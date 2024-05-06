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România Romanian (Romania)

Staţie de călcat cu abur PerfectCare Elite Plus

GC9682/80

Staţie de călcat cu abur PerfectCare Elite Plus

PRP 2.998,99 lei
2.599,99 lei
Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron
Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron
Front Product Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron

Abur automat inteligent, pentru călcat mai rapid și mai ușor

Călcare fără efort. Rezultate excelente.

PerfectCare Elite Plus îți oferă călcare rapidă și fără efort, cu un fier extrem de ușor și abur automat inteligent pentru confort maxim. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID GC9682/80

Caracteristici

Specificații

Specificații

Sustenabilitate

Mod de economisire a energiei (funcţie Eco)
  • economii de energie de până la 50% în modul de economisire a energiei
Ambalaj
  • 100% reciclabil
Manual de utilizare
  • 100% hârtie reciclabilă

Specificaţie generală

Tip de produs
  • Staţie puternică de călcat cu abur
Timp de încălzire
  • 2 minute
Fier de călcat foarte uşor
  • Da
Material talpă
  • T-icnic Glide
Nume talpă
  • T-ionicGlide
Performanţa de alunecare a tălpii
  • Cea mai bună
Rezistenţă la zgâriere a tălpii
  • Cea mai bună
Gestionarea depunerilor de calcar
  • Detartrare şi curăţare - Easy De-calc Plus
Notificare pentru detartrare
  • Lumină
Rezervor de apă detaşabil
  • Da
Adecvat pentru apa de la robinet
  • Da
Capacitate rezervor de apă
  • 1,8 l
Reumple oricând în timpul utilizării
  • Da
Avertisment de apă scăzută
  • Da
Călcat vertical cu abur
  • Da
Depozitare cablu de alimentare
  • Compartiment
Depozitare furtun
  • Spaţiu de depozitare pentru furtun
Garanţie
  • 2 ani garanţie internaţională

Ţara de origine

Fabricat în
  • Indonezia

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x H x L)
  • 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Dimensiunile ambalajului (l x H x L)
  • 31 x 35 x 51 cm
Lungime cablu de alimentare
  • 2 m
Lungime cordon
  • 1,9 m
Greutatea fierului
  • 0,8 kg
Greutate produs
  • 5,1 kg
Greutate totală cu ambalaj
  • 7,4 kg

Accesorii

Mănuşă
  • Da
Tavă pentru detartrare
  • Nu

Specificaţii tehnice

Putere
  • 2700 W
Presiune
  • 8,0 bari
Gata de utilizare
  • Indicator sonor şi luminos
Debit de abur continuu
  • 150 g/min
Abur la cerere
  • Da
Jet de abur
  • 600 g
Frecvenţă
  • 50-60 Hz
Tensiune
  • 220-240 V
Tehnologie
  • Tehnologie OptimalTEMP, DynamiQ, tehnologie pentru abur silenţios

Siguranţă

Oprire automată de siguranţă
  • Da
Comutator de pornire/oprire
  • Da
Blocare de siguranţă la transport
  • Da
Sigur pe toate materialele care pot fi călcate
  • Da

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/GC9682