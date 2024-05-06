Aparate de cafea

Aparate de bucătărie

Îngrijirea hainelor

Aspiratoare și Mopuri

Calitatea aerului

Aparate pentru animale de companie

Piese și accesorii

Oferte

Suport

Despre noi

Despre noiSuportSolicitați o returnareÎnregistrează-ți produsulSuportOferteÎnscriere și economisireProduse FavoriteDescoperă ofertele Back to SchoolPiese și accesoriiAparate pentru animale de companieCalitatea aeruluiAerotermeVentilatoareDezumidificatoareUmidificatoarePurificatoare și umidificatoare 2 în 1Aparate pentru aer multifuncţionalePhilips AirPerformerPurificatoareAspiratoare și MopuriAparat de curățare a petelorAspiratoare robotAspirator robot Philips HomeRunAspiratoare cu sac și fără sacAspiratoare verticalePhilips AquaPlusAspiratoare verticale curățare umedă și uscatăAquaTrioMopuri electrice OneUpOneUpÎngrijirea hainelorAparate de călcat multifuncționale All-in-OneStații de călcat cu aburPerfectCareFiare de călcat cu aburAparate de călcat vertical cu aburPhilips Seria 5000Aparate de bucătărieFierbătoarePrăjitoare de pâine și aparate sandwichGrătareMașini de făcut pasteAparate pentru prepararea alimentelorBlendere și storcătoareBlender Flip & Juice™AirfryerAirfryer Dual BasketAirfryer Single BasketAparate de cafeaCafetiereEspressoare Semi-Automate PhilipsEspressoare BaristinaEspressoare automate SaecoSaeco XelsisEspressoare automate PhilipsPhilips LatteGoLatteGo Pro Café Aromis
România Romanian (Romania)
Ofertele Back to School. Cumpără acum

Daily Collection Presă de citrice

Ofertele Back to School

HR2738/00

Daily Collection Presă de citrice

PRP lei 133,99
lei 125,99
Standard Product Photo Philips Daily Collection Citrus press
Standard Product Photo Philips Daily Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press

Suc proaspăt stors cu uşurinţă

Design compact, lavabil în maşina de spălat

Cu această presă de citrice poţi pregăti în casă delicioase sucuri de citrice. Graţie designului său compact, presa poate fi depozitată cu uşurinţă şi toate componentele se pot spăla în maşina de spălat vase, ceea ce ajută la economisirea timpului de spălare.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID HR2738/00

Caracteristici

Specificații

Specificații

Ţara de origine

Fabricat în
  • Bosnia şi Herţegovina

Rezistenţă

Carcasă
  • >75% materiale reciclate
Manual de utilizare
  • 90% hârtie reciclată

Compatibilitate

Accesorii incluse 1
  • Manual de utilizare
Accesorii incluse 2
  • Card de garanţie

Specificaţii tehnice

Putere
  • 25
Tensiune
  • 230
Frecvenţă
  • 50
Număr în pachet
  • 1
Produs baterie
  • Nu

Caracteristică de siguranţă

Certificare de siguranţă
  • Da
Oprire automată de siguranţă
  • Da
Indicator de temperatură
  • Nu
Oprire automată a lamei
  • Nu
Blocare pentru copii
  • Nu

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 14,5
Lăţime produs
  • 19,7
Înălţime produs
  • 16,4
Greutate produs
  • 0,535
Lungime ambalaj
  • 18
Lăţime ambalaj
  • 18
Înălţime ambalaj
  • 17,5
Greutate ambalaj
  • 0,72

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Metal
Materialul secundar
  • Plastic
Setări preprogramate
  • Nu
Funcţii
  • Presă de citrice
Tip produs
  • Storcător pentru citrice
Număr de porţii
  • 2
Sistem anti-alunecare
  • Da
Interfaţă
  • Stoarcerea manuală a sucului
Lungime cablu
  • 0,8
Depozitare a cablului
  • Da
Funcţie de păstrare cald
  • Nu
Cronometru
  • Nu
Tehnologie
  • Derulare automată înapoi
Comutator de pornire/oprire integrat
  • Da
Termostat reglabil
  • Nu
Lumină puternică
  • Nu
Mânere reci la atingere
  • Nu
Componente lavabile în maşina de spălat vase
  • Da
Indicator nivel de capacitate
  • Da
Material vas
  • Plastic PP
Materialul lamei
  • Plastic PP
Fără BPA
  • Da
Funcţia Pulse
  • Nu
Lame detaşabile
  • Nu
Nivel de zgomot (standard)
  • Lc = 72 dB (A)
Garanţie
  • 2 ani

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HR2738