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România Romanian (Romania)

Seria 8000 Aparat de călcat vertical cu aburi

GC810/20

Seria 8000 Aparat de călcat vertical cu aburi

PRP 803,99 lei
482,99 lei
Standard Product Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Standard Product Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Alternative Product Photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product Detail Photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Emotional Benefit Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Main in-use photograph Philips 8000 Series Handheld Steamer
Product in Use Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer
Emotional Benefit Photo Philips 8000 Series Handheld Steamer

Puternic şi comod pentru rezultate rapide în fiecare zi

Nu este nevoie de masă de călcat!

Noul Philips seria 8000 asigură netezirea rapidă şi fără efort a vestimentaţiei zilnice; până la 5 articole de îmbrăcăminte, fără a avea nevoie de masă de călcat. Este sigur de utilizat pe toate materialele, chiar şi pe cele delicate; garantat fără urme de strălucire şi fără arsuri.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID GC810/20

Caracteristici

Specificații

Specificații

Îndepărtare rapidă a cutelor

Funcţie de abur 2 în 1
  • Da
Putere
  • 1600 W
Jet de abur vertical
  • Da
Tensiune
  • 220 V
Gata de utilizare
  • 1 minute(s)
Abur variabil
  • 2 levels
Abur la cerere
  • Da

Garanţie

2 ani garanţie internaţională
  • Da

Tehnologie

Tehnologie OptimalTEMP
  • Da
Pentru toate materialele care pot fi călcate
  • Da
Fără arsuri
  • Da

Gestionarea calcarului

Detartrare şi curăţare
  • Tehnologie De-Calc

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă
  • 230 nm
Reumple oricând în timpul utilizării
  • Da
Lungime cablu de alimentare
  • 2,5-3 m
Sistem antipicurare
  • Da
Gata de utilizare
  • Indicator luminos
Furtun din silicon pentru abur
  • Da
Sigur pe toate materialele
  • Chiar şi pe cele delicate, precum mătasea

Husă pentru masă

Al treilea strat
  • Fetru

Accesorii incluse

Perie
  • Da
StyleMat
  • Da

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/GC810