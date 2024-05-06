Aparat de călcat vertical cu abur Seria 3000 cu placă StyleBoard rabatabilă

Îndepărtare uşoară a cutelor, zi de zi Placă StyleBoard rabatabilă pentru rezultate mai bune

Petreci mai puțin timp netezind cutele cu aparatul de călcat vertical cu abur Philips Seria 3000, datorită plăcii integrate și capului mare orientabil. În plus, ajută la igienizarea hainelor* și le oferă un plus de prospețime, cu infuzorul de parfum MyEssence.