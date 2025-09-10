Ekspresy do kawy

Ekspresy do kawy | Philips Home

Ekspresy do kawy

Świat kawy w Twoim domu

Odkryj naszą wyjątkową kolekcję ekspresów do kawy i znajdź Twój idealny sposób na delektowanie się ulubioną kawą.

60 lat doświadczenia w kawie

Ponad 5000 indywidualnych patentów, stworzonych przez ekspertów kawowych

Rozszerzona gwarancja i 30-dniowy okres zwrotu

Wszystkie zamówienia dostarczamy za darmo

Kup teraz, zapłać później

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Twoja kawa, tak jak lubisz

Wyższy poziom kawowego doświadczenia z ekspresem do kawy Philips

Wszystkie Twoje ulubione napoje kawowe na wyciągnięcie ręki dzięki naszej ofercie ekspresów do kawy

Dobierz akcesoria

Odkamieniacz do ekspresów do kawy

CA6700_10

  • Odpowiada CA6700/00
  • 1 cykl usuwania kamienia
  • dłuższa żywotność urządzenia
39,00 zł
2x Antywapienny filtr wody AquaClean

CA6903_22

  • CA6903/01
  • Do 5000 filiżanek bez odkamieniania*
  • dłuższa żywotność urządzenia
Sugerowana cena detaliczna 139,00 zł
105,00 zł
Antywapienny filtr wody AquaClean

CA6903_10

  • Ochrona przed kamieniem
  • Łatwa wymiana
  • Do 5000 filiżanek bez odkamieniania
Sugerowana cena detaliczna 79,00 zł
58,00 zł
Zestaw do konserwacji ekspresu z filtrami AquaClean

CA6707_10

  • Pasuje do CA6707/00
  • Kompletny zestaw ochronny
  • 2 filtry AquaClean i smar
239,00 zł
Uchwyt filtra

CRP432_01

  • Café Gaia
  • Rozmiar filtra: 1x4
  • Metal
76,00 zł

Wszystkie zamówienia dostarczamy za darmo

Kup teraz, zapłać później

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Kompensujemy emisje CO2 we wszystkich przesyłkach ze sklepu Philips.​

Dbamy o Twój dom od ponad 130 lat

Projektujemy sprzęt AGD dla Twojego domu, dbając przy tym o naszą planetę