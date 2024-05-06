Daily Collection Presă de citrice

Suc proaspăt stors cu uşurinţă Design compact, lavabil în maşina de spălat

Cu această presă de citrice poţi pregăti în casă delicioase sucuri de citrice. Graţie designului său compact, presa poate fi depozitată cu uşurinţă şi toate componentele se pot spăla în maşina de spălat vase, ceea ce ajută la economisirea timpului de spălare.