Seria 3000 Fierbător din plastic
HD9318/00
Seria 3000 Fierbător din plastic
Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
Capacitate de 1,7 l pentru întreaga familie, perfectă pentru toţi
Noul fierbător din plastic de la Philips, cu capacitate de 1,7 l, cu deschidere automată a capacului şi cu indicator luminos îţi oferă oportunitatea de a-ţi pregăti băutura preferată cât ai clipi din ochi.
Caracteristici
Specificații
Specificații
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Caracteristică de siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
Ţara de origine
|Fabricat în
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Capacitate rezervor de apă
|Compatibil cu locuinţele inteligente
|Garanţie
Asistență produs, manual și info siguranță
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