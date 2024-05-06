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Avance Collection Fierbător metalic - control temp., păstrare la cald

-40%

HD9359/90

Avance Collection Fierbător metalic - control temp., păstrare la cald

Pretul a fost547,99 lei
328,79 lei
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

De la ceai verde la hrană pt bebeluşi

Cu funcţii de control al temperaturii şi păstrare la cald

Diferitele feluri de băuturi şi ingrediente au nevoie de temperaturi diferite ale apei pentru a obţine cel mai bun gust. Cu ajutorul butoanelor de presetare de pe baza acestui fierbător elegant, este uşor să alegi temperatura potrivită.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile.
ID HD9359/90

Caracteristici

Specificații

Specificații

Specificaţii tehnice

Putere
  • 1850-2200 W
Tensiune
  • 220-240 V
Frecvenţă
  • 50-60 Hz
Produs baterie
  • Nu

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 15,4 cm
Lăţime produs
  • 22,4 cm
Înălţime produs
  • 25 cm
Greutate produs
  • 1303 g
Lungime ambalaj
  • 19,8 cm
Lăţime ambalaj
  • 24,4 cm
Înălţime ambalaj
  • 25,2 cm
Greutate ambalaj
  • 335,4 g

Caracteristică de siguranţă

Oprire automată de siguranţă
  • Nu

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Metal
Capacitate rezervor de apă
  • 1,7 l
Garanţie
  • 2 ani

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HD9359

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