Aparate de cafea

Aparate de bucătărie

Îngrijirea hainelor

Aspiratoare și Mopuri

Calitatea aerului

Aparate pentru animale de companie

Piese și accesorii

Oferte

Suport

Despre noi

Despre noiSuportSolicitați o returnareÎnregistrează-ți produsulSuportOferteÎnscriere și economisireProduse FavoritePiese și accesoriiAparate pentru animale de companieCalitatea aeruluiAerotermeVentilatoareDezumidificatoareUmidificatoarePurificatoare și umidificatoare 2 în 1Aparate pentru aer multifuncţionalePhilips AirPerformerPurificatoareAspiratoare și MopuriAparat de curățare a petelorAspiratoare robotAspirator robot Philips HomeRunAspiratoare cu sac și fără sacAspiratoare verticalePhilips AquaPlusAspiratoare verticale curățare umedă și uscatăAquaTrioMopuri electrice OneUpOneUpÎngrijirea hainelorAparate de călcat multifuncționale All-in-OneStații de călcat cu aburPerfectCareFiare de călcat cu aburAparate de călcat vertical cu aburPhilips Seria 5000Aparate de bucătărieFierbătoarePrăjitoare de pâine și aparate sandwichGrătareMașini de făcut pasteAparate pentru prepararea alimentelorBlendere și storcătoareBlender Flip & Juice™AirfryerAirfryer Dual BasketAirfryer Single BasketAparate de cafeaCafetiereEspressoare Semi-Automate PhilipsEspressoare BaristinaEspressoare automate SaecoSaeco XelsisEspressoare automate PhilipsPhilips LatteGoLatteGo Pro Café Aromis
România Romanian (Romania)

Seria 5000 Mixer

HR3740/00

Seria 5000 Mixer

PRP 188,99 lei
113,99 lei
Standard Product Photo Philips Viva Collection Mixer
Standard Product Photo Philips Viva Collection Mixer
Product in Use Photo Philips Viva Collection Mixer HR3740_00
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mixer
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mixer
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mixer

Amestecare puternică şi eficientă pentru prăjituri fine

Până la 25% mai rapid* cu motor puternic de 450 W

Mixerul Philips te ajută să prepari prăjituri pufoase delicioase şi pâine pentru întreaga familie. Amestecarea cu palete conice permite un timp redus de pregătire şi un aluat de prăjituri mai fin. Motorul puternic de 450 W te va ajuta să prepari cu uşurinţă cele mai tari aluaturi.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID HR3740/00

Caracteristici

Specificații

Specificații

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Specificaţii tehnice

Putere
  • 450 W
Tensiune
  • 220-240 V
Frecvenţă
  • 50/60 Hz
Produs baterie
  • Nu

Caracteristică de siguranţă

Oprire automată a lamei
  • Nu

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 9,5 cm
Lăţime produs
  • 18,5 cm
Înălţime produs
  • 15,5 cm
Greutate produs
  • 1,05 kg
Lungime ambalaj
  • 20,8 cm
Lăţime ambalaj
  • 21 cm
Înălţime ambalaj
  • 11 cm
Greutate ambalaj
  • 1,460 kg

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Plastic ABS
Tip de produs
  • Mixer de mână
Sistem anti-alunecare
  • DA
Interfaţă
  • /
Lungime cablu
  • 1,2 m
Componente lavabile în maşină
  • Nu
Material vas
  • Plastic ABS
Materialul lamei
  • Oţel inoxidabil
Funcţia Pulse
  • /
Lame detaşabile
  • Da
Garanţie
  • Da
Declaraţie de conformitate UE
  • Da

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HR3740

Produse similare

Vedeți toate
Seria 3000 Mixer Philips seria 3000

Seria 3000 Mixer Philips seria 3000

HR3705_00

  • 300 W
  • 5 viteze + turbo
  • Palete lamelare şi cârlige pentru aluat
PRP 164,99 lei
99,99 lei
Seria 5000 Mixer

Seria 5000 Mixer

HR3739_00

  • Motor de 400 Waţi
  • 5 viteze+Turbo pentru toate aluaturile
  • Cu 25% mai rapid decât alte teluri
154,99 lei
Philips seria 5000 Mixer de mână de 500 W

Philips seria 5000 Mixer de mână de 500 W

HR3781_00

  • Amestecare fără stropire
  • Pornire lină
  • 5 viteze plus funcţie turbo
PRP 293,99 lei
249,99 lei
Philips seria 5000 Mixer de mână de 500 W

Philips seria 5000 Mixer de mână de 500 W

HR3781_20

  • Accesoriu mixer vertical
  • Amestecare fără stropire
  • Accesoriu tocător
PRP 497,99 lei
339,99 lei
Seria 5000 Mixer

Seria 5000 Mixer

HR3745_00

  • 450 W
  • 5 viteze + turbo
  • Castron de 3 l cu acţionare automată
393,99 lei