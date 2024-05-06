Aparat de călcat vertical cu abur Seria 3000 cu placă StyleBoard rabatabilă
STE3170/80
Aparat de călcat vertical cu abur Seria 3000 cu placă StyleBoard rabatabilă
803,99 lei
Îndepărtare uşoară a cutelor, zi de zi
Placă StyleBoard rabatabilă pentru rezultate mai bune
Petreci mai puțin timp netezind cutele cu aparatul de călcat vertical cu abur Philips Seria 3000, datorită plăcii integrate și capului mare orientabil. În plus, ajută la igienizarea hainelor* și le oferă un plus de prospețime, cu infuzorul de parfum MyEssence.
ID STE3170/80
Caracteristici
Specificații
Specificații
Sustenabilitate
|Furtun fără PVC
|Ambalaj
|Manual de utilizare
Design
|Culoare
Specificaţie generală
|Tip de produs
|Timp de încălzire
|Material talpă
|Gestionarea depunerilor de calcar
|Rezervor de apă detaşabil
|Adecvat pentru apa de la robinet
|Capacitate rezervor de apă
|Orificiu de umplere foarte mare
|Mai multe niveluri de abur
|Călcat vertical cu abur
|Mufă de alimentare încorporată
|Furtun din silicon pentru abur
|Garanţie
Greutate şi dimensiuni
|Dimensiunile produsului (l x H x L)
|Lungime cablu de alimentare
|Lungime cordon
|Dimensiuni tijă extinse
|Dimensiunile covoraşului de călcat
|Dimensiunea plăcii (lxHxL)
|Dimensiunea capacului (lxHxL)
|Suprafaţă de călcat
|Grosime strat de burete
|Greutate cap aparat de călcat cu abur
|Greutatea plăcii
|Greutate produs
|Greutate totală cu ambalaj
Accesorii
|StyleBoard
|Husă pentru masă – strat superior
|Suport uşor pentru capul aparatului de călcat cu abur
|Tijă(e) reglabilă(e)
|Capac pentru parfum MyEssence
|Perie
|Mănuşă
Specificaţii tehnice
|Putere
|Gata de utilizare
|Debit de abur continuu
|Tensiune
Siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
|Sigur pe toate materialele care pot fi călcate
Asistență produs, manual și info siguranță