0,003 μm
- Okres trwałości: 3 lata
Zintegrowany filtr Filtr 3 w 1 Nano Protect HEPA
FY3430_30
- Filtry: Nano Protect HEPA +węglowy+wstępny
- Zawartość opakowania: 1 filtr
- Okres trwałości: 3 lata
Philips Filtr nawilżający
FY5030_00
- Kompatybilny z nawilżaczami Philips HU5710
- Żywotność do 6 miesięcy
- W opakowaniu: 1 filtr
Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr nawilżający
FY2401_30
- Zgodność z modelami z serii 2000
- Zawartość opakowania: 1 filtr
- Żywotność do 6 miesięcy
Oryginalny wymienny filtr Philips Filtr nawilżający
FY2425_30
- Zgodność z modelami z serii 2000i
- Zawartość opakowania: 1 filtr
- Żywotność do 6 miesięcy
Oryginalny wymienny filtr Filtr HEPA NanoProtect
FY0611_30
- Zgodność z modelami z serii 600
- Zawartość opakowania: 1 filtr
- Okres trwałości: 1 rok
Philips PureProtect Serii 3200 Filtr NanoProtect HEPA
FY3200_30
- Zgodny z modeli oczyszczacz powietrza Philips PureProtect serii 3200: AC3210, AC3220, AC3221
- Żywotność do 1 roku
- Zawartość opakowania: 2 filtry
Filtr nawilżający Filtr nawilżający
FY3446_30
- Zgodność z modelami z serii 2000 i 3000
- Zawartość opakowania: 1 filtr
- Żywotność do 6 miesięcy
Filtr nawilżający Filtr nawilżający NanoCloud
FY3455_00
- Zgodność z modelami z serii 3000
- Zawartość opakowania: 1 filtr
- Żywotność do 6 miesięcy
