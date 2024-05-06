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România Romanian (Romania)

Seria 2000 Umidificator de aer

HU2716/10

Seria 2000 Umidificator de aer

PRP 565,99 lei
535,99 lei
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
EMOTIONAL_BENEFIT_4_CALLA_OLIVIA_HU2716_10_v002_0001
Humidifier-2000-Series_HU2716_10_F
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifier-2000-Series_HU2716_10_PDP
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
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Respiră diferenţa

Umidifică aerul uscat şi se reglează automat

Umple-ţi casa cu aer curat şi proaspăt. Tehnologia NanoCloud umidifică aerul prevenind formarea de praf alb sau pete umede, eliberând un aer cu până la 99% mai puţine bacterii (1). Senzorii inteligenţi şi distribuţia egală a aerului asigură o umiditate ideală în toată camera.

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ID HU2716/10

Caracteristici

Specificații

Specificații

Specificaţie generală

Tip de produs
  • Umidificator
Tehnologie
  • Umidificare prin evaporare
Culoare
  • Alb/roz auriu
Materialul principal
  • Plastic
Capacitate rezervor de apă
  • 2 l

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Performanţă

Durată de funcţionare
  • 15 ore
Grad de umidificare
  • 200 ml/h
Dimensiune maximă cameră
  • 32 m²

Compatibilitate

Accesorii incluse 1
  • Filtru de umidificare
Accesorii conexe 1
  • Filtru de umidificare (FY3446)

Funcție de siguranță

Oprire automată de siguranţă
  • Da
Alertă rezervor de apă plin
  • Da

Eficienţă energetică

Consum de energie în standby
  • <0,5 W
Tensiune
  • 220-240 V
Frecvenţă
  • 50/60 Hz
Putere maximă
  • 17 W

Utilizare

Lungime cablu
  • 1,6 m
Moduri
  • Mod automat, mod inactiv
Mod pentru somn
  • Da
Setări de viteză
  • 3
Setări umiditate
  • 40%, 50%, 60%
Cronometru
  • 1-9 ore
Feedback privind calitatea aerului
  • Numeric
Interfaţă
  • Tactil, numeric, LED

Întreţinere

Garanţie
  • 2 ani
Durata de viaţă a filtrului
  • Până la 6 luni

Greutate şi dimensiuni

Înălţime produs
  • 350 mm
Greutate produs
  • 2,56 kg
Lăţime produs
  • 220 mm
Lungime produs
  • 220 mm
Lungime ambalaj
  • 280 mm
Lăţime ambalaj
  • 280 mm
Înălţime ambalaj
  • 400 mm
Greutate ambalaj
  • 3,68 kg

Specificaţii tehnice

Senzor de umiditate
  • Da
Nivelul minim al sunetului
  • 33 dB (A)
Nivelul maxim al sunetului
  • 47 dB (A)

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HU2716