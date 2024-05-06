Daily Collection Robot de bucătărie compact

Savurează mâncare preparată acasă fără efort, în fiecare zi cu accesorii esenţiale şi design care economiseşte spaţiul

Dacă îţi place mâncarea sănătoasă preparată acasă, dar ai un program încărcat, vei adora robotul nostru de bucătărie compact Philips Daily. Am proiectat această colecţie compactă special pentru vieţile haotice. Poţi prepara rapid şi fără efort mese grozave.