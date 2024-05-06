Seria 2000 Umidificator de aer
HU2716/10
Seria 2000 Umidificator de aer
PRP 565,99 lei
535,99 lei
Respiră diferenţa
Umidifică aerul uscat şi se reglează automat
Umple-ţi casa cu aer curat şi proaspăt. Tehnologia NanoCloud umidifică aerul prevenind formarea de praf alb sau pete umede, eliberând un aer cu până la 99% mai puţine bacterii (1). Senzorii inteligenţi şi distribuţia egală a aerului asigură o umiditate ideală în toată camera.
ID HU2716/10
Caracteristici
Specificații
Specificații
Specificaţie generală
|Tip de produs
|Tehnologie
|Culoare
|Materialul principal
|Capacitate rezervor de apă
Ţara de origine
|Fabricat în
Performanţă
|Durată de funcţionare
|Grad de umidificare
|Dimensiune maximă cameră
Compatibilitate
|Accesorii incluse 1
|Accesorii conexe 1
Funcție de siguranță
|Oprire automată de siguranţă
|Alertă rezervor de apă plin
Eficienţă energetică
|Consum de energie în standby
|Tensiune
|Frecvenţă
|Putere maximă
Utilizare
|Lungime cablu
|Moduri
|Mod pentru somn
|Setări de viteză
|Setări umiditate
|Cronometru
|Feedback privind calitatea aerului
|Interfaţă
Întreţinere
|Garanţie
|Durata de viaţă a filtrului
Greutate şi dimensiuni
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Lăţime produs
|Lungime produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
Specificaţii tehnice
|Senzor de umiditate
|Nivelul minim al sunetului
|Nivelul maxim al sunetului
Asistență produs, manual și info siguranță