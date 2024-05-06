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HomeRun Seria 7000 Aqua Robot aspirator şi mop
XU7100/01
HomeRun Seria 7000 Aqua Robot aspirator şi mop
5.144,99 lei
Curăţare zilnică umedă şi uscată, fără efort
Bucură-te de o curăţare temeinică în fiecare zi, cu mult mai puţin efort. Robotul are putere de aspirare foarte mare, aspiră şi şterge dintr-o mişcare. Acesta detectează obiecte mici, cum ar fi pantofi sau jucării, şi curăţă în jurul lor fără a se bloca.
ID XU7100/01
Caracteristici
Specificații
Specificații
Greutate şi dimensiuni
|Lungime ambalaj
|Lăţime ambalaj
|Înălţime ambalaj
|Greutate ambalaj
|Lungime staţie
|Lăţime staţie
|Înălţime staţie
|Greutate staţie
|Lungime robot
|Lăţime robot
|Înălţime robot
|Greutate robot
Caracteristică de siguranţă
|Certificare de siguranţă
|Oprire automată de siguranţă
|Blocare pentru copii
Staţie
|Funcţie de golire automată
|Sistem de curăţare mop
|Funcţie de uscare mop
|Reumplere automată a robotului
|Colectare automată a apei murdare
|Capacitate sac de praf (în staţie)
|Tip de sac de praf
|Lungime cablu
|Staţie de încărcare
Rezistenţă
|Ghid de iniţiere rapidă
|Manual de utilizare
Compatibilitate
|Accesorii conexe 1
|Accesorii conexe 2
|Accesorii conexe 3
|Accesorii incluse 1
|Accesorii incluse 2
|Accesorii incluse 3
|Accesoriu inclus 4
|Accesoriu inclus 5
|Accesoriu inclus 6
|Accesoriu inclus 7
|Accesoriu inclus 8
Aplicaţie
|Nume aplicaţie
|Sistem de operare
|Clipuri video cu instrucţiuni de utilizare
|Funcţie de cartografiere rapidă
|Cartografiere pentru mai multe pardoseli
|Selectează camera (camerele) de curăţat
|Selectează modul de curăţare pentru fiecare cameră
|Selectează secvenţa de curăţare a camerelor
|Moduri de curăţare
|Niveluri putere de aspirare
|Niveluri umiditate mop
|Zone interzise
|Curăţă când nu eşti acasă
|Alerte şi notificări în aplicaţie
|Raport şi istoric curăţare
|Panou întreţinere
|Curăţare programată
|Contactează centrul de asistenţă pentru clienţi
|Actualizări automate
|Disponibilitatea aplicaţiei
Specificaţie generală
|Materialul principal
|Culoare
|Funcţii
|Tip produs
|Sistem de curăţare umedă
|Nivel de zgomot (standard)
|Aspirare amplificată pentru covoare
|Tip de perie principală
|Perie principală ce se poate ridica
|Tip de filtru
|Descurcarea părului
|Nr. de perii laterale
|Tehnologie de ştergere
|Mop care poate fi ridicat
|Poate fi utilizat cu detergenţi
|Tip de navigare
|Detectare obstacole mici
|Capacitate de traversare a obstacolelor
|Detectarea murdăriei
|Detectare automată a covoarelor
|Conectivitate la internet
|Rază Wi-Fi
|Compatibil cu locuinţele inteligente
|Capacitate rezervor de apă curată (în robot)
|Capacitate recipient de praf (în robot)
|Comutator de pornire/oprire integrat
|Lumină puternică
|Funcţie de reîncărcare automată
|Durata de funcţionare a bateriei
|Timp de reîncărcare
|Capacitate baterie
|Baterie detaşabilă
|Certificări
|Putere de aspirare
|Tip de baterie
|Tensiune
|Frecvenţă
|Garanţie
|Declaraţie de conformitate UE
|Fabricat în
|Produs baterie
Specificaţii tehnice
|Putere
|Consum de energie în standby
|Număr în pachet
|Senzor de detectare covor
|Senzori anti-cădere pentru a detecta o pantă
|Căutare staţie
|Senzor rezervor de apă gol
|Senzor sac de praf plin
Asistență produs, manual și info siguranță