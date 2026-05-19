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Urządzenia kuchenne | Philips Home

Urządzenia kuchenne Philips

Ciesz się zdrowymi, domowymi posiłkami każdego dnia

Sprawmy, aby zdrowe, domowe gotowanie było łatwiejsze i przyjemniejsze. Od smażenia w airfryerze i miksowania po pieczenie, robienie makaronu i wiele więcej - nasze urządzenia pomogą Ci gotować perfekcyjnie. Czytaj mniej

Zdjęcie prezentujące linię Philips Ovi Ultra
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Innowacyjne urządzenia kuchenne na każdy posiłek

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Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 l 2-warstwowy zestaw do gotowania

Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 l 2-warstwowy zestaw do gotowania

HD9920_00

  • 2 warstwy to więcej miejsca
  • Gotuj pełne posiłki za jednym razem
  • Łatwe mycie w zmywarce
Sugerowana cena detaliczna 119,00 zł
110,00 zł
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 l Zestaw śniadaniowy

Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 l Zestaw śniadaniowy

HD9921_00

  • Urozmaicone śniadania za jednym razem
  • Łatwe mycie w zmywarce
Sugerowana cena detaliczna 119,00 zł
100,00 zł
Akcesorium do urządzenia Airfryer 8,3 l Separator kuchenny 3w1

Akcesorium do urządzenia Airfryer 8,3 l Separator kuchenny 3w1

HD9916_00

  • Gotuj trzy posiłki jednocześnie
  • Więcej miejsca dla jedzenia
  • Zainspiruj się aplikacją HomeID
Sugerowana cena detaliczna 99,00 zł
80,00 zł
Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l Zestaw 2w1 do gotowania na parze i podsmażania

Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l Zestaw 2w1 do gotowania na parze i podsmażania

HD9960_00

  • Warzywa i kluseczki na parze
  • Zdrowe podsmażane posiłki dla rodziny
  • Unikatowy system „Zablokuj i mieszaj”
219,00 zł
Akcesorium do urządzenia Airfryer 8,3 l Płyta do pizzy i grilla

Akcesorium do urządzenia Airfryer 8,3 l Płyta do pizzy i grilla

HD9963_00

  • Do doskonałej pizzy i grillowania
  • Chrupiąca skórka
  • Grillowane mięso, ryby i nie tylko
Sugerowana cena detaliczna 219,00 zł
180,00 zł
Akcesorium do Philips Airfyer Zestaw akcesoriów Airfryer XXL

Akcesorium do Philips Airfyer Zestaw akcesoriów Airfryer XXL

HD9956_00

  • Jedna blacha do pieczenia o dużym rozmiarze
  • 9 silikonowych foremek do muffinek
Sugerowana cena detaliczna 219,00 zł
180,00 zł

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¹ Porcja oszacowana na podstawie 800 g makaronu.
² Wołowina ugotowana w 30 minut od podgrzania do całkowitego uwolnienia ciśnienia, w porównaniu z 60 minutami w kuchence.
³ W porównaniu z innymi modelami Philips Ovi z dwoma koszami.

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Oferta powitalna

Zarejestruj się i skorzystaj z 15% rabatu na pierwsze zamówienie

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2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu

2 lata gwarancji i 30 dni na zwrot

Szybka rejestracja gwarancji przy zakupie

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa

Wszystkie zakupy powyżej 100 PLN wysyłamy za darmo

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna

Kup teraz, zapłać później

Odrocz płatność nawet o 30 dni z Klarna