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HomeRun Seria 7000 Aqua Robot aspirator şi mop

XU7100/01

HomeRun Seria 7000 Aqua Robot aspirator şi mop

5.144,99 lei
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Curăţare zilnică umedă şi uscată, fără efort

Bucură-te de o curăţare temeinică în fiecare zi, cu mult mai puţin efort. Robotul are putere de aspirare foarte mare, aspiră şi şterge dintr-o mişcare. Acesta detectează obiecte mici, cum ar fi pantofi sau jucării, şi curăţă în jurul lor fără a se bloca.

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undefined3-4 zile lucrătoare
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ID XU7100/01

Caracteristici

Specificații

Specificații

Greutate şi dimensiuni

Lungime ambalaj
  • 46,9 cm
Lăţime ambalaj
  • 39,9 cm
Înălţime ambalaj
  • 53,4 cm
Greutate ambalaj
  • 14,2 kg
Lungime staţie
  • 40,3 cm
Lăţime staţie
  • 35,5 cm
Înălţime staţie
  • 47,1 cm
Greutate staţie
  • 4,7 kg
Lungime robot
  • 35 cm
Lăţime robot
  • 35 cm
Înălţime robot
  • 9,7 cm
Greutate robot
  • 5 kg

Caracteristică de siguranţă

Certificare de siguranţă
  • Da
Oprire automată de siguranţă
  • Da
Blocare pentru copii
  • Da

Staţie

Funcţie de golire automată
  • Da
Sistem de curăţare mop
  • Nu
Funcţie de uscare mop
  • Nu
Reumplere automată a robotului
  • Nu
Colectare automată a apei murdare
  • Nu
Capacitate sac de praf (în staţie)
  • 3 l
Tip de sac de praf
  • Sac anti-alergii
Lungime cablu
  • 1,5 m
Staţie de încărcare
  • Da

Rezistenţă

Ghid de iniţiere rapidă
  • Da, tipărit
Manual de utilizare
  • Digital

Compatibilitate

Accesorii conexe 1
  • XV1473/00
Accesorii conexe 2
  • XV1470/00
Accesorii conexe 3
  • XV1472/00
Accesorii incluse 1
  • 2 mopuri lavabile
Accesorii incluse 2
  • 1 filtru lavabil
Accesorii incluse 3
  • 1 perie principală
Accesoriu inclus 4
  • 1 perie laterală
Accesoriu inclus 5
  • 1 x cablu de alimentare
Accesoriu inclus 6
  • 1 accesoriu cu perie
Accesoriu inclus 7
  • 1 staţie de golire automată
Accesoriu inclus 8
  • 3 saci de praf

Aplicaţie

Nume aplicaţie
  • Philips HomeRun
Sistem de operare
  • Android 6 şi versiuni ulterioare; iOS 11 şi versiuni ulterioare
Clipuri video cu instrucţiuni de utilizare
  • Da
Funcţie de cartografiere rapidă
  • Da
Cartografiere pentru mai multe pardoseli
  • Da, salvează până la 5 hărţi
Selectează camera (camerele) de curăţat
  • Da
Selectează modul de curăţare pentru fiecare cameră
  • Da
Selectează secvenţa de curăţare a camerelor
  • Da
Moduri de curăţare
  • Uscat şi umed, numai uscat, o singură tragere, aspirare mai întâi, apoi ştergere
Niveluri putere de aspirare
  • 4
Niveluri umiditate mop
  • 4
Zone interzise
  • Perete virtual, zonă interzisă, zonă fără ştergere, zonă fără urcare
Curăţă când nu eşti acasă
  • Da
Alerte şi notificări în aplicaţie
  • Da
Raport şi istoric curăţare
  • Da
Panou întreţinere
  • Da
Curăţare programată
  • Da
Contactează centrul de asistenţă pentru clienţi
  • Da
Actualizări automate
  • Da
Disponibilitatea aplicaţiei
  • disponibile numai în ţara de achiziţie a robotului şi dacă magazinul de aplicaţii este setat la ţara de achiziţie

Specificaţie generală

Materialul principal
  • Plastic ABS
Culoare
  • Negru intens şi auriu
Funcţii
  • Aspiră şi şterge dintr-o mişcare
Tip produs
  • Aspirator robot
Sistem de curăţare umedă
  • Da
Nivel de zgomot (standard)
  • ≤ 66 dB
Aspirare amplificată pentru covoare
  • Da
Tip de perie principală
  • Perie de cauciuc cu peri
Perie principală ce se poate ridica
  • Nu
Tip de filtru
  • Lavabil EPA 11
Descurcarea părului
  • Nu
Nr. de perii laterale
  • 1
Tehnologie de ştergere
  • Mop vibrant
Mop care poate fi ridicat
  • Nu
Poate fi utilizat cu detergenţi
  • Nu
Tip de navigare
  • LDS
Detectare obstacole mici
  • Da, obstacole de 2 x 2 cm
Capacitate de traversare a obstacolelor
  • până la 20 mm
Detectarea murdăriei
  • Nu
Detectare automată a covoarelor
  • Nu, creează zone fără ştergere în aplicaţie
Conectivitate la internet
  • Conectează-te prin Wi-Fi, bandă dublă
Rază Wi-Fi
  • 2,4 GHz şi 5 GHz
Compatibil cu locuinţele inteligente
  • Nu
Capacitate rezervor de apă curată (în robot)
  • 240 ml
Capacitate recipient de praf (în robot)
  • 260 ml
Comutator de pornire/oprire integrat
  • Da
Lumină puternică
  • Da
Funcţie de reîncărcare automată
  • Da, se va încărca când bateria este descărcată şi va continua de unde a rămas după finalizarea încărcării.
Durata de funcţionare a bateriei
  • până la 180 de minute
Timp de reîncărcare
  • max 5 ore
Capacitate baterie
  • 5200 mAh
Baterie detaşabilă
  • Da
Certificări
  • CB
Putere de aspirare
  • 5000 Pa
Tip de baterie
  • Litiu-ion
Tensiune
  • 14,4 V
Frecvenţă
  • 50/60
Garanţie
  • 2 ani
Declaraţie de conformitate UE
  • Da
Fabricat în
  • China
Produs baterie
  • Da

Specificaţii tehnice

Putere
  • 650 W
Consum de energie în standby
  • 112 mA
Număr în pachet
  • 1
Senzor de detectare covor
  • Nu
Senzori anti-cădere pentru a detecta o pantă
  • Da
Căutare staţie
  • Da, receptor de semnal infraroşu şi emiţător
Senzor rezervor de apă gol
  • Da
Senzor sac de praf plin
  • Da

Asistență produs, manual și info siguranță

Aici puteți găsi asistență pentru produs, inclusiv manuale de utilizare, informații privind siguranța, întrebări frecvente și depanare: https://www.home.id/XU7100