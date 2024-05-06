Seria 8000 Aparat de călcat vertical cu aburi

Puternic şi comod pentru rezultate rapide în fiecare zi Nu este nevoie de masă de călcat!

Noul Philips seria 8000 asigură netezirea rapidă şi fără efort a vestimentaţiei zilnice; până la 5 articole de îmbrăcăminte, fără a avea nevoie de masă de călcat. Este sigur de utilizat pe toate materialele, chiar şi pe cele delicate; garantat fără urme de strălucire şi fără arsuri.