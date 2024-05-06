Seria 3000 Fierbător din plastic

Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt Capacitate de 1,7 l pentru întreaga familie, perfectă pentru toţi

Noul fierbător din plastic de la Philips, cu capacitate de 1,7 l, cu deschidere automată a capacului şi cu indicator luminos îţi oferă oportunitatea de a-ţi pregăti băutura preferată cât ai clipi din ochi.