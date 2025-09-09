Ekspresy do kawy

Urządzenia kuchenne

Urządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrań

Odkurzacze i mopy

Climate Care

Pielęgnacja ogrodu

Pet Care

Części i akcesoria

Promocje

Wsparcie i serwis

O nas

O nasWsparcie i serwisPromocjeZarejestruj się i oszczędzajBestselleryCzęści i akcesoriaPet CarePielęgnacja ogroduClimate CareGrzejnikiWentylatoryOsuszacze powietrzaNawilżacze powietrzaOczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrzaAir Performer 3w1Oczyszczacze powietrzaOdkurzacze i mopyUrządzenia do czyszczenia plamRoboty sprzątające i mopująceOdkurzacze workowe i bezworkoweOdkurzacze bezprzewodoweAquaPlusOdkurzacze bezprzewodowe z funkcją aktywnego myciaPhilips AquaTrioMopy elektryczne OneUpOneUpUrządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrańAkcesoria do pielęgnacji ubrańSystemy do prasowania All-in-OneGeneratory paryPhilips PerfectCareŻelazka paroweParownice do ubrańSeria 5000Żelazko i parownica OneTurnUrządzenia kuchenneCzajnikiMulticookeryTostery i opiekaczeGrilleUrządzenia do robienia makaronuUrządzenia kuchenne do przygotowywania potrawBlendery i sokowirówkiFlip & Juice™AirfryeryDual BasketSingle BasketEkspresy do kawyEkspresy przelewoweEkspres do kawy BaristinaAutomatyczne ekspresy do kawy SaecoXelsisAutomatyczne ekspresy do kawy PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Polska Polski (Polska)

Odkurzacze i Mopy | Philips Home

Odkurzacze i mopy elektryczne Philips

Doskonałe efekty przy minimalnym wysiłku

Wierzymy, że dom jest miejscem, w którym powinniśmy cieszyć się życiem bez obaw o codzienne zabrudzenia. Odkurzacze i mopy elektryczne Philips zostały stworzone, by wspierać Cię w codziennym sprzątaniu i skutecznie dbać o czystość i higienę podłóg - nie tylko od kurzu. Czytaj mniej

Odkurzacz bezprzewodowy Philips FloorCare z PowerCyclone; wychwytuje nawet drobny kurz i zapewnia długotrwałą wydajność widoczną w przezroczystym zbiorniku.
returns-icon.svg

Oferta powitalna

Zarejestruj się i skorzystaj z 15% rabatu na pierwsze zamówienie

Czytaj więcej
2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu

2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot

Rozszerzona gwarancja i 30-dniowy okres zwrotu

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Wszystkie zakupy powyżej 100 PLN wysyłamy za darmo

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Kup teraz, zapłać później

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Odkryj nasze produkty do sprzątania

Mopy elektryczne OneUp

Mopy elektryczne OneUp

Odkurzacze z technologią aktywnego mycia

Odkurzacze z technologią aktywnego mycia

Odkurzacze bezprzewodowe

Odkurzacze bezprzewodowe

Roboty sprzątające i mopujące

Roboty sprzątające i mopujące

Odkurzacze workowe i bezworkowe

Odkurzacze workowe i bezworkowe

Urządzenia do czyszczenia plam

Urządzenia do czyszczenia plam

Produkty do sprzątania stworzone z myślą o Twoich potrzebach

Poznaj nasze innowacyjne rozwiązania do sprzątania podłóg: od klasycznych odkurzaczy, przez odkurzacze bezprzewodowe, aż po mopy elektryczne i roboty sprzątające

Opinie o naszych produktach

Zobacz nasze inne produkty

returns-icon.svg

Oferta powitalna

Zarejestruj się i skorzystaj z 15% rabatu na pierwsze zamówienie

Czytaj więcej
2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu

2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot

Rozszerzona gwarancja i 30-dniowy okres zwrotu

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Wszystkie zakupy powyżej 100 PLN wysyłamy za darmo

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Kup teraz, zapłać później

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna