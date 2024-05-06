Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000
PSG7050/30
Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000
Incredibil de uşoară şi de puternică
Călcat fără efort. Rezultate excelente.
Stația de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000 este creată pentru confort și utilizare ușoară. Calcă mai rapid, fără a face compromisuri în privinţa spaţiului de depozitare. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.
Caracteristici
Specificații
Specificații
Îndepărtare rapidă a cutelor
|Debit de abur continuu
|Presiune
|Putere
|Jet de abur
|Tensiune
Eficienţă ecologică
|Economie de energie*
Gestionarea calcarului
|Detartrare şi curăţare
|Notificare pentru detartrare
Tehnologie
|Tehnologie OptimalTEMP
Specificaţii generale
|Lungime furtun
|Depozitare furtun
|Lungime cablu de alimentare
|Depozitare cablu de alimentare
|Garanţie
Uşor de utilizat
|Timp de încălzire
|Capacitate rezervor de apă
|Sigur pe toate materialele
|Talpă
|Rezervor de apă detaşabil
|Alertă pentru nivel scăzut al apei
|Reumple oricând în timpul utilizării
|Poate fi folosită apa de la robinet
Dimensiune şi greutate
|Greutatea fierului
|Dimensiunile ambalajului (l x H x L)
|Dimensiunile produsului (l x H x L)
|Greutate totală cu ambalaj
|Greutate fier + bază
Asistență produs, manual și info siguranță
Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000
PSG7300_70
- Tehnologie cu senzor de mișcare
- Ideal pentru călcare verticală
- OptimalTEMP, garantat fără arsuri*
Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000
PSG7200_20
- Ideal pentru călcare verticală
- OptimalTEMP, garantat fără arsuri*
- Rezervor de apă detaşabil de 1,5 l
Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000
PSG7200_30
- Ideal pentru călcare verticală
- OptimalTEMP, garantat fără arsuri*
- Motor TurboPower pentru abur puternic
Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000
PSG7300_20
- Tehnologie cu senzor de mișcare
- Ideal pentru călcare verticală
- OptimalTEMP, garantat fără arsuri*