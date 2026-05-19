Urządzenia kuchenne | Philips Home

Odkryj nowe tekstury​

I gotuj to, czego inni nie potrafią. Z Philips Ovi Ultra z funkcją Steamfry Seria 5000 możesz gotować na parze, smażyć powietrzem lub Steamfry, czyli łączyć obie metody, aby uzyskać idealną chrupkość i soczystość. Od teraz Twoje ulubione potrawy są soczyste i złociste jednocześnie. Idealny do złocistych bułeczek cynamonowych, chrupiącego chleba, pierogów, soczystego kurczaka, ryb i pieczonych warzyw. Spraw, by każdy kęs był niezapomniany.​

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