Urządzenia kuchenne | Philips Home
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¹ Porcja oszacowana na podstawie 800 g makaronu.
² Wołowina ugotowana w 30 minut od podgrzania do całkowitego uwolnienia ciśnienia, w porównaniu z 60 minutami w kuchence.
³ W porównaniu z innymi modelami Philips Ovi z dwoma koszami.
Oferta powitalna
Zarejestruj się i skorzystaj z 15% rabatu na pierwsze zamówienie
2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot
Szybka rejestracja gwarancji przy zakupie
Darmowa dostawa
Wszystkie zakupy powyżej 100 PLN wysyłamy za darmo
Kup teraz, zapłać później
Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna