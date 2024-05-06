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Daily Collection Presă de citrice
HR2738/00
Daily Collection Presă de citrice
PRP lei 133,99
lei 125,99
Suc proaspăt stors cu uşurinţă
Design compact, lavabil în maşina de spălat
Cu această presă de citrice poţi pregăti în casă delicioase sucuri de citrice. Graţie designului său compact, presa poate fi depozitată cu uşurinţă şi toate componentele se pot spăla în maşina de spălat vase, ceea ce ajută la economisirea timpului de spălare.
ID HR2738/00
Caracteristici
Specificații
Specificații
Ţara de origine
|Fabricat în
Rezistenţă
|Carcasă
|Manual de utilizare
Compatibilitate
|Accesorii incluse 1
|Accesorii incluse 2
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Număr în pachet
|Produs baterie
Caracteristică de siguranţă
|Certificare de siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
|Indicator de temperatură
|Oprire automată a lamei
|Blocare pentru copii
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Materialul secundar
|Setări preprogramate
|Funcţii
|Tip produs
|Număr de porţii
|Sistem anti-alunecare
|Interfaţă
|Lungime cablu
|Depozitare a cablului
|Funcţie de păstrare cald
|Cronometru
|Tehnologie
|Comutator de pornire/oprire integrat
|Termostat reglabil
|Lumină puternică
|Mânere reci la atingere
|Componente lavabile în maşina de spălat vase
|Indicator nivel de capacitate
|Material vas
|Materialul lamei
|Fără BPA
|Funcţia Pulse
|Lame detaşabile
|Nivel de zgomot (standard)
|Garanţie
Asistență produs, manual și info siguranță