Calitatea aerului | Philips Home

Purificatoare
Umidificatoare
Purificatoare și umidificatoare 2 în 1
Aparate pentru aer multifuncţionale
Ventilatoare
Aeroterme
Dezumidificatoare
Selectează accesoriile tale
Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect
FY1700_30
- HEPA NanoProtect+Carbon activ+Prefiltru
- În cutie: 1 filtru
- Durată de viaţă de 1 an
Filtru de schimb original Integrat 3-în-1
FYM860_30
- Durată de viaţă 12 luni
- Filtrează 99,97% la 0,003 um
- Prefiltru, HEPA, Carbon activ
Seria PureProtect Pro 4200 Filtru HEPA NanoProtect
FY4200_30
- Compatibilitate cu seria 4200
- Durată de viaţă de până la 1 an
- În cutie: 2 filtre
Dischete pentru arome originale Dischete pentru arome
FY5100_00
- Compatibile cu produsele de îngrijire a aerului Philips
- Durată de viaţă de până la 24 luni
- În cutie: 24 de dischete pentru arome
Filtru de schimb original Filtru de umidificare
FY5030_00
- Compatibil cu umidificatorul seria 5000
- Durată de viaţă de până la 6 luni
- În cutie: 1 filtru
Filtru de schimb original Filtru HEPA NanoProtect
FY0611_30
- Compatibilitate cu seria 600
- În cutie: 1 filtru
- Durată de viaţă de 1 an
Seria PureProtect 3200 Filtru HEPA NanoProtect
FY3200_30
- Compatibilitate cu seria 3200
- Durată de viaţă de până la 1 an
- În cutie: 2 filtre
Filtru de schimb original Filtru de umidificare
FY3446_30
- Compatibil cu seriile 2000 şi 3000
- În cutie: 1 filtru
- Durată de viaţă de 6 luni
¹ Particule de 0,003 microni; din aerul care trece prin filtru, testat cu aerosol NaCl de către iUTA conform DIN71460-1.
² Comparativ cu umidificatoarele ultrasonice standard care nu conțin tehnologie suplimentară pentru reducerea răspândirii bacteriilor, testat de laborator independent.
³ Din aerul care trece prin filtru, testat cu aerosol NaCl de către un laborator terț.
⁴ La cea mai mică setare de viteză. Puterea sonoră testată conform IEC60704.
⁵ Nivel de zgomot la viteza 1, bazat pe IEC 60704-2-2
⁶ Acest aparat cu mod Auto Plus cu AI poate economisi până la 50% kWh comparativ cu același aparat cu control manual și până la 25% kWh comparativ cu un aparat doar cu control al temperaturii. Economiile vor varia în funcție de vreme, locație geografică, configurația camerei și tipare de utilizare.
⁷ Testat de terți certificați conform GB/T19411-2003 la 35°C și 90%RH.
⁸ Calculat: 20m3, de la 60% RH la 27°, testat de terți certificați conform ANSI/AHAM DH-1:2008. Rezultatele pot diferi din cauza ventilației naturale, umidității.
⁹ Se aplică modelelor selectate.
¹⁰ Test de Reducere Microbiană de către Airmid Healthgroup Ltd. cu gripă (H1N1) în cameră de test de 28,5m3, folosind mod turbo timp de 30-40min.
¹¹ Testat conform GB21551.3-2010 cu S. Albus, cameră de 30m3, 1h, mod Turbo, laborator terț.
¹² Test de Reducere Microbiană de către Antimikrop cu SARS-CoV-2 în cameră de test de 30m3, folosind mod turbo timp de 1h.
¹³ Din aerul care trece prin filtru, testat cu acarieni, polen de mesteacăn și alergeni de pisică conform SOP 350.003 al institutului austriac OFI.
¹⁴ Rinita Alergică și Impactul său asupra Astmului (ARIA) 2008, scris de J. Bousquet și aprox. 50 alți KOL, Alergie 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garantează performanța purificatorului doar cu piese de schimb originale
