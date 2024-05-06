Seria 5000 Mixer

Amestecare puternică şi eficientă pentru prăjituri fine Până la 25% mai rapid* cu motor puternic de 450 W

Mixerul Philips te ajută să prepari prăjituri pufoase delicioase şi pâine pentru întreaga familie. Amestecarea cu palete conice permite un timp redus de pregătire şi un aluat de prăjituri mai fin. Motorul puternic de 450 W te va ajuta să prepari cu uşurinţă cele mai tari aluaturi.