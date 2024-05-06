Daily Collection Robot de bucătărie compact
HR7320/00
Daily Collection Robot de bucătărie compact
PRP 604,99 lei
469,99 lei
Savurează mâncare preparată acasă fără efort, în fiecare zi
cu accesorii esenţiale şi design care economiseşte spaţiul
Dacă îţi place mâncarea sănătoasă preparată acasă, dar ai un program încărcat, vei adora robotul nostru de bucătărie compact Philips Daily. Am proiectat această colecţie compactă special pentru vieţile haotice. Poţi prepara rapid şi fără efort mese grozave.
ID HR7320/00
Caracteristici
Asistență produs, manual și info siguranță