Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000

Incredibil de uşoară şi de puternică Călcat fără efort. Rezultate excelente.

Stația de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000 este creată pentru confort și utilizare ușoară. Calcă mai rapid, fără a face compromisuri în privinţa spaţiului de depozitare. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.