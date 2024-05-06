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Avance Collection Fierbător metalic - control temp., păstrare la cald
-40%
HD9359/90
Avance Collection Fierbător metalic - control temp., păstrare la cald
Pretul a fost
547,99 lei
328,79 lei
De la ceai verde la hrană pt bebeluşi
Cu funcţii de control al temperaturii şi păstrare la cald
Diferitele feluri de băuturi şi ingrediente au nevoie de temperaturi diferite ale apei pentru a obţine cel mai bun gust. Cu ajutorul butoanelor de presetare de pe baza acestui fierbător elegant, este uşor să alegi temperatura potrivită.
ID HD9359/90
Caracteristici
Specificații
Specificații
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Produs baterie
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Caracteristică de siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
Ţara de origine
|Fabricat în
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Capacitate rezervor de apă
|Garanţie
Asistență produs, manual și info siguranță
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