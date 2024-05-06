Viva Collection Robot de bucătărie compact

Mâncare sănătoasă preparată acasă, posibilităţi nelimitate Rezultate excelente chiar şi în cazul celor mai dure ingrediente

Dacă îţi place mâncarea sănătoasă preparată acasă, vei adora robotul nostru de bucătărie compact Philips Viva. Am proiectat această colecţie special pentru vieţile agitate. Poţi prepara rapid mese grozave, chiar şi atunci când conţin cele mai dure ingrediente.