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Viva Collection Robot de bucătărie compact

HR7510/10

Viva Collection Robot de bucătărie compact

PRP lei 677,99
lei 439,99
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor

Mâncare sănătoasă preparată acasă, posibilităţi nelimitate

Rezultate excelente chiar şi în cazul celor mai dure ingrediente

Dacă îţi place mâncarea sănătoasă preparată acasă, vei adora robotul nostru de bucătărie compact Philips Viva. Am proiectat această colecţie special pentru vieţile agitate. Poţi prepara rapid mese grozave, chiar şi atunci când conţin cele mai dure ingrediente.

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undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID HR7510/10

Caracteristici

Specificații

Specificații

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 21,3
Lăţime produs
  • 20,6
Înălţime produs
  • 39,8
Greutate produs
  • 2,203
Lungime ambalaj
  • 45
Lăţime ambalaj
  • 26
Înălţime ambalaj
  • 35
Greutate ambalaj
  • 4,097

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Plastic
Materialul secundar
  • Metal
Setări preprogramate
  • Nu
Funcţii
  • Amestecare, tocare, feliere/radere, frământare, emulsifiere, storcător de citrice
Tip produs
  • Robot de bucătărie
Certificări
  • NA
Capacitate coş
  • NA
Capacitate rezervor de apă
  • NA
Număr de porţii
  • 6
Sistem anti-alunecare
  • Da
Interfaţă
  • Buton rotativ
Lungime cablu
  • 1
Depozitare a cablului
  • Da
Funcţie de păstrare cald
  • NA
Cronometru
  • NA
Tehnologie
  • Tehnologie PowerChop
Comutator de pornire/oprire integrat
  • Da
Termostat reglabil
  • NA
Lumină puternică
  • NA
Mânere reci la atingere
  • NA
Componente lavabile în maşina de spălat vase
  • Da
Temperatură minimă
  • NA
Temperatură maximă
  • NA
Indicator nivel de capacitate
  • Da
Supapă de eliberare a presiunii
  • NA
Material vas
  • SAN
Materialul lamei
  • Oţel inoxidabil
Rotaţii pe minut (RPM)
  • 19000
Fără BPA
  • Da
Funcţia Pulse
  • Da
Lame detaşabile
  • Da
Capacitatea de a zdrobi gheaţa
  • Da
Capacitatea de a amesteca ingrediente fierbinţi
  • Nu
Carte de bucate
  • Nu
Nivel de zgomot (standard)
  • Lc = 87 dB (A)
Nivel de zgomot (putere)
  • NA
Nivel de zgomot (silenţios)
  • NA
Conectivitate la internet
  • NA
Compatibil cu locuinţele inteligente
  • NA
Rază Wi-Fi
  • NA
Garanţie
  • 2
Timp de încălzire
  • NA
Compatibil cu alimente uscate
  • NA
Funcţionalitate de auto-curăţare
  • NA
Declaraţie de conformitate UE
  • Da

Rezistenţă

Carcasă
  • >75% materiale reciclate

Compatibilitate

Accesorii incluse 1
  • Disc dublu lateral, instrument de emulsifiere, vas
Accesorii incluse 2
  • Lamă în formă de S pentru bloc tăietor, instrument de frământare
Accesorii incluse 3
  • Storcător de citrice
Accesorii conexe 1
  • DFU, IIB
Accesorii conexe 2
  • QSG, card de garanţie
Accesorii conexe 3
  • broşură

Specificaţii tehnice

Putere
  • 800 W
Tensiune
  • 230 V
Frecvenţă
  • 50 Hz
Număr în pachet
  • 1
Produs baterie
  • Nu
Clasă de eficienţă energetică
  • NA

Caracteristică de siguranţă

Certificare de siguranţă
  • Da
Oprire automată de siguranţă
  • Nu
Indicator de temperatură
  • Nu
Oprire automată a lamei
  • Da
Blocare pentru copii
  • Nu

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HR7510