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Viva Collection Robot de bucătărie compact
HR7530/10
Viva Collection Robot de bucătărie compact
PRP lei 889,99
lei 533,99
Mâncare sănătoasă preparată acasă, posibilităţi nelimitate
Rezultate excelente chiar şi în cazul celor mai dure ingrediente
Dacă îţi place mâncarea sănătoasă preparată acasă, vei adora robotul nostru de bucătărie compact Philips Viva. Am proiectat această colecţie special pentru vieţile agitate. Poţi prepara rapid mese grozave, chiar şi atunci când conţin cele mai dure ingrediente.
ID HR7530/10
Caracteristici
Specificații
Specificații
Ţara de origine
|Fabricat în
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Materialul secundar
|Setări preprogramate
|Funcţii
|Tip produs
|Certificări
|Capacitate coş
|Capacitate rezervor de apă
|Număr de porţii
|Sistem anti-alunecare
|Interfaţă
|Lungime cablu
|Depozitare a cablului
|Funcţie de păstrare cald
|Cronometru
|Tehnologie
|Comutator de pornire/oprire integrat
|Termostat reglabil
|Lumină puternică
|Mânere reci la atingere
|Componente lavabile în maşina de spălat vase
|Temperatură minimă
|Temperatură maximă
|Indicator nivel de capacitate
|Supapă de eliberare a presiunii
|Material vas
|Materialul lamei
|Rotaţii pe minut (RPM)
|Fără BPA
|Funcţia Pulse
|Lame detaşabile
|Capacitatea de a zdrobi gheaţa
|Capacitatea de a amesteca ingrediente fierbinţi
|Carte de bucate
|Nivel de zgomot (standard)
|Nivel de zgomot (putere)
|Nivel de zgomot (silenţios)
|Conectivitate la internet
|Compatibil cu locuinţele inteligente
|Rază Wi-Fi
|Garanţie
|Timp de încălzire
|Compatibil cu alimente uscate
|Funcţionalitate de auto-curăţare
|Declaraţie de conformitate UE
Rezistenţă
|Carcasă
Compatibilitate
|Accesorii incluse 1
|Accesorii incluse 2
|Accesorii incluse 3
|Accesorii conexe 1
|Accesorii conexe 2
|Accesorii conexe 3
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Număr în pachet
|Produs baterie
|Clasă de eficienţă energetică
Caracteristică de siguranţă
|Certificare de siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
|Indicator de temperatură
|Oprire automată a lamei
|Blocare pentru copii
Asistență produs, manual și info siguranță