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Seria 7500 HV (ALBASTRU/AURIU)

DST7510/80

Seria 7500 HV (ALBASTRU/AURIU)

PRP 621,99 lei
399,99 lei
DST7510 RFT
DST7510 RFT
DST7510_PIS_1x1
DST7510_Watertank_1x1
DST7510_SteamOutput_16x9

3200 W de putere pură

Putere a aburului şi control la dispoziţia ta

Performanţă de durată cu QuickCalc Release şi talpa SteamGlide Elite cu rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID DST7510/80

Caracteristici

Specificații

Specificații

Sustenabilitate

Mod de economisire a energiei (funcţie Eco)
  • Da
Ambalaj produs
  • 100% reciclabil
Manual de utilizare
  • 100% hârtie reciclată

Specificaţie generală

Tip de produs
  • Fier de călcat cu abur
Timp de încălzire
  • 45 secunde
Indicator luminos
  • Da
Nume talpă
  • SteamGlide Elite
Performanţa de alunecare a tălpii
  • Cea mai bună
Rezistenţă la zgâriere a tălpii
  • Cea mai bună
Gestionarea depunerilor de calcar
  • Detartrare şi curăţare - Quick Calc Release
Pulverizare cu apă
  • Da
Adecvat pentru apa de la robinet
  • Da
Capacitate rezervor de apă
  • 300 ml
Mai multe niveluri de abur
  • Da
Garanţie
  • 2 ani garanţie internaţională

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x H x L)
  • 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
Dimensiunile ambalajului (l x H x L)
  • 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
Lungime cablu de alimentare
  • 2 m
Greutatea fierului
  • 1,6 kg
Greutate totală cu ambalaj
  • 1,82 kg

Specificaţii tehnice

Putere
  • 2600 - 3200 W
Presiune
  • 55 g/min
Sistem antipicurare
  • Da
Debit de abur continuu
  • 55 g/min
Jet de abur
  • 260 g
Tensiune
  • 220-240 V

Siguranţă

Oprire automată de siguranţă
  • Da

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/DST7510

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