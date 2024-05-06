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Daily Collection Robot de bucătărie compact

HR7320/00

Daily Collection Robot de bucătărie compact

PRP 604,99 lei
469,99 lei
Standard Product Photo Philips Daily Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Daily Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Daily Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Daily Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Daily Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Daily Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Daily Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Daily Collection Compact Food Processor

Savurează mâncare preparată acasă fără efort, în fiecare zi

cu accesorii esenţiale şi design care economiseşte spaţiul

Dacă îţi place mâncarea sănătoasă preparată acasă, dar ai un program încărcat, vei adora robotul nostru de bucătărie compact Philips Daily. Am proiectat această colecţie compactă special pentru vieţile haotice. Poţi prepara rapid şi fără efort mese grozave.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID HR7320/00

Caracteristici

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HR7320