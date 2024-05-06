Seria 1200 Espresoare complet automate

2 tipuri gustoase de cafea din boabe proaspete, uşor de preparat Datorită afişajului tactil intuitiv

Savurează gustul delicios şi aroma cafelei din boabe proaspete, la temperatura perfectă, datorită sistemului nostru inteligent de preparare. Dispozitivul clasic de spumare a laptelui îţi permite să creezi cu uşurinţă un cappuccino sau latte macchiato cremos şi fin. Filtrul AquaClean (Număr patent: EP1498060B1) nu este inclus.