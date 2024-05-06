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Seria 7000 Blender de mare viteză

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HR3760/01

Seria 7000 Blender de mare viteză

PRP lei 803,99
lei 733,99
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Inspiraţie nelimitată. Cele mai omogene compoziţii.

Cu ajutorul tehnologiei ProBlend Ultra şi al aplicaţiei HomeID, ai posibilitatea de a crea o varietate extraordinară de arome şi texturi, precum şi de a descoperi noi posibilităţi. Astfel, poţi prepara smoothie-uri, supe, sosuri şi unturi de nuci pe gustul întregii familii.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID HR3760/01

Caracteristici

Specificații

Specificații

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 21,6
Lăţime produs
  • 16,7
Înălţime produs
  • 44,2
Greutate produs
  • 4,53
Lungime ambalaj
  • 27
Lăţime ambalaj
  • 28,3
Înălţime ambalaj
  • 49
Greutate ambalaj
  • 5,654

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Plastic
Materialul secundar
  • Metal
Setări preprogramate
  • Da
Funcţii
  • amestecare
Tip produs
  • Blender
Certificări
  • NA
Capacitate coş
  • NA
Capacitate rezervor de apă
  • NA
Număr de porţii
  • 7
Sistem anti-alunecare
  • Da
Interfaţă
  • Program presetat şi buton rotativ
Lungime cablu
  • 1
Depozitare a cablului
  • Da
Funcţie de păstrare cald
  • NA
Cronometru
  • NA
Tehnologie
  • Tehnologie ProBlend Ultra
Comutator de pornire/oprire integrat
  • Da
Termostat reglabil
  • NA
Lumină puternică
  • NA
Mânere reci la atingere
  • NA
Componente lavabile în maşina de spălat vase
  • Da
Temperatură minimă
  • NA
Temperatură maximă
  • NA
Indicator nivel de capacitate
  • Da
Supapă de eliberare a presiunii
  • NA
Material vas
  • Sticlă
Materialul lamei
  • Oţel inoxidabil
Rotaţii pe minut (RPM)
  • 22000
Fără BPA
  • Da
Funcţia Pulse
  • Da
Lame detaşabile
  • Da
Capacitatea de a zdrobi gheaţa
  • Da
Capacitatea de a amesteca ingrediente fierbinţi
  • Da
Carte de bucate
  • NA
Nivel de zgomot (standard)
  • Lc = 83 dB (A)
Nivel de zgomot (putere)
  • NA
Nivel de zgomot (silenţios)
  • NA
Conectivitate la internet
  • NA
Compatibil cu locuinţele inteligente
  • NA
Rază Wi-Fi
  • NA
Garanţie
  • 2
Timp de încălzire
  • NA
Compatibil cu Hrană uscată
  • NA
Funcţionalitate de auto-curăţare
  • Da
Declaraţie de conformitate UE
  • Da

Rezistenţă

Carcasă
  • > 90% materiale reciclate
Manual de utilizare
  • > 98% hârtie reciclată

Compatibilitate

Accesorii incluse 1
  • Spatulă
Accesorii incluse 3
  • DFU
Accesorii conexe 1
  • Card de garanţie
Accesorii conexe 2
  • Broşură

Specificaţii tehnice

Putere
  • 1500 W
Tensiune
  • 230 V
Frecvenţă
  • 50 Hz
Număr în pachet
  • 1
Produs baterie
  • NA
Clasă de eficienţă energetică
  • NA

Caracteristică de siguranţă

Certificare de siguranţă
  • Da
Oprire automată de siguranţă
  • Da
Indicator de temperatură
  • NA
Oprire automată a lamei
  • Da
Blocare pentru copii
  • Nu

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HR3760

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