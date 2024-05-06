Seria 5000 Mixer
HR3740/00
Seria 5000 Mixer
Amestecare puternică şi eficientă pentru prăjituri fine
Până la 25% mai rapid* cu motor puternic de 450 W
Mixerul Philips te ajută să prepari prăjituri pufoase delicioase şi pâine pentru întreaga familie. Amestecarea cu palete conice permite un timp redus de pregătire şi un aluat de prăjituri mai fin. Motorul puternic de 450 W te va ajuta să prepari cu uşurinţă cele mai tari aluaturi.
Caracteristici
Specificații
Specificații
Ţara de origine
|Fabricat în
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Produs baterie
Caracteristică de siguranţă
|Oprire automată a lamei
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Tip de produs
|Sistem anti-alunecare
|Interfaţă
|Lungime cablu
|Componente lavabile în maşină
|Material vas
|Materialul lamei
|Funcţia Pulse
|Lame detaşabile
|Garanţie
|Declaraţie de conformitate UE
Asistență produs, manual și info siguranță
Seria 3000 Mixer Philips seria 3000
HR3705_00
- 300 W
- 5 viteze + turbo
- Palete lamelare şi cârlige pentru aluat
Seria 5000 Mixer
HR3739_00
- Motor de 400 Waţi
- 5 viteze+Turbo pentru toate aluaturile
- Cu 25% mai rapid decât alte teluri
Philips seria 5000 Mixer de mână de 500 W
HR3781_00
- Amestecare fără stropire
- Pornire lină
- 5 viteze plus funcţie turbo
Philips seria 5000 Mixer de mână de 500 W
HR3781_20
- Accesoriu mixer vertical
- Amestecare fără stropire
- Accesoriu tocător