Urządzenia do wentylacji i poprawy jakości powietrza | Philips Home



¹ Cząsteczki o wielkości 0,003 mikrona; z powietrza przechodzącego przez filtr, testowane aerozolem NaCl przez iUTA zgodnie z DIN71460-1.

² W porównaniu ze standardowymi nawilżaczami ultradźwiękowymi bez dodatkowej technologii redukującej rozprzestrzenianie się bakterii, testowane przez niezależne laboratorium.

³ Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowane aerozolem NaCl przez laboratorium zewnętrzne.

⁴ Przy najniższej prędkości. Moc akustyczna testowana zgodnie z IEC60704.

⁵ Poziom dźwięku przy prędkości 1, na podstawie IEC 60704-2-2.

⁶ To urządzenie z trybem Auto Plus wspomaganym AI może zaoszczędzić do 50% kWh w porównaniu z tym samym urządzeniem ze sterowaniem ręcznym i do 25% kWh w porównaniu z urządzeniem tylko z kontrolą temperatury. Oszczędności będą się różnić w zależności od pogody, lokalizacji geograficznej, układu pomieszczenia i wzorców użytkowania.

⁷ Testowane przez certyfikowane laboratorium zewnętrzne zgodnie z GB/T19411-2003 w temp. 35°C i 90% RH.

⁸ Obliczono: 20m3, od 60% RH w 27°, testowane przez certyfikowane laboratorium zewnętrzne zgodnie z ANSI/AHAM DH-1:2008. Wyniki mogą się różnić ze względu na naturalną wentylację, wilgotność.​​​​​​​

⁹ Dotyczy wybranych modeli.​​​​​​​

¹⁰ Test redukcji mikrobiologicznej przez Airmid Healthgroup Ltd. z wirusem grypy (H1N1) w komorze testowej 28,5m3, w trybie turbo przez 30-40min.

¹¹ Testowane zgodnie z GB21551.3-2010 z S. Albus, komora 30m3, 1h, tryb Turbo, laboratorium zewnętrzne.​​​​​​​

¹² Test redukcji mikrobiologicznej przez Antimikrop z SARS-CoV-2 w komorze testowej 30m3, w trybie turbo przez 1h.

¹³ Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowane z roztoczami kurzu domowego, pyłkiem brzozy i alergenami kota zgodnie z SOP 350.003 instytutu OFI w Austrii.​​​​​​​

¹⁴ J. Bousquet et al., "Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)", "Allergy: 63" 2008, s. 8 -160

¹⁵ Philips gwarantuje wydajność oczyszczacza tylko z oryginalnymi częściami zamiennymi.