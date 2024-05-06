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Seria 3000 Fierbător din plastic

HD9318/00

Seria 3000 Fierbător din plastic

PRP lei 184,99
lei 139,99
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle

Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt

Capacitate de 1,7 l pentru întreaga familie, perfectă pentru toţi

Noul fierbător din plastic de la Philips, cu capacitate de 1,7 l, cu deschidere automată a capacului şi cu indicator luminos îţi oferă oportunitatea de a-ţi pregăti băutura preferată cât ai clipi din ochi.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID HD9318/00

Caracteristici

Specificații

Specificații

Specificaţii tehnice

Putere
  • 2020
Tensiune
  • 230
Frecvenţă
  • 50-60

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 16
Lăţime produs
  • 23,2
Înălţime produs
  • 25,3
Greutate produs
  • 0,9
Lungime ambalaj
  • 19,2
Lăţime ambalaj
  • 22,8
Înălţime ambalaj
  • 25,3
Greutate ambalaj
  • 1,22

Caracteristică de siguranţă

Oprire automată de siguranţă
  • Da

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Plastic
Capacitate rezervor de apă
  • 1,7 l
Compatibil cu locuinţele inteligente
  • Nu
Garanţie
  • 2 ani

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HD9318

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