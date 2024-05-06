Daily Collection Prăjitor de pâine

Pâine prăjită, rumenită bine în fiecare zi Cu 8 setări de rumenire şi grătar integrat pentru încălzirea chiflelor

Prăjitor de pâine, cu fantă lungă și 8 setări pentru rumenire uniformă, indiferent de produsul prăjit. Grătarul integrat pentru încălzirea chiflelor este potrivit pentru alimente de la chifle la cornuri.