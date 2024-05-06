Airfryer Seria 5000 XXL conectată
HD9285/90
Airfryer Seria 5000 XXL conectată
1.145,99 lei
Partenerul tău de gătit conectat pentru mese sănătoase
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Philips AirFryer seria 5000 XXL conectat este partenerul tău de gătit de zi cu zi pentru a crea mese fără bătăi de cap, echilibrate nutriţional şi cu gust grozav pentru întreaga familie, în orice zi a săptămânii.
ID HD9285/90
Caracteristici
Specificații
Specificații
Ţara de origine
|Fabricat în
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Număr în pachet
|Produs baterie
Rezistenţă
|Carcasă
|Manual
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Materialul secundar
|Capacitate
|Termorezistent
|Sistem anti-alunecare
|Capac transparent
|Interfaţă
|Lungime cablu
|Depozitare a cablului
|Funcţie de păstrare cald
|Programe
|Numărul de coşuri
|Coş detaşabil
|Cronometru
|Control de la distanţă
|Conexiune la internet
|Tehnologie
|Comutator de pornire/oprire integrat
|Oprire automată de siguranţă
|Termostat reglabil
|Lumină puternică
|Mânere reci la atingere
|Lavabil în maşina de spălat vase
|Indicator de temperatură
|Temperatura maximă (°C)
|Accesorii conexe 1
|Înveliş antiaderent
|Garanţie
|Coş simplu sau dublu
|Conectivitate
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Dimensiuni produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Specificaţie generală
|Componente lavabile în maşină
Asistență produs, manual și info siguranță