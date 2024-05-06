Seria 8000 Aparat de călcat vertical cu aburi
GC810/20
Seria 8000 Aparat de călcat vertical cu aburi
PRP 803,99 lei
482,99 lei
Puternic şi comod pentru rezultate rapide în fiecare zi
Nu este nevoie de masă de călcat!
Noul Philips seria 8000 asigură netezirea rapidă şi fără efort a vestimentaţiei zilnice; până la 5 articole de îmbrăcăminte, fără a avea nevoie de masă de călcat. Este sigur de utilizat pe toate materialele, chiar şi pe cele delicate; garantat fără urme de strălucire şi fără arsuri.
ID GC810/20
Caracteristici
Specificații
Specificații
Îndepărtare rapidă a cutelor
|Funcţie de abur 2 în 1
|Putere
|Jet de abur vertical
|Tensiune
|Gata de utilizare
|Abur variabil
|Abur la cerere
Garanţie
|2 ani garanţie internaţională
Tehnologie
|Tehnologie OptimalTEMP
|Pentru toate materialele care pot fi călcate
|Fără arsuri
Gestionarea calcarului
|Detartrare şi curăţare
Uşor de utilizat
|Capacitate rezervor de apă
|Reumple oricând în timpul utilizării
|Lungime cablu de alimentare
|Sistem antipicurare
|Gata de utilizare
|Furtun din silicon pentru abur
|Sigur pe toate materialele
Husă pentru masă
|Al treilea strat
Accesorii incluse
|Perie
|StyleMat
Asistență produs, manual și info siguranță