Seria 4000 Airfryer cu două coșuri suprapuse

Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu Ambele feluri de mâncare gătite perfect şi gata împreună

Aparatul nostru Airfryer cu două coşuri suprapuse găteşte două mese complete odată, economisind în acelaşi timp spaţiu. În plus, mesele sunt întotdeauna delicios de crocante şi fragede de fiecare dată, datorită tehnologiei verticale RapidAir.