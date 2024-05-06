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Seria 2000 Umidificator de aer

HU2718/10

Seria 2000 Umidificator de aer

PRP 565,99 lei
519,99 lei
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Respiră diferenţa

Umidifică aerul uscat şi se reglează automat

Umple-ţi casa cu aer curat şi proaspăt. Tehnologia NanoCloud umidifică aerul prevenind formarea de praf alb sau pete umede, eliberând un aer cu până la 99% mai puţine bacterii (1). Senzorii inteligenţi şi distribuţia egală a aerului asigură o umiditate ideală în toată camera.

undefinedToate comenzile beneficiază de transport gratuit
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile.
ID HU2718/10

Caracteristici

Specificații

Specificații

Specificaţie generală

Tip produs
  • Umidificator
Tehnologie
  • Umidificare prin evaporare
Culoare
  • Negru/arămiu
Materialul principal
  • Plastic
Capacitate rezervor de apă
  • 2 l

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Performanţă

Durată de funcţionare
  • 15 ore
Grad de umidificare
  • 200 ml/h
Dimensiune maximă cameră
  • 32 m²

Compatibilitate

Accesorii incluse 1
  • Filtru de umidificare
Accesorii conexe 1
  • Filtru de umidificare (FY3446)

Caracteristică de siguranţă

Oprire automată de siguranţă
  • Da
Alertă rezervor de apă plin
  • Da

Eficienţă energetică

Consum de energie în standby
  • < 0,5 W
Tensiune
  • 220-240 V
Putere maximă
  • 17 W

Utilizare

Lungime cablu
  • 1,6 m
Moduri
  • Mod automat, mod inactiv
Setări de viteză
  • 3
Setări umiditate
  • 40%, 50%, 60%
Cronometru
  • 1-9 ore
Feedback pentru calitatea aerului
  • Numeric
Interfaţă
  • Tactil, numeric, LED

Întreţinere

Garanţie
  • 2 ani
Durata de viaţă a filtrului
  • Până la 6 luni

Greutate şi dimensiuni

Înălţime produs
  • 350 mm
Greutate produs
  • 2,56 kg
Lăţime produs
  • 220 mm
Lungime produs
  • 220 mm
Lungime ambalaj
  • 280 mm
Lăţime ambalaj
  • 280 mm
Înălţime ambalaj
  • 400 mm
Greutate ambalaj
  • 3,68 kg

Specificaţii tehnice

Senzor de umiditate
  • Da
Nivelul min. al sunetului
  • 33 dB (A)
Nivelul max. al sunetului
  • 47 dB (A)

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HU2718