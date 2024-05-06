Seria 2000 Umidificator de aer

Respiră diferenţa Umidifică aerul uscat şi se reglează automat

Umple-ţi casa cu aer curat şi proaspăt. Tehnologia NanoCloud umidifică aerul prevenind formarea de praf alb sau pete umede, eliberând un aer cu până la 99% mai puţine bacterii (1). Senzorii inteligenţi şi distribuţia egală a aerului asigură o umiditate ideală în toată camera.