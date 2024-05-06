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România Romanian (Romania)

Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000

PSG7040/10

Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000

PRP 1.573,99 lei
1.219,99 lei
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Incredibil de uşoară şi de puternică

Călcat fără efort. Rezultate excelente.

Stația de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000 este creată pentru confort și utilizare ușoară. Calcă mai rapid, fără a face compromisuri în privinţa spaţiului de depozitare. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID PSG7040/10

Caracteristici

Specificații

Specificații

Îndepărtare rapidă a cutelor

Debit de abur continuu
  • Până la 120 g/min
Presiune
  • Max. 8 bar
Putere
  • Max. 2100 W
Jet de abur
  • Până la 600 g
Tensiune
  • 220-240 V

Eficienţă ecologică

Economie de energie*
  • 30 %

Gestionarea calcarului

Detartrare şi curăţare
  • Easy De-calc Plus
Notificare pentru detartrare
  • Lumină

Tehnologie

Tehnologie OptimalTEMP
  • Da

Specificaţii generale

Lungime furtun
  • 1,7 m
Depozitare furtun
  • Compartiment
Lungime cablu de alimentare
  • 1,65 m
Depozitare cablu de alimentare
  • Velcro fix
Garanţie
  • 2 ani garanţie internaţională

Uşor de utilizat

Timp de încălzire
  • 2 minute(s)
Capacitate rezervor de apă
  • 1800 nm
Sigur pe toate materialele
  • Da
Talpă
  • SteamGlide Elite
Rezervor de apă detaşabil
  • Da
Alertă pentru nivel scăzut al apei
  • Da
Reumple oricând în timpul utilizării
  • Da
Poate fi folosită apa de la robinet
  • Da

Dimensiune şi greutate

Greutatea fierului
  • 0,8 kg
Dimensiunile ambalajului (l x H x L)
  • 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
Dimensiunile produsului (l x H x L)
  • 24 x 27,5 x 42 cm
Greutate totală cu ambalaj
  • 5,3 kg
Greutate fier + bază
  • 3,85 kg

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/PSG7040

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