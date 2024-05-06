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Aparat de călcat vertical cu abur Seria 3000 cu placă StyleBoard rabatabilă

STE3170/80

Aparat de călcat vertical cu abur Seria 3000 cu placă StyleBoard rabatabilă

803,99 lei
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Îndepărtare uşoară a cutelor, zi de zi

Placă StyleBoard rabatabilă pentru rezultate mai bune

Petreci mai puțin timp netezind cutele cu aparatul de călcat vertical cu abur Philips Seria 3000, datorită plăcii integrate și capului mare orientabil. În plus, ajută la igienizarea hainelor* și le oferă un plus de prospețime, cu infuzorul de parfum MyEssence.

undefinedLivrare gratuită pentru price comandă
undefined3-4 zile lucrătoare
Icon of EllipsePlata în 3 rate cu 0% dobândă prin Klarna
undefinedGaranție 2 ani și retur gratuit în 30 zile
ID STE3170/80

Caracteristici

Specificații

Specificații

Sustenabilitate

Furtun fără PVC
  • Da
Ambalaj
  • 100% reciclabil
Manual de utilizare
  • 85 % hârtie reciclată

Design

Culoare
  • Negru

Specificaţie generală

Tip de produs
  • Aparat de călcat vertical cu abur cu suport
Timp de încălzire
  • <1 minut
Material talpă
  • Metal
Gestionarea depunerilor de calcar
  • Detartrare şi curăţare - Easy Rinse
Rezervor de apă detaşabil
  • Da
Adecvat pentru apa de la robinet
  • Da
Capacitate rezervor de apă
  • 2 l
Orificiu de umplere foarte mare
  • Da
Mai multe niveluri de abur
  • 3 setări
Călcat vertical cu abur
  • Da
Mufă de alimentare încorporată
  • Da
Furtun din silicon pentru abur
  • Da
Garanţie
  • 2 ani garanţie internaţională

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x H x L)
  • 32 x 172 x 31 cm
Lungime cablu de alimentare
  • 1,8 m
Lungime cordon
  • 1,33 m
Dimensiuni tijă extinse
  • 101 cm
Dimensiunile covoraşului de călcat
  • 32,7 x 60,8 cm
Dimensiunea plăcii (lxHxL)
  • 32 x 5 x 60 cm
Dimensiunea capacului (lxHxL)
  • 33 x 5 x 61 cm
Suprafaţă de călcat
  • 60 cm
Grosime strat de burete
  • 5 mm
Greutate cap aparat de călcat cu abur
  • 0,43 kg
Greutatea plăcii
  • 0,6781 kg
Greutate produs
  • 4,23 kg
Greutate totală cu ambalaj
  • 2,33 kg

Accesorii

StyleBoard
  • Verticală şi cu înclinare
Husă pentru masă – strat superior
  • 100% bumbac
Suport uşor pentru capul aparatului de călcat cu abur
  • Da
Tijă(e) reglabilă(e)
  • Da
Capac pentru parfum MyEssence
  • Da
Perie
  • Da
Mănuşă
  • Da

Specificaţii tehnice

Putere
  • 2000 W
Gata de utilizare
  • <1 minut
Debit de abur continuu
  • 40 g/min.
Tensiune
  • 220-240 V

Siguranţă

Oprire automată de siguranţă
  • Da
Sigur pe toate materialele care pot fi călcate
  • Chiar şi pe cele delicate, precum mătasea

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/STE3170