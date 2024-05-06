Airfryer Seria 5000 XXL conectată

Partenerul tău de gătit conectat pentru mese sănătoase Asociere cu aplicaţia HomeID

Philips AirFryer seria 5000 XXL conectat este partenerul tău de gătit de zi cu zi pentru a crea mese fără bătăi de cap, echilibrate nutriţional şi cu gust grozav pentru întreaga familie, în orice zi a săptămânii.