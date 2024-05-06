Seria 1200 Espresoare complet automate
EP1220/00
Seria 1200 Espresoare complet automate
1.965,99 lei
2 tipuri gustoase de cafea din boabe proaspete, uşor de preparat
Datorită afişajului tactil intuitiv
Savurează gustul delicios şi aroma cafelei din boabe proaspete, la temperatura perfectă, datorită sistemului nostru inteligent de preparare. Dispozitivul clasic de spumare a laptelui îţi permite să creezi cu uşurinţă un cappuccino sau latte macchiato cremos şi fin. Filtrul AquaClean (Număr patent: EP1498060B1) nu este inclus.
ID EP1220/00
Caracteristici
Specificații
Specificații
Specificaţii tehnice
|Clasă de eficienţă energetică
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Număr în pachet
Rezistenţă
|Manual de utilizare
|Ambalaj
Eficienţă energetică
|Consum de energie în modul standby
|Consum de energie în modul oprit
|Consumul de energie în modul standby în reţea
|Perioada înainte de comutarea automată în modul standby
|Standard de măsurare
Caracteristică de siguranţă
|Temporizator oprire automată
|Certificare de siguranţă
Ţara de origine
|Fabricat în
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Specificaţie generală
|Sursă de cafea
|Implicarea utilizatorului
|Tip de produs
|Băuturi
|Băuturi preprogramate
|Număr de porţii
|Presiune
|Râşniţă încorporată
|Setări de măcinare
|Capacitate recipient boabe cafea
|Spumarea laptelui
|Soluţie pentru lapte
|Capacitate rezervor de apă
|Profiluri
|Materialul principal
|Materialul secundar
|Interfaţă
|Garanţie
|Conectivitate
|Componente lavabile în maşină
Compatibilitate
|Accesorii conexe 1
|Accesorii conexe 2
|Accesorii conexe 3
|Accesorii conexe 4
|Accesorii conexe 5
Asistență produs, manual și info siguranță