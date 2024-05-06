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Seria 2000 Umidificator de aer

HU4813/10

Seria 2000 Umidificator de aer

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Standard product photo HU4813_10 ROW ONLINE
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Technical photo HU4813_10 ROW ONLINE
By-packed accessory photo HU4813_00 CN Retail
Product in use photo HU4813_10 ROW PRINT
Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif
FROG+ HU4813 EB tif

Respiră uşor, dormi liniştit

Umidifică aerul uscat şi se reglează automat

Umple-ţi casa cu aer curat şi proaspăt. Tehnologia NanoCloud umidifică aerul prevenind formarea de praf alb sau pete umede, eliberând un aer cu până la 99% mai puţine bacterii (1). Senzorii inteligenţi şi distribuţia egală a aerului asigură o umiditate ideală în toată camera.

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undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID HU4813/10

Caracteristici

Specificații

Specificații

Specificaţie generală

Tip produs
  • Umidificator
Tehnologie
  • Umidificare prin evaporare
Culoare
  • Negru/argintiu
Materialul principal
  • Plastic
Capacitate rezervor de apă
  • 2 l

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Performanţă

Durată de funcţionare
  • 13 ore
Grad de umidificare
  • 300 ml/h
Dimensiune maximă cameră
  • 25 m²

Compatibilitate

Accesorii incluse 1
  • Filtru de umidificare
Accesorii conexe 1
  • Filtru de umidificare (FY2401)

Caracteristică de siguranţă

Oprire automată de siguranţă
  • Da
Alertă rezervor de apă plin
  • Da

Eficienţă energetică

Consum de energie în standby
  • < 0,5 W
Tensiune
  • 220-240 V
Putere maximă
  • 18 W

Utilizare

Lungime cablu
  • 1,8 m
Moduri
  • Mod automat, mod inactiv
Setări de viteză
  • 3
Setări umiditate
  • 40%, 50%, 60%
Cronometru
  • 1-4-8 ore
Feedback pentru calitatea aerului
  • Numeric
Interfaţă
  • Tactil, numeric, LED

Întreţinere

Garanţie
  • 2 ani
Durata de viaţă a filtrului
  • Până la 6 luni

Greutate şi dimensiuni

Înălţime produs
  • 339 mm
Greutate produs
  • 3,05 kg
Lăţime produs
  • 249 mm
Lungime produs
  • 249 mm
Lungime ambalaj
  • 310 mm
Lăţime ambalaj
  • 310 mm
Înălţime ambalaj
  • 405 mm
Greutate ambalaj
  • 4,33 kg

Specificaţii tehnice

Senzor de umiditate
  • Da
Nivelul min. al sunetului
  • 33 dB (A)
Nivelul max. al sunetului
  • 45 dB(A)

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/HU4813