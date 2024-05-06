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România Romanian (Romania)

Seria 4000 Airfryer cu două coșuri suprapuse

NA460/00

Seria 4000 Airfryer cu două coșuri suprapuse

1.293,99 lei
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Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu

Ambele feluri de mâncare gătite perfect şi gata împreună

Aparatul nostru Airfryer cu două coşuri suprapuse găteşte două mese complete odată, economisind în acelaşi timp spaţiu. În plus, mesele sunt întotdeauna delicios de crocante şi fragede de fiecare dată, datorită tehnologiei verticale RapidAir.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID NA460/00

Caracteristici

Specificații

Specificații

Ţara de origine

Fabricat în
  • China

Specificaţii tehnice

Putere
  • 2750 W
Tensiune
  • 220-240 V
Frecvenţă
  • 50 Hz
Număr în pachet
  • 1
Produs baterie
  • Nu
Interval de temperatură
  • 40–200 °C

Rezistenţă

Carcasă
  • Ambalaj sustenabil
Manual
  • 100% reciclabil

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Plastic
Materialul secundar
  • Metal
Culoare
  • Corp: negru
Culoare secundară
  • Mâner: gri cărbune
Capacitate
  • 10 l
Sistem anti-alunecare
  • Da
Capac transparent
  • Da
Interfaţă
  • Digital
Lungime cablu
  • 1 m
Funcţie de reîncălzire
  • Da
Funcţie de păstrare cald
  • Nu
Programe
  • 6
Metode de gătit
  • Prăjire, rumenire, preparare la grătar, coacere, prăjire cu amestecare, soté, prepararea alimentelor congelate, reîncălzire, dezgheţare, deshidratare, toast, tocană
Numărul de coşuri
  • 2
Coş detaşabil
  • Da
Interval de timp
  • 0–1 oră
Interval de temperatură
  • 40–200 °C
Cronometru
  • Da
Control de la distanţă
  • Nu
Tehnologie
  • RapidAir
Comutator de pornire/oprire integrat
  • Da
Oprire automată de siguranţă
  • Da
Termostat reglabil
  • Da
Lumină puternică
  • Da
Mânere reci la atingere
  • Da
Lavabil în maşina de spălat vase
  • Da
Indicator de temperatură
  • Da
Carcasă Coolwall
  • Nu
Temperatura maximă (°C)
  • 200
Înveliş ceramic
  • Da
Înveliş antiaderent
  • Da
Garanţie
  • 2 ani
Coş simplu sau dublu
  • Dublu

Greutate şi dimensiuni

Lungime produs
  • 46,9 cm
Lăţime produs
  • 23,3 cm
Înălţime produs
  • 39,9 cm
Greutate produs
  • 8,98 kg
Dimensiuni produs
  • 46,9 cm (L) x 23,3 cm (l) x 39,9 cm (H)
Lungime ambalaj
  • 52 cm
Lăţime ambalaj
  • 27,5 cm
Înălţime ambalaj
  • 43,5 cm
Greutate ambalaj
  • 11,23 kg
Dimensiunile ambalajului
  • 52 cm (L) x 27,5 cm (l) x 43,5 cm (H)

Specificaţie generală

Componente lavabile în maşină
  • Da

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/NA460

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