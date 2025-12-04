Aparate de cafea

Calitatea aerului | Philips Home

Calitatea aerului​

Avem grijă de calitatea aerului, pentru o casă confortabilă

Transformă calitatea aerului din interior cu dispozitivele Philips. Purifică-ți casa eliminând poluanții, bacteriile, virușii, mucegaiul și alergenii, menținând în același timp umiditatea și temperatura optimă pentru un mediu mai sănătos. Experimentează confortul suprem pentru familia ta astăzi. common.readLess

Familie citește într-un living cu purificatorul de aer Philips Climate Care Series 3000i. Câinele se odihnește aproape, evidențiind beneficiul aerului curat.
Peste 80 de ani de inovație științifică

Peste 80 de ani de inovație științifică

Pentru cele mai bune rezultate.

Explorează propunerile noastre

Purificatoare

Purificatoare

Umidificatoare

Umidificatoare

Purificatoare și umidificatoare 2 în 1

Purificatoare și umidificatoare 2 în 1

Aparate pentru aer multifuncţionale

Aparate pentru aer multifuncţionale

Ventilatoare

Ventilatoare

Aeroterme

Aeroterme

Dezumidificatoare

Dezumidificatoare

Cu peste 80 de ani de cercetare, Philips oferă cea mai bună calitate a aerului interior. Testarea riguroasă în case reale și tehnologia avansată, precum filtrele HEPA NanoProtect și NanoCloud, asigură un aer curat și sănătos.

Îngrijirea aerului tot anul. Confort tot anul

Control inteligent de oriunde Aplicaţia Air+

Control inteligent de oriunde Aplicaţia Air+

Monitorizează și controlează aerul, acasă sau la distanță. Aplicația Philips Air+ oferă o experiență inteligentă care te asigură că ești responsabil de aerul pe care îl respiri.

Premiat

Selectează accesoriile tale

Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect

Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect

FY1700_30

  • HEPA NanoProtect+Carbon activ+Prefiltru
  • În cutie: 1 filtru
  • Durată de viaţă de 1 an
391,99 lei
Filtru de schimb original Integrat 3-în-1

Filtru de schimb original Integrat 3-în-1

FYM860_30

  • Durată de viaţă 12 luni
  • Filtrează 99,97% la 0,003 um
  • Prefiltru, HEPA, Carbon activ
productSummary.rrPrice 335,99 lei
145,99 lei
Seria PureProtect Pro 4200 Filtru HEPA NanoProtect

Seria PureProtect Pro 4200 Filtru HEPA NanoProtect

FY4200_30

  • Compatibilitate cu seria 4200
  • Durată de viaţă de până la 1 an
  • În cutie: 2 filtre
447,99 lei
Dischete pentru arome originale Dischete pentru arome

Dischete pentru arome originale Dischete pentru arome

FY5100_00

  • Compatibile cu produsele de îngrijire a aerului Philips
  • Durată de viaţă de până la 24 luni
  • În cutie: 24 de dischete pentru arome
39,99 lei
Filtru de schimb original Filtru de umidificare

Filtru de schimb original Filtru de umidificare

FY5030_00

  • Compatibil cu umidificatorul seria 5000
  • Durată de viaţă de până la 6 luni
  • În cutie: 1 filtru
111,99 lei
Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect

Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect

FY0611_30

  • Compatibilitate cu seria 600
  • În cutie: 1 filtru
  • Durată de viaţă de 1 an
167,99 lei
Seria PureProtect 3200 Filtru HEPA NanoProtect

Seria PureProtect 3200 Filtru HEPA NanoProtect

FY3200_30

  • Compatibilitate cu seria 3200
  • Durată de viaţă de până la 1 an
  • În cutie: 2 filtre
391,99 lei
Filtru de schimb original Filtru de umidificare

Filtru de schimb original Filtru de umidificare

FY3446_30

  • Compatibil cu seriile 2000 şi 3000
  • În cutie: 1 filtru
  • Durată de viaţă de 6 luni
productSummary.rrPrice 128,99 lei
84,99 lei


Descoperă și alte produse ale noastre
 


¹ Particule de 0,003 microni; din aerul care trece prin filtru, testat cu aerosol NaCl de către iUTA conform DIN71460-1.
² Comparativ cu umidificatoarele ultrasonice standard care nu conțin tehnologie suplimentară pentru reducerea răspândirii bacteriilor, testat de laborator independent.
³ Din aerul care trece prin filtru, testat cu aerosol NaCl de către un laborator terț.
⁴ La cea mai mică setare de viteză. Puterea sonoră testată conform IEC60704.
⁵ Nivel de zgomot la viteza 1, bazat pe IEC 60704-2-2
⁶ Acest aparat cu mod Auto Plus cu AI poate economisi până la 50% kWh comparativ cu același aparat cu control manual și până la 25% kWh comparativ cu un aparat doar cu control al temperaturii. Economiile vor varia în funcție de vreme, locație geografică, configurația camerei și tipare de utilizare.
⁷ Testat de terți certificați conform GB/T19411-2003 la 35°C și 90%RH.
⁸ Calculat: 20m3, de la 60% RH la 27°, testat de terți certificați conform ANSI/AHAM DH-1:2008. Rezultatele pot diferi din cauza ventilației naturale, umidității.
⁹ Se aplică modelelor selectate.
¹⁰ Test de Reducere Microbiană de către Airmid Healthgroup Ltd. cu gripă (H1N1) în cameră de test de 28,5m3, folosind mod turbo timp de 30-40min.
¹¹ Testat conform GB21551.3-2010 cu S. Albus, cameră de 30m3, 1h, mod Turbo, laborator terț.
¹² Test de Reducere Microbiană de către Antimikrop cu SARS-CoV-2 în cameră de test de 30m3, folosind mod turbo timp de 1h.
¹³ Din aerul care trece prin filtru, testat cu acarieni, polen de mesteacăn și alergeni de pisică conform SOP 350.003 al institutului austriac OFI.
¹⁴ Rinita Alergică și Impactul său asupra Astmului (ARIA) 2008, scris de J. Bousquet și aprox. 50 alți KOL, Alergie 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garantează performanța purificatorului doar cu piese de schimb originale

 Transformăm casele în "acasă" de peste 130 de ani

Proiectăm electrocasnice pentru casa ta, în timp ce avem grijă de planeta noastră