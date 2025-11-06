Prasowanie | Philips Home
Uwolnij pełny potencjał Twojej szafy i wyraź swój styl
Oferta powitalna
Zarejestruj się i skorzystaj z 15% rabatu na pierwsze zamówienie
2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
Szybka rejestracja gwarancji przy zakupie
Darmowa dostawa
Wszystkie zakupy powyżej 100 PLN wysyłamy za darmo
Kup teraz, zapłać później
Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna
Znajdź urządzenie dla siebie
OneTurn żelazko i parownica w jednym
Żelazka parowe
Generatory pary
Parownice do ubrań
Systemy do prasowania All-in-One
Akcesoria do pielęgnacji ubrań
Wszystko, czego potrzebujesz, by każdego dnia wyglądać perfekcyjnie
Co mówią inni
Nagradzany produkt
Wybierz akcesoria
Często zadawane pytania
Czy parownica do ubrań zastąpi żelazko?
Czy parownicy można bezpiecznie używać do wszystkich rodzajów tkanin?
Jakiego rodzaju wody należy używać w żelazku parowym lub parownicy Philips?
Używanie odpowiedniego rodzaju wody pomoże przedłużyć żywotność parownicy i żelazka.
Oto kilka porad i wskazówek:
Oba urządzenia do prasowania są przeznaczone do użytku z wodą z kranu. Jeśli jednak mieszkasz na obszarze z twardą wodą, kamień może się szybko osadzać.
W takim przypadku spróbuj użyć wody destylowanej lub demineralizowanej (można również użyć wody demineralizowanej zmieszanej z wodą z kranu w proporcji 1:1).
Nie używaj wody perfumowanej, wody z suszarki bębnowej, octu, skrobi, środków odkamieniających, środków ułatwiających prasowanie, chemicznie odkamienianej wody ani innych chemikaliów. Są one nie tylko niebezpieczne, ale mogą również powodować pryskanie wody, brązowe plamy lub uszkodzić parownicę lub żelazko.
Aby nadać zapach swoim ubraniom, spróbuj zamiast tego
- Użyć perfumowanego płynu zmiękczającego do prania
- Użyć olejków eterycznych (aromatów) podczas prania
- Spryskać odzież perfumowaną wodą po prasowaniu
Czy mogę nadal używać generatora pary, gdy miga kontrolka odkamieniania?
Czy muszę odkamieniać mój generator pary, mimo że zawsze używam wody demineralizowanej?
Zobacz nasze inne produkty
Oferta powitalna
Zarejestruj się i skorzystaj z 15% rabatu na pierwsze zamówienie
2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
Szybka rejestracja gwarancji przy zakupie
Darmowa dostawa
Wszystkie zakupy powyżej 100 PLN wysyłamy za darmo
Kup teraz, zapłać później
Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna