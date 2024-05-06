Daily Collection Prăjitor de pâine
HD2590/00
Daily Collection Prăjitor de pâine
Pâine prăjită, rumenită bine în fiecare zi
Cu 8 setări de rumenire şi grătar integrat pentru încălzirea chiflelor
Prăjitor de pâine, cu fantă lungă și 8 setări pentru rumenire uniformă, indiferent de produsul prăjit. Grătarul integrat pentru încălzirea chiflelor este potrivit pentru alimente de la chifle la cornuri.
Caracteristici
Specificații
Specificații
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Produs baterie
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Ţara de origine
|Fabricat în
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Tip produs
|Sistem anti-alunecare
|Lungime cablu
|Material vas
|Funcţia Pulse
|Garanţie
Asistență produs, manual și info siguranță
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