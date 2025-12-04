Calitatea aerului | Philips Home



¹ Particule de 0,003 microni; din aerul care trece prin filtru, testat cu aerosol NaCl de către iUTA conform DIN71460-1.

² Comparativ cu umidificatoarele ultrasonice standard care nu conțin tehnologie suplimentară pentru reducerea răspândirii bacteriilor, testat de laborator independent.

³ Din aerul care trece prin filtru, testat cu aerosol NaCl de către un laborator terț.

⁴ La cea mai mică setare de viteză. Puterea sonoră testată conform IEC60704.

⁵ Nivel de zgomot la viteza 1, bazat pe IEC 60704-2-2

⁶ Acest aparat cu mod Auto Plus cu AI poate economisi până la 50% kWh comparativ cu același aparat cu control manual și până la 25% kWh comparativ cu un aparat doar cu control al temperaturii. Economiile vor varia în funcție de vreme, locație geografică, configurația camerei și tipare de utilizare.

⁷ Testat de terți certificați conform GB/T19411-2003 la 35°C și 90%RH.

⁸ Calculat: 20m3, de la 60% RH la 27°, testat de terți certificați conform ANSI/AHAM DH-1:2008. Rezultatele pot diferi din cauza ventilației naturale, umidității.

⁹ Se aplică modelelor selectate.

¹⁰ Test de Reducere Microbiană de către Airmid Healthgroup Ltd. cu gripă (H1N1) în cameră de test de 28,5m3, folosind mod turbo timp de 30-40min.

¹¹ Testat conform GB21551.3-2010 cu S. Albus, cameră de 30m3, 1h, mod Turbo, laborator terț.

¹² Test de Reducere Microbiană de către Antimikrop cu SARS-CoV-2 în cameră de test de 30m3, folosind mod turbo timp de 1h.

¹³ Din aerul care trece prin filtru, testat cu acarieni, polen de mesteacăn și alergeni de pisică conform SOP 350.003 al institutului austriac OFI.

¹⁴ Rinita Alergică și Impactul său asupra Astmului (ARIA) 2008, scris de J. Bousquet și aprox. 50 alți KOL, Alergie 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.

¹⁵ Philips garantează performanța purificatorului doar cu piese de schimb originale