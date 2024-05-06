Seria 7000 Blender de mare viteză

Inspiraţie nelimitată. Cele mai omogene compoziţii.

Cu ajutorul tehnologiei ProBlend Ultra şi al aplicaţiei HomeID, ai posibilitatea de a crea o varietate extraordinară de arome şi texturi, precum şi de a descoperi noi posibilităţi. Astfel, poţi prepara smoothie-uri, supe, sosuri şi unturi de nuci pe gustul întregii familii.