Seria 4000 Airfryer cu două coșuri suprapuse
NA460/00
Seria 4000 Airfryer cu două coșuri suprapuse
1.293,99 lei
Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
Ambele feluri de mâncare gătite perfect şi gata împreună
Aparatul nostru Airfryer cu două coşuri suprapuse găteşte două mese complete odată, economisind în acelaşi timp spaţiu. În plus, mesele sunt întotdeauna delicios de crocante şi fragede de fiecare dată, datorită tehnologiei verticale RapidAir.
ID NA460/00
Caracteristici
Specificații
Specificații
Ţara de origine
|Fabricat în
Specificaţii tehnice
|Putere
|Tensiune
|Frecvenţă
|Număr în pachet
|Produs baterie
|Interval de temperatură
Rezistenţă
|Carcasă
|Manual
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Materialul secundar
|Culoare
|Culoare secundară
|Capacitate
|Sistem anti-alunecare
|Capac transparent
|Interfaţă
|Lungime cablu
|Funcţie de reîncălzire
|Funcţie de păstrare cald
|Programe
|Metode de gătit
|Numărul de coşuri
|Coş detaşabil
|Interval de timp
|Interval de temperatură
|Cronometru
|Control de la distanţă
|Tehnologie
|Comutator de pornire/oprire integrat
|Oprire automată de siguranţă
|Termostat reglabil
|Lumină puternică
|Mânere reci la atingere
|Lavabil în maşina de spălat vase
|Indicator de temperatură
|Carcasă Coolwall
|Temperatura maximă (°C)
|Înveliş ceramic
|Înveliş antiaderent
|Garanţie
|Coş simplu sau dublu
Greutate şi dimensiuni
|Lungime produs
|Lăţime produs
|Înălţime produs
|Greutate produs
|Dimensiuni produs
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
|Dimensiunile ambalajului
Specificaţie generală
|Componente lavabile în maşină
Asistență produs, manual și info siguranță
Airfryer seria 4000, 2 coşuri suprapuse Airfryer
NA462_80
- Ocupă cu 45% mai puţin spaţiu
- 2 coşuri suprapuse, mese duble
- Crocante şi gătite uniform cu tehnologia RapidAir
Seria 4000 Airfryer cu coșuri duble suprapuse
NA462_70
- Ocupă cu 45% mai puţin spaţiu
- 2 coşuri suprapuse, mese duble
- Crocante şi gătite uniform cu tehnologia RapidAir
Airfryer seria 4000, 2 coşuri suprapuse Airfryer
NA461_00
- Ocupă cu 45% mai puţin spaţiu
- 2 coşuri suprapuse, mese duble
- Crocante şi gătite uniform cu tehnologia RapidAir