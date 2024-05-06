Staţie de călcat cu abur PerfectCare Elite Plus
GC9682/80
Staţie de călcat cu abur PerfectCare Elite Plus
PRP 2.998,99 lei
2.599,99 lei
Abur automat inteligent, pentru călcat mai rapid și mai ușor
Călcare fără efort. Rezultate excelente.
PerfectCare Elite Plus îți oferă călcare rapidă și fără efort, cu un fier extrem de ușor și abur automat inteligent pentru confort maxim. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.
ID GC9682/80
Caracteristici
Specificații
Specificații
Sustenabilitate
|Mod de economisire a energiei (funcţie Eco)
|Ambalaj
|Manual de utilizare
Specificaţie generală
|Tip de produs
|Timp de încălzire
|Fier de călcat foarte uşor
|Material talpă
|Nume talpă
|Performanţa de alunecare a tălpii
|Rezistenţă la zgâriere a tălpii
|Gestionarea depunerilor de calcar
|Notificare pentru detartrare
|Rezervor de apă detaşabil
|Adecvat pentru apa de la robinet
|Capacitate rezervor de apă
|Reumple oricând în timpul utilizării
|Avertisment de apă scăzută
|Călcat vertical cu abur
|Depozitare cablu de alimentare
|Depozitare furtun
|Garanţie
Ţara de origine
|Fabricat în
Greutate şi dimensiuni
|Dimensiunile produsului (l x H x L)
|Dimensiunile ambalajului (l x H x L)
|Lungime cablu de alimentare
|Lungime cordon
|Greutatea fierului
|Greutate produs
|Greutate totală cu ambalaj
Accesorii
|Mănuşă
|Tavă pentru detartrare
Specificaţii tehnice
|Putere
|Presiune
|Gata de utilizare
|Debit de abur continuu
|Abur la cerere
|Jet de abur
|Frecvenţă
|Tensiune
|Tehnologie
Siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
|Comutator de pornire/oprire
|Blocare de siguranţă la transport
|Sigur pe toate materialele care pot fi călcate
Asistență produs, manual și info siguranță