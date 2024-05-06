Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 7000

Incredibil de uşoară şi de puternică Călcat fără efort. Rezultate excelente.

PerfectCare Seria 7000 este concepută pentru confortul şi comoditatea ta. Cu noua noastră tehnologie cu senzor de mişcare, aburul puternic este eliberat automat când începi să calci. Tehnologia OptimalTEMP garantează lipsa arsurilor pe toate articolele de îmbrăcăminte care pot fi călcate