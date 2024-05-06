Seria 7000 Blender de mare viteză
HR3760/01
Seria 7000 Blender de mare viteză
Inspiraţie nelimitată. Cele mai omogene compoziţii.
Cu ajutorul tehnologiei ProBlend Ultra şi al aplicaţiei HomeID, ai posibilitatea de a crea o varietate extraordinară de arome şi texturi, precum şi de a descoperi noi posibilităţi. Astfel, poţi prepara smoothie-uri, supe, sosuri şi unturi de nuci pe gustul întregii familii.
Caracteristici
Specificații
Specificații
Ţara de origine
|Fabricat în
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Materialul secundar
|Setări preprogramate
|Funcţii
|Tip produs
|Certificări
|Capacitate coş
|Capacitate rezervor de apă
|Număr de porţii
|Sistem anti-alunecare
|Interfaţă
|Lungime cablu
|Depozitare a cablului
|Funcţie de păstrare cald
|Cronometru
|Tehnologie
|Comutator de pornire/oprire integrat
|Termostat reglabil
|Lumină puternică
|Mânere reci la atingere
|Componente lavabile în maşina de spălat vase
|Temperatură minimă
|Temperatură maximă
|Indicator nivel de capacitate
|Supapă de eliberare a presiunii
|Material vas
|Materialul lamei
|Rotaţii pe minut (RPM)
|Fără BPA
|Funcţia Pulse
|Lame detaşabile
|Capacitatea de a zdrobi gheaţa
|Capacitatea de a amesteca ingrediente fierbinţi
|Carte de bucate
|Nivel de zgomot (standard)
|Nivel de zgomot (putere)
|Nivel de zgomot (silenţios)
|Conectivitate la internet
|Compatibil cu locuinţele inteligente
|Rază Wi-Fi
|Garanţie
|Timp de încălzire
|Compatibil cu Hrană uscată
|Funcţionalitate de auto-curăţare
|Declaraţie de conformitate UE
Rezistenţă
|Carcasă
|Manual de utilizare
Compatibilitate
|Accesorii incluse 1
|Accesorii incluse 3
|Accesorii conexe 1
|Accesorii conexe 2
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Număr în pachet
|Produs baterie
|Clasă de eficienţă energetică
Caracteristică de siguranţă
|Certificare de siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
|Indicator de temperatură
|Oprire automată a lamei
|Blocare pentru copii
Asistență produs, manual și info siguranță
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