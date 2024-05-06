Seria 7500 HV (ALBASTRU/AURIU)
DST7510/80
Seria 7500 HV (ALBASTRU/AURIU)
PRP 621,99 lei
399,99 lei
3200 W de putere pură
Putere a aburului şi control la dispoziţia ta
Performanţă de durată cu QuickCalc Release şi talpa SteamGlide Elite cu rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi.
ID DST7510/80
Caracteristici
Specificații
Specificații
Sustenabilitate
|Mod de economisire a energiei (funcţie Eco)
|Ambalaj produs
|Manual de utilizare
Specificaţie generală
|Tip de produs
|Timp de încălzire
|Indicator luminos
|Nume talpă
|Performanţa de alunecare a tălpii
|Rezistenţă la zgâriere a tălpii
|Gestionarea depunerilor de calcar
|Pulverizare cu apă
|Adecvat pentru apa de la robinet
|Capacitate rezervor de apă
|Mai multe niveluri de abur
|Garanţie
Greutate şi dimensiuni
|Dimensiunile produsului (l x H x L)
|Dimensiunile ambalajului (l x H x L)
|Lungime cablu de alimentare
|Greutatea fierului
|Greutate totală cu ambalaj
Specificaţii tehnice
|Putere
|Presiune
|Sistem antipicurare
|Debit de abur continuu
|Jet de abur
|Tensiune
Siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
Asistență produs, manual și info siguranță
Seria 7000 Fier de călcat cu abur HV Louros/Albastru bumbac
DST7020_20
- Abur continuu de 50 g/min.
- Jet de abur de 250 g
- Talpă SteamGlide Plus
Seria 7000 Fier de călcat cu abur HV Violet închis
DST7051_30
- Abur continuu de 50 g/min.
- Jet de aur de 250 g
- Talpă SteamGlide Elite
Seria 7000 Fier de călcat cu abur HV Albastru deschis/închis
DST7041_20
- Abur continuu de 50 g/min.
- Jet de abur de 250 g
- Talpă SteamGlide Elite
Seria 7000 Fier de călcat cu abur HV Albastru închis
DST7030_20
- Abur continuu de 50 g/min.
- Jet de abur de 250 g
- Talpă SteamGlide Plus
7000 Series Fier de călcat cu abur HV Verde opal profund
DST7050_70
- Abur continuu de 50 g/min.
- Jet de abur de 250 g
- Talpă SteamGlide Elite