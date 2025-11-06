Prasowanie | Philips Home

Jakiego rodzaju wody należy używać w żelazku parowym lub parownicy Philips?

Używanie odpowiedniego rodzaju wody pomoże przedłużyć żywotność parownicy i żelazka.

Oto kilka porad i wskazówek:​

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Oba urządzenia do prasowania są przeznaczone do użytku z wodą z kranu. Jeśli jednak mieszkasz na obszarze z twardą wodą, kamień może się szybko osadzać.​



W takim przypadku spróbuj użyć wody destylowanej lub demineralizowanej (można również użyć wody demineralizowanej zmieszanej z wodą z kranu w proporcji 1:1).​

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Nie używaj wody perfumowanej, wody z suszarki bębnowej, octu, skrobi, środków odkamieniających, środków ułatwiających prasowanie, chemicznie odkamienianej wody ani innych chemikaliów. Są one nie tylko niebezpieczne, ale mogą również powodować pryskanie wody, brązowe plamy lub uszkodzić parownicę lub żelazko.​

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Aby nadać zapach swoim ubraniom, spróbuj zamiast tego​

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- Użyć perfumowanego płynu zmiękczającego do prania​

- Użyć olejków eterycznych (aromatów) podczas prania​

- Spryskać odzież perfumowaną wodą po prasowaniu​