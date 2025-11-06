Ekspresy do kawy

Urządzenia kuchenne

Urządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrań

Odkurzacze i mopy

Climate Care

Pielęgnacja ogrodu

Pet Care

Części i akcesoria

Promocje

Kontakt i wsparcie

O nas

O nasKontakt i wsparcieZłóż wniosek o zwrotZarejestruj swój produktWsparcie i serwisPromocjeZarejestruj się i oszczędzajBestselleryCzęści i akcesoriaPet CarePielęgnacja ogroduClimate CareGrzejnikiWentylatoryOsuszacze powietrzaNawilżacze powietrzaOczyszczaczo-nawilżacze powietrza 2w1Wielofunkcyjne urządzenie dbające o jakość powietrzaAir Performer 3w1Oczyszczacze powietrzaOdkurzacze i mopyUrządzenia do czyszczenia plamRoboty sprzątające i mopująceOdkurzacze workowe i bezworkoweOdkurzacze bezprzewodoweAquaPlusOdkurzacze bezprzewodowe z funkcją aktywnego myciaPhilips AquaTrioMopy elektryczne OneUpOneUpUrządzenia do prasowania i pielęgnacji ubrańAkcesoria do pielęgnacji ubrańSystemy do prasowania All-in-OneGeneratory paryPhilips PerfectCareŻelazka paroweParownice do ubrańSeria 5000Żelazko i parownica OneTurnUrządzenia kuchenneCzajnikiMulticookeryTostery i opiekaczeGrilleUrządzenia do robienia makaronuUrządzenia kuchenne do przygotowywania potrawBlendery i sokowirówkiFlip & Juice™AirfryeryDual BasketSingle BasketEkspresy do kawyEkspresy przelewoweEkspres do kawy BaristinaAutomatyczne ekspresy do kawy SaecoXelsisAutomatyczne ekspresy do kawy PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Polska Polski (Polska)

Prasowanie | Philips Home

Prasuj z Philips

Uwolnij pełny potencjał Twojej szafy i wyraź swój styl

Zabłyśnij! Wybierz generator pary, żelazko lub parownicę ręczną Philips, by cieszyć się idealnie gładkimi ubraniami.

Żelazko i parownica do ubrań Philips OneTurn trzymane w pozycji pionowej na desce do prasowania przez kobietę w jasnym wnętrzu domu, z napisem „Przedstawiamy Philips OneTurn” i logo Philips na ekranie.
returns-icon.svg

Oferta powitalna

Zarejestruj się i skorzystaj z 15% rabatu na pierwsze zamówienie

Czytaj więcej
2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu

2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot

Szybka rejestracja gwarancji przy zakupie

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Wszystkie zakupy powyżej 100 PLN wysyłamy za darmo

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Kup teraz, zapłać później

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Znajdź urządzenie dla siebie

OneTurn żelazko i parownica w jednym

OneTurn żelazko i parownica w jednym

Żelazka parowe

Żelazka parowe

Generatory pary

Generatory pary

Parownice do ubrań

Parownice do ubrań

Systemy do prasowania All-in-One

Systemy do prasowania All-in-One

Akcesoria do pielęgnacji ubrań

Akcesoria do pielęgnacji ubrań

Wszystko, czego potrzebujesz, by każdego dnia wyglądać perfekcyjnie

Poznaj nasze innowacyjne żelazka, generatory pary i parownice do ubrań, które pomogą Ci szybko i skutecznie wyprasować ubrania.

Co mówią inni


Nagradzany produkt

Wybierz akcesoria

Często zadawane pytania

Czy parownica do ubrań zastąpi żelazko?

Parownica do ubrań nie zapewni takich samych rezultatów jak żelazko, zwłaszcza w przypadku grubych bawełnianych lub lnianych koszul. Parownica do ubrań jest natomiast idealna do usuwania zagnieceń z cienkich i delikatnych tkanin oraz ubrań o trudnych do prasowania krojach, takich jak plisowane spódnice. Świetnie nadaje się również do odświeżania wszelkiego rodzaju odzieży, w tym wełny i kurtek.

Czy parownicy można bezpiecznie używać do wszystkich rodzajów tkanin?

Tak, parownica do ubrań jest bezpieczna dla wszystkich ubrań nadających się do prasowania. Nie ma ryzyka przypalenia.

Jakiego rodzaju wody należy używać w żelazku parowym lub parownicy Philips?

Używanie odpowiedniego rodzaju wody pomoże przedłużyć żywotność parownicy i żelazka.

Oto kilka porad i wskazówek:​

Oba urządzenia do prasowania są przeznaczone do użytku z wodą z kranu. Jeśli jednak mieszkasz na obszarze z twardą wodą, kamień może się szybko osadzać.​


W takim przypadku spróbuj użyć wody destylowanej lub demineralizowanej (można również użyć wody demineralizowanej zmieszanej z wodą z kranu w proporcji 1:1).​

Nie używaj wody perfumowanej, wody z suszarki bębnowej, octu, skrobi, środków odkamieniających, środków ułatwiających prasowanie, chemicznie odkamienianej wody ani innych chemikaliów. Są one nie tylko niebezpieczne, ale mogą również powodować pryskanie wody, brązowe plamy lub uszkodzić parownicę lub żelazko.​

Aby nadać zapach swoim ubraniom, spróbuj zamiast tego​

- Użyć perfumowanego płynu zmiękczającego do prania​
- Użyć olejków eterycznych (aromatów) podczas prania​
- Spryskać odzież perfumowaną wodą po prasowaniu​

Czy mogę nadal używać generatora pary, gdy miga kontrolka odkamieniania?

Nie, gdy kontrolka odkamieniania miga, żelazko z generatorem pary przestanie pracować. Aby generator pary był ponownie gotowy do użycia, należy wykonać pełną procedurę usuwania kamienia.

Czy muszę odkamieniać mój generator pary, mimo że zawsze używam wody demineralizowanej?

Jeśli zawsze używasz wody demineralizowanej, w urządzeniu nie będzie osadzał się kamień. Jednak w niektórych żelazkach kontrolka odkamieniania będzie migać w zależności od czasu używania generatora. W takim przypadku należy wykonać procedurę odkamieniania, aby móc ponownie korzystać z urządzenia do prasowania.

Zobacz nasze inne produkty

returns-icon.svg

Oferta powitalna

Zarejestruj się i skorzystaj z 15% rabatu na pierwsze zamówienie

Czytaj więcej
2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu

2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot

Szybka rejestracja gwarancji przy zakupie

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Wszystkie zakupy powyżej 100 PLN wysyłamy za darmo

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Kup teraz, zapłać później

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna