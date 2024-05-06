Aparate de cafea

Aparate de bucătărie

Îngrijirea hainelor

Aspiratoare și Mopuri

Calitatea aerului

Aparate pentru animale de companie

Piese și accesorii

Oferte

Suport

Despre noi

Despre noiSuportSolicitați o returnareÎnregistrează-ți produsulSuportOferteÎnscriere și economisireProduse FavoritePiese și accesoriiAparate pentru animale de companieCalitatea aeruluiAerotermeVentilatoareDezumidificatoareUmidificatoarePurificatoare și umidificatoare 2 în 1Aparate pentru aer multifuncţionalePhilips AirPerformerPurificatoareAspiratoare și MopuriAparat de curățare a petelorAspiratoare robotAspirator robot Philips HomeRunAspiratoare cu sac și fără sacAspiratoare verticalePhilips AquaPlusAspiratoare verticale curățare umedă și uscatăAquaTrioMopuri electrice OneUpOneUpÎngrijirea hainelorAparate de călcat multifuncționale All-in-OneStații de călcat cu aburPerfectCareFiare de călcat cu aburAparate de călcat vertical cu aburPhilips Seria 5000Aparate de bucătărieFierbătoarePrăjitoare de pâine și aparate sandwichGrătareMașini de făcut pasteAparate pentru prepararea alimentelorBlendere și storcătoareBlender Flip & Juice™AirfryerAirfryer Dual BasketAirfryer Single BasketAparate de cafeaCafetiereEspressoare Semi-Automate PhilipsEspressoare BaristinaEspressoare automate SaecoSaeco XelsisEspressoare automate PhilipsPhilips LatteGoLatteGo Pro Café Aromis
România Romanian (Romania)

Seria 1200 Espresoare complet automate

EP1220/00

Seria 1200 Espresoare complet automate

1.965,99 lei
Standard Product Photo Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Standard Product Photo Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Emotional Benefit Photo Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines

2 tipuri gustoase de cafea din boabe proaspete, uşor de preparat

Datorită afişajului tactil intuitiv

Savurează gustul delicios şi aroma cafelei din boabe proaspete, la temperatura perfectă, datorită sistemului nostru inteligent de preparare. Dispozitivul clasic de spumare a laptelui îţi permite să creezi cu uşurinţă un cappuccino sau latte macchiato cremos şi fin. Filtrul AquaClean (Număr patent: EP1498060B1) nu este inclus.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID EP1220/00

Caracteristici

Specificații

Specificații

Specificaţii tehnice

Clasă de eficienţă energetică
  • Clasa A
Putere
  • 1500 W
Tensiune
  • 230 V
Frecvenţă
  • 50 Hz
Număr în pachet
  • 1

Rezistenţă

Manual de utilizare
  • > 75% hârtie reciclată
Ambalaj
  • > 95 % materiale reciclate

Eficienţă energetică

Consum de energie în modul standby
  • 0,2 W
Consum de energie în modul oprit
  • n/a
Consumul de energie în modul standby în reţea
  • n/a
Perioada înainte de comutarea automată în modul standby
  • 30 min.
Standard de măsurare
  • EN 50564:2011

Caracteristică de siguranţă

Temporizator oprire automată
  • Da
Certificare de siguranţă
  • Da

Ţara de origine

Fabricat în
  • România

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 433 mm
Lăţime produs
  • 246 mm
Înălţime produs
  • 371 mm
Greutate produs
  • 7,5 kg
Lungime ambalaj
  • 491,5 mm
Lăţime ambalaj
  • 287,5 mm
Înălţime ambalaj
  • 487 mm
Greutate ambalaj
  • 10-12,3 kg

Specificaţie generală

Sursă de cafea
  • Boabe proaspete
Implicarea utilizatorului
  • Atingerea unui buton
Tip de produs
  • Espresor complet automat
Băuturi
  • Espresso, apă caldă, cafea
Băuturi preprogramate
  • 2
Număr de porţii
  • 2
Presiune
  • 15 bar
Râşniţă încorporată
  • Da
Setări de măcinare
  • 12
Capacitate recipient boabe cafea
  • 275 g
Spumarea laptelui
  • Da
Soluţie pentru lapte
  • Sistem clasic de spumare a laptelui
Capacitate rezervor de apă
  • 1,8 l
Profiluri
  • Nu
Materialul principal
  • Plastic
Materialul secundar
  • Metal
Interfaţă
  • Afişaj tactil intuitiv
Garanţie
  • 2 ani
Conectivitate
  • Nu
Componente lavabile în maşină
  • Da

Compatibilitate

Accesorii conexe 1
  • Tablete de extragere a uleiului din cafea
  • Bandă de testare a durităţii apei
  • Filtru AquaClean
Accesorii conexe 2
  • Detartrant pentru espresor
Accesorii conexe 3
  • Perie de curăţare
Accesorii conexe 4
  • Lubrifiant pentru unitatea de preparare Philips
Accesorii conexe 5
  • Linguriţă de dozare

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/EP1220