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Daily Collection Prăjitor de pâine

HD2590/00

Daily Collection Prăjitor de pâine

PRP lei 216,99
lei 159,99
Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster HD2590_00
Main in-use photograph Philips Daily Collection Toaster HD2590_00

Pâine prăjită, rumenită bine în fiecare zi

Cu 8 setări de rumenire şi grătar integrat pentru încălzirea chiflelor

Prăjitor de pâine, cu fantă lungă și 8 setări pentru rumenire uniformă, indiferent de produsul prăjit. Grătarul integrat pentru încălzirea chiflelor este potrivit pentru alimente de la chifle la cornuri.

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undefined3-4 zile lucrătoare
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ID HD2590/00

Caracteristici

Specificații

Specificații

Specificaţii tehnice

Putere
  • 950
Tensiune
  • 230
Frecvenţă
  • 50-60
Produs baterie
  • Nu

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 12
Lăţime produs
  • 40,2
Înălţime produs
  • 19
Greutate produs
  • 1,35 kg
Lungime ambalaj
  • 15,5
Lăţime ambalaj
  • 44
Înălţime ambalaj
  • 21,6
Greutate ambalaj
  • 1,86 kg

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Metal
Tip produs
  • Prăjitor de pâine
Sistem anti-alunecare
  • Da
Lungime cablu
  • 0,85 m
Material vas
  • NA
Funcţia Pulse
  • NA
Garanţie
  • 2 ani

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HD2590

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