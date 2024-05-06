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Airfryer Seria 5000 XXL conectată

HD9285/90

Airfryer Seria 5000 XXL conectată

1.145,99 lei
RFT HD9285
RFT HD9285
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D1 HD9285_uncropped
U6 HD9285
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Partenerul tău de gătit conectat pentru mese sănătoase

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Philips AirFryer seria 5000 XXL conectat este partenerul tău de gătit de zi cu zi pentru a crea mese fără bătăi de cap, echilibrate nutriţional şi cu gust grozav pentru întreaga familie, în orice zi a săptămânii.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID HD9285/90

Caracteristici

Specificații

Specificații

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Specificaţii tehnice

Putere
  • 2000 W
Tensiune
  • 220-240 V
Frecvenţă
  • 50 Hz
Număr în pachet
  • 1
Produs baterie
  • Nu

Rezistenţă

Carcasă
  • > 90% materiale reciclate
Manual
  • 100% hârtie reciclată

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Plastic
Materialul secundar
  • Plastic
Capacitate
  • 7,2 l
Termorezistent
  • Da
Sistem anti-alunecare
  • Da
Capac transparent
  • Nu
Interfaţă
  • Digital
Lungime cablu
  • 0,8 m
Depozitare a cablului
  • Nu
Funcţie de păstrare cald
  • Da
Programe
  • 8
Numărul de coşuri
  • 1
Coş detaşabil
  • Da
Cronometru
  • 180 min.
Control de la distanţă
  • Da
Conexiune la internet
  • Da
Tehnologie
  • RapidAir
Comutator de pornire/oprire integrat
  • Digital
Oprire automată de siguranţă
  • Da
Termostat reglabil
  • Da
Lumină puternică
  • Da
Mânere reci la atingere
  • Da
Lavabil în maşina de spălat vase
  • Da
Indicator de temperatură
  • Da
Temperatura maximă (°C)
  • 200 ℃
Accesorii conexe 1
  • Compatibilitate
Înveliş antiaderent
  • Da
Garanţie
  • 2 ani
Coş simplu sau dublu
  • Coş simplu
Conectivitate
  • Conectat

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 410 mm
Lăţime produs
  • 300 mm
Înălţime produs
  • 330 mm
Greutate produs
  • 6,25 kg
Dimensiuni produs
  • 410 x 300 x 330 mm
Lungime ambalaj
  • 478 mm
Lăţime ambalaj
  • 373 mm
Înălţime ambalaj
  • 392 mm
Greutate ambalaj
  • 8,1 kg

Specificaţie generală

Componente lavabile în maşină
  • Da

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HD9285