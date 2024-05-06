Avance Collection Fierbător metalic - control temp., păstrare la cald

De la ceai verde la hrană pt bebeluşi Cu funcţii de control al temperaturii şi păstrare la cald

Diferitele feluri de băuturi şi ingrediente au nevoie de temperaturi diferite ale apei pentru a obţine cel mai bun gust. Cu ajutorul butoanelor de presetare de pe baza acestui fierbător elegant, este uşor să alegi temperatura potrivită.