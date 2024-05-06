HomeRun Seria 7000 Aqua Robot aspirator şi mop

Curăţare zilnică umedă şi uscată, fără efort

Bucură-te de o curăţare temeinică în fiecare zi, cu mult mai puţin efort. Robotul are putere de aspirare foarte mare, aspiră şi şterge dintr-o mişcare. Acesta detectează obiecte mici, cum ar fi pantofi sau jucării, şi curăţă în jurul lor fără a se bloca.